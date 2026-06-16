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El Samsung Galaxy Watch8 vuelve de oferta por todo lo alto con doble descuento (y precio mínimo) en el Día sin IVA de MediaMarkt

Un smartwatch que ha bajado (mucho) de precio durante la campaña de MediaMarkt

Samsung Galaxy Watch8
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Alberto García

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MediaMarkt está celebrando su Día sin IVA y hay ofertas muy atractivas en todo tipo de dispositivos. En lo relacionado con smartwatch hay bastante donde elegir, pero uno de los mejores chollos lo tenemos en el Samsung Galaxy Watch8 de 40 mm que se queda por 171,19 euros en lugar de 269 euros. Eso sí, para ver este precio hay que iniciar sesión en la tienda.

Samsung Galaxy Watch8 (40 mm)

Samsung Galaxy Watch8 (40 mm)

PVP en MediaMarkt — 171,19 PcComponentes — 220,99 El Corte Inglés — 249,00 Amazon — 279,00 Samsung — 319,00 Fnac — 339,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Precio mínimo en el Samsung Galaxy Watch8

Samsung Galaxy Watch8 Mediamarkt

El Samsung Galaxy Watch8 tiene un diseño bastante llamativo y elegante, por lo que es ideal si buscas hacer deporte con cierta frecuencia a la par que quieres utilizarlo en el día a día. Viene con un par de botones laterales muy prácticos, aunque no incluye el bisel giratorio que incorpora el modelo Classic.

También cabe mencionar que este smartwatch es ideal para quienes quieran realizar deporte sin depender del móvil para escuchar música, y esto es porque el reloj de Samsung viene con 32 GB de almacenamiento interno, lo que permite guardar música de forma local.

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Por otro lado, su sistema operativo es WearOS, algo a tener en cuenta porque cuenta con una tienda con muchísimas aplicaciones. Además, el smartwatch es resistente al agua y al polvo (IP68), incluye más de 100 modos deportivos y viene con un buen surtido de sensores para monitorizar la actividad física.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Samsung Galaxy Watch8 hoy

 LO MEJOR

  • Su precio: hablamos del mínimo histórico en la configuración Bluetooth de 40 mm.
  • WearOS: el sistema operativo viene con una tienda repleta de aplicaciones.
  • Diseño: su diseño es bastante atractivo. Además, los dos botones laterales son muy prácticos para no depender tanto de la pantalla táctil

❌ LO PEOR

  • Su batería: cuenta con una batería pequeña, por lo que se tiene que recargar cada poco tiempo.

💡 CÓMPRALO SI... Quieres un reloj que te puedas llevar a hacer deporte o a una boda, sobre todo si quieres un reloj relativamente barato.

⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un presupuesto más ajustado o buscas un reloj que cuente con una gran batería.
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