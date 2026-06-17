EEUU tiene más de 800 cazas F-35 en servicio. Solo uno de cada cuatro está listo para hacer todo lo que debería

Hemos hablado muchas veces del F-35 como uno de los grandes símbolos del poder aéreo estadounidense, pero su problema más urgente no está en las capacidades que lo han convertido en una pieza central de la aviación militar de EEUU, ni siquiera en la cantidad de unidades previstas para las próximas décadas. Está en tierra. El último informe de la GAO vuelve a poner números a la tensión: EEUU tiene muchos F-35, pero la flota pasa mucho menos tiempo plenamente preparada de lo que debería.

Deterioro. Según la GAO, la tasa mission capable mide el porcentaje de tiempo en el que un avión puede volar y realizar al menos una de las misiones que tiene asignadas. La tasa full mission capable, en cambio, mide cuándo puede cumplir todas ellas. En el año fiscal 2025, la flota estadounidense de F-35 registró un 44% en la primera categoría y apenas un 25% en la segunda. Dicho de forma sencilla: los F-35 estadounidenses pueden hacer algo durante una parte limitada del tiempo, pero solo están plenamente listos una cuarta parte.

Antecedentes. El informe muestra que el problema viene acumulándose desde hace varios ejercicios. Entre el año fiscal 2021 y el año fiscal 2025, la tasa mission capable de la flota cayó del 67% al 44%, mientras que la tasa full mission capable bajó del 38% al 25%. La diferencia importa porque no estamos ante una oscilación menor de mantenimiento, sino ante una pérdida sostenida de disponibilidad. Lo que hemos visto es una flota que sigue siendo central para EEUU, pero que cada vez pasa menos tiempo en condiciones de cumplir sus misiones.

Aviones nuevos, problemas viejos. Una de las partes más llamativas del documento es que la caída de 2025 no se explica solo por aparatos envejecidos o por desgaste acumulado. Responsables de la Fuerza Aérea atribuyeron parte del descenso a la aceptación de aviones nuevos que no podían cumplir misiones por retrasos de software. A eso se sumaron la escasez de piezas y los trabajos de inspección y reparación por corrosión. El informe también apunta a un mantenimiento no optimizado para reducir carga de trabajo o tiempo en tierra, y a una complejidad técnica elevada por el desarrollo continuo del programa.

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Global Support Solution Reset. La Oficina del Programa Conjunto del F-35 puso en marcha esta actualización de su estrategia de sostenimiento en junio de 2025, con un objetivo ambicioso para 2030: llevar la tasa mission capable al 80% y la full mission capable al 65% en el conjunto de la flota. Sobre el papel, es el intento de corregir años de problemas acumulados en mantenimiento, piezas y apoyo industrial.

Más dinero, no necesariamente más margen. La solución no consiste únicamente en reorganizar procesos o encargar más piezas a la industria. También exige una inyección presupuestaria considerable. El documento estima que harán falta 13.700 millones de dólares adicionales hasta el año fiscal 2031, aunque no todo ese dinero pertenece oficialmente al GSS Reset. La propia Oficina del Programa Conjunto sitúa esa parte en unos 2.200 millones. Los otros 11.500 millones cubren una brecha más amplia: lo que las ramas militares habían previsto gastar frente a lo que el sostenimiento de la flota demanda en realidad.

El avión más caro también se encarece en tierra: el problema no termina en la disponibilidad ni en las piezas que faltan. Desde 2021, según el informe, los costes de sostenimiento del F-35 han seguido aumentando mientras el programa no ha alcanzado sus objetivos de rendimiento y su rendimiento ha seguido una tendencia descendente. La escala ayuda a entender por qué importa: el F-35 es el sistema de armas más costoso del Departamento de Defensa, con unos costes de sostenimiento para EEUU estimados en 1,6 billones de dólares a lo largo de su vida útil, según cifras de 2024. A mediados de la década de 2030, las ramas militares afrontarían una brecha anual de más de 1.000 millones de dólares entre lo que costará sostener sus F-35 y lo que consideran asumible.

La salida. Los auditores plantean planes de mitigación de riesgos para iniciativas como el GSS Reset, una revisión de los incentivos contractuales y un sistema fiable para registrar qué se paga, por qué se paga y con qué resultados. El Departamento de Defensa dijo estar de acuerdo con las recomendaciones, según recoge el informe, pero el desafío queda intacto. El F-35 seguirá siendo una pieza central de la aviación militar estadounidense durante décadas. La cuestión es si EEUU logrará que esa centralidad se mida menos por el número de aviones comprados y más por cuántos están listos cuando hacen falta.

Imágenes | Aawyer Andrews

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