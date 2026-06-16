Nintendo Switch 2 entra por primera vez en el Día sin IVA de MediaMarkt y rompe la barrera de los 400 euros

En esta generación de consolas estamos viendo un cambio de paradigma: estas, en lugar de bajar con el tiempo, están subiendo de precio. La culpa la tiene la crisis actual de la memoria RAM, una que no tiene pinta de que vaya a acabar próximamente. Si estabas esperando a hacerte con una Nintendo Switch 2, puede que estemos ahora mismo ante uno de los mejores momentos: el Día sin IVA de MediaMarkt la deja en 399 euros (la tenemos al mismo precio en Amazon, que ha igualado).

Una consola perfecta para las próximas vacaciones de verano

Este es el precio mínimo histórico que ha tenido la nueva consola de Nintendo en MediaMarkt, antes situado en los 429,99 euros. Es un gran precio, más si tenemos en cuenta que a partir de septiembre pasará a costar 499,99 euros. Es una oferta temporal, por lo que solo tenemos hasta mañana a las 9 de la mañana para hacernos con ella.

Esta Nintendo Switch 2 es, en esencia, una versión hipervitaminada de la primera Switch. Es más potente, por lo que ahora podemos jugar a 4K cuando la utilicemos en un televisor o un monitor. Además, es retrocompatible con los juegos de la anterior consola y muchos de ellos tienen incluso parche de mejora para poder disfrutarlos con una mejor calidad.

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Al llevar ya un tiempo en el mercado, la consola está acumulando un montón de juegos exclusivos de mucho nivel, como 'Pokémon Pokopia' o 'Donkey Kong Bananza'. Estos ya están disponibles desde hace tiempo, pero en lo que queda de año llegarán otros muy prometedores, como el remake de 'The Legend of Zelda: Ocarina of Time', uno de los mejores juegos de la historia.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la nintendo switch 2 ✅ LO MEJOR Tiene uno de sus mejores precios: Aunque es una oferta temporal, ahora mismo la tenemos a un gran precio en MediaMarkt y Amazon.

Aunque es una oferta temporal, ahora mismo la tenemos a un gran precio en MediaMarkt y Amazon. Sus posibilidades híbridas: Es genial poder disfrutar de todos tus juegos en una tele o en cualquier parte gracias a que se puede usar como consola portátil.

Es genial poder disfrutar de todos tus juegos en una tele o en cualquier parte gracias a que se puede usar como consola portátil. Un catálogo de exclusivos que no hace más que mejorar: Poco a poco la consola va ganando títulos de mucha calidad que solo se pueden jugar en ella. ❌ LO PEOR Autonomía justita: Al usarla en modo portátil, la batería no dura demasiado. Te tocará estar cerca de un enchufe o de una batería portátil. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas hacerte con una consola híbrida con un catálogo de juegos de mucho nivel y que puedes usar con los mismos cartuchos de la primera Nintendo Switch. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres esperar a que salga una versión en el futuro que cuente con más autonomía.

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