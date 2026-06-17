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MediaMarkt está liquidando todos estos aires acondicionados portátiles justo antes de que empiece el verano

Son una alternativa que no requiere instalación y que te puedes llevar de una habitación a otra

Mediamarkt Tienda Aire Acondicionado Cecotec
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juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
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569 publicaciones de Juan Lorente

El verano empieza oficialmente el próximo domingo, pero qué calor hace ya. A muchos de nosotros nos ha cogido el toro y no tenemos en casa nada para hacerlo más soportable, por lo que toca lanzarse a por algo. Si no quieres un ventilador ni nada que requiera una instalación como un aire acondicionado de tipo split, una de las mejores alternativas es un aire acondicionado portátil. Y MediaMarkt está liquidando varios de ellos.

Aire acondicionado portátil - Cecotec ForceClima 9150 Style, 2250 fg/h,2 velocid

Aire acondicionado portátil - Cecotec ForceClima 9150 Style, 2250 fg/h,2 velocid

Reacondicionados
PVP en Outlet de MediaMarkt (a través de eBay) — 209,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Hay varios modelos para elegir, pero hemos seleccionado cinco que nos parecen especialmente interesantes:

  • Cecotec Force Clima 9150 Style por 209 euros, ideal para habitaciones de unos 25 metros cuadrados.
  • Koenic KAC 9026 W por 190 euros, una opción económica con modo nocturno.
  • De'Longhi PAC EM90 Silent por 599 euros, un aire acondicionado portátil muy silencioso
  • ok OAC 7026 ES por 153 euros, perfecto para habitaciones pequeñas.
  • Koenic KAC 12126 por 299 euros, con función de deshumidificador y con frigorías para una habitación grande.

Cecotec Force Clima 9150 Style

Cecotec Foreclima

El primero de estos aires acondicionados portátiles es el Cecotec ForceClima, que cuenta con 2.250 frigorías. Es ideal para habitaciones de unos 25 metros cuadrados y también cuenta con mucha versatilidad, puesto que se puede usar tanto para refrigerar como para ventilar o como humidificador. En el outlet de MediaMarkt, en estado 'Nuevo', está disponible por 209 euros.

Aire acondicionado portátil - Cecotec ForceClima 9150 Style, 2250 fg/h,2 velocid

Aire acondicionado portátil - Cecotec ForceClima 9150 Style, 2250 fg/h,2 velocid

Reacondicionados
PVP en Outlet de MediaMarkt (a través de eBay) — 209,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Koenic KAC 9026 W

Koenic Kac 9026

Una opción muy similar a la anterior pero algo más económica: así es el Koenic KAC 9026 W. Tiene las mismas frigorías que el de Cecotect y también cuenta con 3 modos de funcionamiento. Este cuenta además con un 'Modo Noche' para ahorrar energía y emitir menos ruido. Cuenta con temporizador, incluye kit de ventana y, en estado 'Nuevo', sale por 190 euros.

Aire acondicionado portátil-KOENIC KAC 9026 W ES Mobile Air conditioner,Temp 24h

Aire acondicionado portátil-KOENIC KAC 9026 W ES Mobile Air conditioner,Temp 24h

Reacondicionados
PVP en Outlet de MediaMarkt (a través de eBay) — 190,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

De'Longhi PAC EM90 Silent

De Longhi Pinguino Pac Em90 Silent

El más caro de estos aires es este de De'Longhi. Tiene 2.450 frigorías, por lo que es apto para habitaciones de mayor tamaño que los otros dos de más arriba. Pero, más allá de eso, este modelo destaca por hacer menos ruido que otros aires de este tipo. Además, cuenta con eficiencia energética A, algo que agradeceremos en la factura de la luz. En MediaMarkt está disponible por 599 euros, aunque lo hemos encontrado en Amazon por 495,04 euros.

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De'Longhi Pinguino PAC EM90 Silent

De'Longhi Pinguino PAC EM90 Silent

PVP en Amazon — 495,04 MediaMarkt — 599,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

ok OAC 7026 ES

Ok Oac 7026 Es

Si estás buscando uno que sea especialmente económico y que te sirva para habitaciones pequeñas, este de la marca ok te puede encajar muy bien. Tiene 1.750 frigorías, aunque también es más compacto y estrecho que los demás modelos de esta lista, lo que hace que también sea más fácil de mover de una habitación a otra. En estado 'Nuevo', lo tenemos disponible en el outlet de MediaMarkt por 153 euros.

Aire acondicionado portátil - ok. OAC 7026 ES, 1720 fg/h, 2 Veloc,16m², 55 dB(A)

Aire acondicionado portátil - ok. OAC 7026 ES, 1720 fg/h, 2 Veloc,16m², 55 dB(A)

Reacondicionados
PVP en Outlet de MediaMarkt (a través de eBay) — 153,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Koenic KAC 12126

Koenic Kac 12126 W

Otro de la marca Koenic, aunque esta ocasión estamos ante un modelo más orientado a habitaciones de gran tamaño, como un salón. De todos los que hay en esta selección de aires acondicionados portátiles, es el único que, además, tiene función calor para que puedas seguir aprovechándolo en invierno. También cuenta con temporizador, modo noche y sale ahora mismo en el outlet de MediaMarkt por 299 euros.

Aire acondicionado portátil-Koenic KAC 12126 W ES Mobile AC, 4modos, 400 m³/h, T

Aire acondicionado portátil-Koenic KAC 12126 W ES Mobile AC, 4modos, 400 m³/h, T

PVP en Outlet de MediaMarkt (a través de eBay) — 299,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Cecotec, Koenic, De'Longhi, ok, 

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