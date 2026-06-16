El Samsung Galaxy Watch8 vuelve de oferta por todo lo alto con doble descuento (y precio mínimo) en el Día sin IVA de MediaMarkt

MediaMarkt está celebrando su Día sin IVA y hay ofertas muy atractivas en todo tipo de dispositivos. En lo relacionado con smartwatch hay bastante donde elegir, pero uno de los mejores chollos lo tenemos en el Samsung Galaxy Watch8 de 40 mm que se queda por 171,19 euros en lugar de 269 euros. Eso sí, para ver este precio hay que iniciar sesión en la tienda.

Precio mínimo en el Samsung Galaxy Watch8

El Samsung Galaxy Watch8 tiene un diseño bastante llamativo y elegante, por lo que es ideal si buscas hacer deporte con cierta frecuencia a la par que quieres utilizarlo en el día a día. Viene con un par de botones laterales muy prácticos, aunque no incluye el bisel giratorio que incorpora el modelo Classic.

También cabe mencionar que este smartwatch es ideal para quienes quieran realizar deporte sin depender del móvil para escuchar música, y esto es porque el reloj de Samsung viene con 32 GB de almacenamiento interno, lo que permite guardar música de forma local.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Esta Nintendo Switch 2 podría ser tuya Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 19 de junio y entra en el sorteo

Por otro lado, su sistema operativo es WearOS, algo a tener en cuenta porque cuenta con una tienda con muchísimas aplicaciones. Además, el smartwatch es resistente al agua y al polvo (IP68), incluye más de 100 modos deportivos y viene con un buen surtido de sensores para monitorizar la actividad física.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Samsung Galaxy Watch8 hoy ✅ LO MEJOR S u precio : hablamos del mínimo histórico en la configuración Bluetooth de 40 mm.

: hablamos del mínimo histórico en la configuración Bluetooth de 40 mm. WearOS : el sistema operativo viene con una tienda repleta de aplicaciones.

: el sistema operativo viene con una tienda repleta de aplicaciones. Diseño: su diseño es bastante atractivo. Además, los dos botones laterales son muy prácticos para no depender tanto de la pantalla táctil ❌ LO PEOR Su batería: cuenta con una batería pequeña, por lo que se tiene que recargar cada poco tiempo. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres un reloj que te puedas llevar a hacer deporte o a una boda, sobre todo si quieres un reloj relativamente barato. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un presupuesto más ajustado o buscas un reloj que cuente con una gran batería.

También te puede interesar

Samsung Galaxy Watch8 Classic 46mm, Bluetooth, Correa Híbrida, Smartwatch con Diseño con Bisel Giratorio, Garantía 3 Años + 1 año Extra, Negro (Versión Española) Hoy en Amazon — 477,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Apple Watch SE 3 GPS con Caja de Aluminio en Blanco Estrella de 40 mm y Correa Deportiva Blanco Estrella-Talla S/M.Monitores de entreno y sueño,Monitor de frecuencia Cardiaca, Pantalla Siempre Activa Hoy en Amazon — 255,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Samsung

En Xataka | Mejores relojes deportivos con GPS. Cuál comprar y modelos más recomendados desde 199 euros hasta 749 euros

En Xataka | Mejores auriculares inalámbricos. Cuál comprar y 21 modelos desde 15 euros hasta 470 euros