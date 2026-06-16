Hoy en MediaMarkt tienes el iPhone Air con más de 300 euros de descuento: un móvil Apple ultra delgado y con potencia extrema

Conseguir un dispositivo de Apple de última generación con descuento fuera de las épocas de grandes campañas suele ser una tarea complicada, especialmente cuando hablamos de sus gamas más vanguardistas. Aunque, por suerte, hoy en MediaMarkt hemos encontrado un chollo para el iPhone Air que puede interesarte. Te lo puedes llevar en su versión de 256 GB por 899 euros en vez de por los 1.219 euros que suele costar.

El iPhone más delgado hasta la fecha con el potente chip A19 Pro

El iPhone Air ha nacido para redefinir lo que esperábamos de un smartphone de gama alta, apostando por una ligereza y finura extremas que se sienten como de ciencia ficción en la mano. Su frontal está dominado por una impresionante pantalla OLED Super Retina XDR de 6,5 pulgadas, un tamaño perfecto y equilibrado que ofrece un brillo espectacular en exteriores, colores vibrantes y negros puros.

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Bajo este chasis delgado se esconde una bestia gracias al nuevo chip A19 Pro. Este procesador no solo mueve el sistema operativo iOS con excelente fluidez, sino que está específicamente diseñado para gestionar tareas pesadas de Inteligencia Artificial avanzada (Apple Intelligence), edición de vídeo en movilidad y juegos con gráficos de consola sin sobrecalentarse.

Este iPhone Air que MediaMarkt tiene rebajado viene con 256 GB de almacenamiento interno. En el apartado conectividad, cuenta con tecnología 5G de última generación, para así garantizar descargas ultrarrápidas y una latencia mínima en la red.

⚡ EN RESUMEN: oferta para el iphone air hoy ✅ LO MEJOR Diseño e ingeniería revolucionarios: es el iPhone más delgado, ligero y estético jamás creado, una delicia ergonómica en el día a día.

es el iPhone más delgado, ligero y estético jamás creado, una delicia ergonómica en el día a día. Potencia bruta con el chip A19 Pro: rendimiento gráfico y de procesamiento en la cúspide del mercado móvil actual. ❌ LO PEOR Precio de gama súper premium... A pesar de la rebaja de MediaMarkt, sigue requiriendo una inversión económica muy importante que no es apta para todos los bolsillos.

A pesar de la rebaja de MediaMarkt, sigue requiriendo una inversión económica muy importante que no es apta para todos los bolsillos. Sin el zoom óptico de los modelos Pro Max... Debido a las limitaciones físicas de su diseño ultraplano, carece de los sensores teleobjetivo más grandes de sus hermanos de gama, conformándose con un sistema de cámaras más compacto. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas el diseño más vanguardista, cómodo y ligero del mercado y valoras llevar un teléfono que sea una obra de arte de la ingeniería. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tu prioridad absoluta en un teléfono es el apartado fotográfico profesional con zoom óptico masivo (en ese caso, los modelos Pro tradicionales siguen teniendo ventaja física por espacio de sensores).

Algunos accesorios para el iPhone Air que pueden interesarte

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Imágenes | Jose García (Xataka), Webedia y Apple

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