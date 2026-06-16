Hawkers estrena en El Corte Inglés nuevas gafas con un solo objetivo: que podamos ver el eclipse solar de agosto

El próximo 12 de agosto se podrá ver el nuevo eclipse solar, y tiene especial relevancia porque llevamos sin ver un eclipse tan espectacular desde 1912. Es por ello por lo que debemos tener cuidado a la hora de verlo y elegir unas gafas que estén homologadas.

Vale, pero... ¿qué gafas me compro? Tiendas como El Corte Inglés no se han querido perder este evento y han sumado a su catálogo algunas que otras gafas homologadas, siendo la de Hawkers una de las más interesantes. El motivo es que se pueden comprar en la tienda online por solo 3,99 euros.

Hawkers, gafas homologadas para eclipses solares PVP en El Corte Inglés — 3,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Las nuevas Hawkers están destinadas a los eclipses solares

Las gafas de Hawkers están homologadas con la normativa ISO 12312-2, que básicamente es una certificación internacional específica para filtros de observación directa del sol. Además, cabe mencionar que están fabricadas en España, asegurando de esta forma la trazabilidad y calidad de los materiales.

Lo curioso es que estas gafas están diseñadas para que sean cómodas, y es que se las patillas se pueden plegar y la montura se puede ajustar para que sean más ergonómicas. Además, tal y como menciona la marca, estas gafas tienen una vida útil de 10 años desde su fabricación, por lo que te servirán durante mucho tiempo.

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Por último, es importante tener en cuenta que no en todas las Comunidades Autónomas se verá el eclipse solar de la misma forma. Os invitamos a que echéis un vistazo al mapa del eclipse para saber cómo se verá en tu barrio o ciudad.

⚡ EN RESUMEN: Gafas Hawkers para eclipses solares ✅ LO MEJOR Niveles de ajuste : permite ajustar tanto las patillas como la montura para que sean cómodas.

: permite ajustar tanto las patillas como la montura para que sean cómodas. Su vida útil : las gafas tienen una vida útil de 10 años desde su fabricación.

: las gafas tienen una vida útil de 10 años desde su fabricación. Están homologadas. ❌ LO PEOR Los gastos de envío: cuestan más (5,90 euros) que las propias gafas. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres ver el próximo eclipse solar y buscas unas gafas homologadas para verlo. ⛔ NO LO COMPRES SI... Encuentras las gafas en otra tienda en la que no tengas que pagar gastos de envío, o estos sean inferiores.

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Imágenes | Jongsun Lee en Unsplash, Hawkers

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