No necesitas comprarte ‘Flight Simulator’ para explorar el mundo. Google Earth acaba de ponérnoslo al alcance de la mano

Desde hace tiempo soy un aficionado a ‘Microsoft Flight Simulator’. Por eso seguí con especial interés su llegada a PS5: quería probarlo más allá del PC, no solo por la posibilidad de pilotar una aeronave, sino por algo que siempre me ha atraído del juego: recorrer paisajes, buscar encuadres y usar el modo fotografía casi como una pequeña herramienta para explorar el mundo desde la pantalla.

Y esa fascinación tiene sentido precisamente porque Microsoft ha trabajado durante años para que ‘Flight Simulator’ sea mucho más que un juego de aviones. La compañía habla en ‘Flight Simulator 2024’ de su recreación más detallada del planeta Tierra hasta la fecha, con mapas de elevación mejorados, más de 500 ciudades recreadas con modelos 3D basados en redes triangulares irregulares y más de 100.000 kilómetros cuadrados de fotogrametría rural.

La novedad es que ahora hay una forma mucho más ligera de acercarse a esa experiencia sin pasar por un juego completo ni instalar nada en el ordenador. Google Earth anunció el pasado viernes que su simulador de vuelo ya está disponible para todos los usuarios.

Volar sin instalar nada, directamente desde el navegador

Google Earth no está intentando vendernos un simulador de vuelo con todas las letras, y eso juega a su favor. En su página de ayuda, Google describe la función como experimental, disponible solo en Earth en la web y orientada a una experiencia de exploración casual. También advierte de que la física de vuelo está simplificada, así que, si lo que buscamos es una simulación en su sentido más exigente, desde luego no es esto. Pero puede ser interesante probarlo, sacar nuestras propias conclusiones y descubrir otra forma de recorrer el mundo en imágenes.

Si quieres empezar a probarlo, el camino es bastante sencillo. Solo tienes que abrir Google Earth en la web, entrar en Explorar la Tierra, desplegar el menú Herramientas y pulsar en Simulador de vuelo. La opción aparece dentro del propio menú. En cuestión de segundos pasas del mapa tradicional a una vista de vuelo, con la interfaz preparada para empezar a moverte sobre el terreno.

Una vez dentro, el manejo también apuesta por lo inmediato. Google permite controlar el avión con el teclado: Página arriba para acelerar, Página abajo para reducir el empuje, las flechas arriba y abajo para cambiar la altitud y las flechas laterales para inclinar la aeronave. También puedes activar o desactivar el control con el ratón haciendo clic dentro de la simulación. Y si la cosa sale mal, que puede salir mal bastante rápido al principio, aparece la opción de volver a empezar tras el impacto.

La parte más atractiva está en que Google Earth va cargando de forma dinámica edificios en 3D e imágenes de alta resolución mientras vuelas. Eso permite convertir una función muy sencilla en una experiencia visual bastante interesante, sobre todo si elegimos zonas reconocibles y cambiamos el mapa base a Satélite cuando haga falta. Ahora bien, Google también avisa de que volar a velocidades extremas o con una conexión lenta puede provocar retrasos temporales en la carga. Hay, además, problemas conocidos en algunas zonas del terreno, así que conviene asumirlo como lo que es: una función ligera y todavía experimental.

Luego está la otra opción, claro: coger un avión de verdad. En búsquedas puntuales en servicios como Skyscanner hemos visto vuelos desde España por menos de 40 euros, siempre según ruta, fecha y disponibilidad. No es lo mismo mirar una imagen desde el navegador que asomarse a la ventanilla y ver cómo cambia el paisaje bajo las nubes. Pero precisamente por eso tiene sentido traerlo aquí: hablamos de experiencias distintas, de formas diferentes de moverse, mirar y jugar con la idea de viajar.

Lo interesante de Google Earth está en coger una herramienta que muchos hemos usado durante años para curiosear el planeta y añadirle una capa lúdica sencilla, gratuita y accesible desde el navegador. No siempre hace falta una simulación compleja para despertar esa curiosidad. A veces basta con una función pequeña, bien colocada, para que volvamos a mirar el mapa con ganas de perdernos un rato.

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