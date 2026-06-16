Códec de vídeo AV2: qué es y cómo quiere revolucionar el streaming con su eficiencia mejorada

Vamos a explicarte qué es el códec AV2, un nuevo códec de vídeo que ha llegado tras más de cinco años de desarrollo. Se trata del sucesor del AV1 presente en la mayoría de grandes plataformas donde se emite vídeo a través de internet, por lo que supone una futura mejora en cómo todos vemos los vídeos online.

Vamos a empezar el artículo explicándote qué es y para qué sirve este códec, para que lo entiendas incluso si nunca has oído hablar de su predecesor. Luego te diremos sus principales mejoras, y terminaremos con una estimación de cuándo puede empezar a llegar.

Qué es el códec AV2 y para qué sirve

Un códec de vídeo es la tecnología, el software encargado de comprimir y descomprimir imágenes en movimiento. Así, las imágenes se envían de un servidor a tu ordenador comprimidas para que no ocupen ni consumen cantidades demasiado grandes de datos, y luego se descromprime en tu equipo para verlo en máxima calidad.

Por ejemplo, si quisieras ver una películas 4K en un servicio de streaming, posiblemente esto te gastase cantidades ingentes de gigas, y requeriría una conexión de una velocidad que no todos tienen. Pero gracias a los códecs de vídeo se consume menos datos en el móvil, y requieres WiFis menos rápidas que si el vídeo fuera sin comprimir.

Dicho esto, el AV2 es el códec sucesor del muy popular AV1, utilizado actualmente por YouTube, Netflix, Twitch, Instagram, Discord, y muchísimas otras plataformas de vídeo. Ha sido desarrollado por la Alliance for Open Media (AOMedia), un consorcio formado por más de 50 empresas, entre ellas Google, Apple, Netflix, Amazon, Intel, Nvidia, Microsoft o Samsung.

La principal característica de los desarrollos de la AOMedia es que trabaja bajo una política de patente libre, por lo que cualquier fabricante o plataforma puede implementar el códec sin pagar licencias. Esto es lo que hace que su adopción se prevea tan masiva como la de su predecesor.

De hecho, su objetivo es el mismo: que puedas ver vídeo de mayor calidad con menos ancho de banda, o con la misma calidad pero consumiendo menos datos. Eso sí, viene con una serie de mejoras técnicas que mejorarán aun más la experiencia.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Esta Nintendo Switch 2 podría ser tuya Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 19 de junio y entra en el sorteo

Novedades del códec AV2

Según sus creadores, el AV2 ofrece una eficiencia de compresión un 30% superior a la del AV1 aproximadamente, con mejoras del 28,6% en la métrica YUV-PSNR y del 32,6% en la evaluación comparativa VMAF.

Esto significa que podrás obtener la misma calidad de imagen cuando ves películas o series en servicios como Netflix, pero consumiendo un 30% menos de ancho de banda. Además, si ya tienes una buena fibra, la plataforma te podrá ofrecer una mayor calidad de imagen con la misma conexión, manteniendo la misma tasa de bits.

Esto hace que se trate de un nuevo códec especialmente útil para contenidos en 4K u 8K. Por lo tanto, cuando las plataformas empiecen a adoptar esta nueva tecnología deberíamos notar una mejora, por lo menos, en los datos que consumimos al ver los contenidos.

A nivel técnico, además de estas novedades destacan estas otras:

Superbloques más grandes : AV2 usa bloques de 256×256 píxeles frente a los 128×128 de AV1, lo que permite una partición más inteligente y una predicción de imagen mejorada.

: AV2 usa bloques de 256×256 píxeles frente a los 128×128 de AV1, lo que permite una partición más inteligente y una predicción de imagen mejorada. Hasta 7 fotogramas de referencia : Esto mejora la predicción de movimiento entre escenas.

: Esto mejora la predicción de movimiento entre escenas. Soporte para formatos inmersivos y multisecuencia : Se incluye soporte para formatos como vídeos en 3D a través de varias capas, y para retransmisiones deportivas con varias cámaras simultáneas.

: Se incluye soporte para formatos como vídeos en 3D a través de varias capas, y para retransmisiones deportivas con varias cámaras simultáneas. Extensiones futuras previstas: Se prevé que el códec AV2 también implemente en un futuro compatibilidad con vídeo de 12 bits y mayor profundidad de color, además de posibles funciones de IA/ML, que se ofrecerán como perfiles extendidos opcionales.

Cuándo llegará AV2

El códec AV2 ya es oficial desde principios de junio del 2026, pero para que llegue a dispositivos como televisores inteligentes o móviles, hace falta chips que sean capaces de reproducir los archivos comprimidos con esta tecnología. Por lo tanto, posiblemente no sea hasta 2027 o 2028 cuando, con la llega de chips de MediaTek, Qualcomm, Amlogic o Rockchip que incorporen el soporte para la tecnología, empiece a llegarnos a todos de forma masiva.

Será entonces también cuando empecemos a verlo llegar a las principales plataformas de streaming, aunque para esto tampoco hay fechas concretas. Simplemente lo irá haciendo con el tiempo. También tendrá que empezar a llegar su soporte en los principales navegadores de Internet.

Según AOMedia, el 53% de sus miembros tiene previsto adoptar AV2 en los 12 meses siguientes a su lanzamiento, y el 88% planea hacerlo en los dos años siguientes. Por lo tanto, la tecnología está preparada y ahora hace falta implementarla, y para esto va a hacer falta tiempo.

En Xataka Basics | Cómo y de dónde bajar fondos de pantalla 4K y de máxima resolución para tu PC con Windows