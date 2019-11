Vamos a explicarte qué es el códec AV1 y cuáles son sus ventajas frente a las otras tecnologías con las que actualmente se comprimen los vídeos y las imágenes que ves en Internet. Además de los contenedores, eso a lo que solemos llamar formatos y que tienen terminaciones como .mp4 están los códecs, cada uno de ellos con una función con la que hacer que los vídeos se vean como los ves.

Lo que hace este códec es comprimir los vídeos y las imágenes para que ocupen menos tamaño manteniendo la misma calidad, algo que en un mundo tecnológico cada vez más enfocado al streaming es una pieza clave para que no necesitemos tanto ancho de banda.

Qué es el códec AV1

Hablar de streaming en Internet es hacerlo de códecs. Actualmente, uno de los que más fuerza tiene es el HEVC o H.265, ideado para el uso de resoluciones 4K, 8K con soporte para HDR (High Dynamic Range) y HFR (High Frame Rate). Es un sistema que ya se usa en streaming de video por parte de plataformas como Netflix o Amazon y en los Bluray UHD. También existen otros códecs que buscan mejorar la reproducción multimedia, como por ejemplo el VP9 creado por Google para YouTube.

Pero en septiembre del 2015 se anunció el que está llamado a ser el "formato de vídeo del futuro", el AV1 o AOMedia Video 1. El lanzamiento viene apoyado por la Alliance for Open Media, y empresas asociados del tamaño de Google, Facebook, Amazon, Netflix, Nvidia, Intel, Microsoft, Samsung, Hulu o Apple. Por lo tanto, al estar apoyado por los principales nombres propios de la industria tiene muchas posibilidades de convertirse en un estándar.

Además de los apoyos, este códec tiene un modo de licencia libre y totalmente gratuito, lo que quiere decir que los desarrolladores y empresas no tendrán que pagar para utilizarlo en sus vídeos y productos, algo que sí pasa con algunos de los códecs actuales como el HEVC. Esto no sólo ayudará a su propagación, sino que hará que los proyectos de código abierto y de software libre puedan apostar por él.

AV1 es un códec que puede emplearse tanto en vídeo como en imágenes. En el primer caso, puede llegar a superar la compresión de VP9 y HEVC en hasta un 40%, aunque lo más normal será un 25%. En el segundo, supera por un 15% en eficiencia a HEIF, que a su vez reduce a la mitad el tamaño del clásico JPEG.

¿Y qué significa exactamente que sea un códec? Pues quiere decir que que es un sistema de compresión utilizado para que los datos de un vídeo o imagen ocupen menos. No hay que confundirlo por los contenedores, comúnmente llamados formatos, que son los que albergan ficheros de vídeo, audio, subtítulo, imágenes etcétera.

Con esto me refiero a que el AV1 no afecta al formato. Un archivo MP4, por ejemplo, puede tener o no tener el vídeo comprimido con AV1, pero eso no evita que al final el archivo siga siendo un MP4. Lo mismo pasa con las imágenes, puede que los formatos de imagen actuales simplemente cambien sus códecs por este, pero manteniendo su nomenclatura.

Por lo tanto, se trata de una tecnología que será capaz de hacer que los vídeos y las imágenes que ves en Internet ocupen menos espacio manteniendo su calidad, algo que ayudará a ahorrar datos y mejorar la eficiencia de miles de servicios online. Algunos de los formatos de contenedor que adoptarán este códec son los .mp4, .mkv y .webm. También se están desarrollando formatos nativos como el .avif para imágenes, que ya se han probado en Netflix o VLC.

Actualmente, los principales navegadores ya están probando el soporte el códec AV1, tanto Firefox como Edge o Chromium, y que este último lo soporte significa que tanto Chrome como otros derivados como el nuevo Edge o Vivaldi y muchos más también serán compatibles. También estará soportado en Android, Windows o GNU/Linux.

Cuales son sus ventajas

En esta línea temporal vemos cómo actualmente se busca ser soportado por navegadores, herramientas y servicios online, y que el último paso se dará el año que viene con su llegada a productos de consumo.

La primera ventaja del códec AV1 la encontraremos en una mayor eficiencia de los servicios de streaming que lo adopten. La calidad de las imágenes que ves dependen de muchos factores, como por ejemplo la resolución y la tasa de bits o bittrate. El AV1 será capaz de hacer que los vídeos mantengan toda su calidad, pero ocupando menos espacio y necesitando menos cantidades de tasas de bits.

Esto hará que los servidores de las empresas que envíen los vídeos sufran menos al tener que transmitir menos datos para mantener la calidad, y que los usuarios necesiten un menor ancho de banda para asegurarse esa máxima calidad. De hecho, el AV1 está diseñado para acabar con los cuellos de botella con los que se topaba la emisión de vídeo de alta calidad, en 4K o incluso en 8K.

Ten en cuenta que esto tampoco afecta únicamente a servicios como Netflix y YouTube. Nos movemos hacia un mundo en el que incluso vamos a poder jugar a videojuegos en streaming, por lo que ofrecer la máxima calidad de imagen ocupando el mínimo espacio es clave y vital.

Como te hemos dicho más arriba, el AV1 puede llegar a superar la compresión de vídeo de los VP9 y HEVC en hasta un 40%, aunque lo más normal será un 25%. Esto quiere decir que si un vídeo comprimido con HEVC te ocupa alrededor de 10 GB, si se comprime mediante AV1 podría quedarse 7,5 GB manteniendo exactamente la misma calidad.

El AV1 también es capaz de ofrecer mejores calidades que el H.265 en igualdad de condiciones cuando ambos utilizan el mismo bittrate. Y en las fotos, supera por un 15% en eficiencia a HEIF, que a su vez reduce a la mitad el tamaño del JPEG.

Más allá del gran músculo que tiene, su otra gran ventaja es que se trata de un códec totalmente abierto. Cualquier desarrollador o usuario puede acceder a él sin tener que pagar a ningún propietario. Esto ayudará a que se apueste más por él, ya que ante la duda de si darle la oportunidad a una tecnología nueva siempre será atractivo que esta sea gratuita y ofrezca mejores resultados.

Además, también cuenta como te hemos dicho con el apoyo de las principales empresas tecnológicas del mercado. Esto hará que tanto los fabricantes como los servicios online apuesten por ella, lo que a su vez debería ayudar a estandarizarlo arrastrando al resto de la industria a adoptarlo.