Hoy en MediaMarkt tienes el iPhone Air con más de 300 euros de descuento: un móvil Apple ultra delgado y con potencia extrema

Conseguir un dispositivo de Apple de última generación con descuento fuera de las épocas de grandes campañas suele ser una tarea complicada, especialmente cuando hablamos de sus gamas más vanguardistas. Aunque, por suerte, hoy en MediaMarkt hemos encontrado un chollo para el iPhone Air que puede interesarte. Te lo puedes llevar en su versión de 256 GB por 899 euros en vez de por los 1.219 euros que suele costar.
Apple iPhone Air de 256 GB
El iPhone más delgado hasta la fecha con el potente chip A19 Pro
El iPhone Air ha nacido para redefinir lo que esperábamos de un smartphone de gama alta, apostando por una ligereza y finura extremas que se sienten como de ciencia ficción en la mano. Su frontal está dominado por una impresionante pantalla OLED Super Retina XDR de 6,5 pulgadas, un tamaño perfecto y equilibrado que ofrece un brillo espectacular en exteriores, colores vibrantes y negros puros.
Bajo este chasis delgado se esconde una bestia gracias al nuevo chip A19 Pro. Este procesador no solo mueve el sistema operativo iOS con excelente fluidez, sino que está específicamente diseñado para gestionar tareas pesadas de Inteligencia Artificial avanzada (Apple Intelligence), edición de vídeo en movilidad y juegos con gráficos de consola sin sobrecalentarse.
Este iPhone Air que MediaMarkt tiene rebajado viene con 256 GB de almacenamiento interno. En el apartado conectividad, cuenta con tecnología 5G de última generación, para así garantizar descargas ultrarrápidas y una latencia mínima en la red.
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⚡ EN RESUMEN: oferta para el iphone air hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas el diseño más vanguardista, cómodo y ligero del mercado y valoras llevar un teléfono que sea una obra de arte de la ingeniería.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Tu prioridad absoluta en un teléfono es el apartado fotográfico profesional con zoom óptico masivo (en ese caso, los modelos Pro tradicionales siguen teniendo ventaja física por espacio de sensores).
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Imágenes | Jose García (Xataka), Webedia y Apple
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