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El Samsung Galaxy S26 Ultra no se pierde el Día sin IVA: así es el nuevo precio mínimo histórico de MediaMarkt

Un móvil que estará de oferta durante muy pocas horas

Samsung Galaxy S26 Ultra
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Alberto García

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Durante el Día sin IVA de MediaMarkt podemos encontrar muchas ofertas, sobre todo en lo relacionado con móviles. De entre todos ellos destaca el Samsung Galaxy S26 Ultra, el mejor modelo de la marca que ha caído de precio hasta los 1.156,19 euros. Si eres estudiante, puedes llevarte un descuento adicional de 100 euros.

Samsung Galaxy S26 Ultra (256 GB)

Samsung Galaxy S26 Ultra (256 GB)

PVP en MediaMarkt — 1.156,19 Amazon — 1.156,19 PcComponentes — 1.199,00 Samsung — 1.399,00 El Corte Inglés — 1.449,00 Fnac — 1.449,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un nuevo precio mínimo histórico

Samsung Galaxy S26 Ultra Mediamarkt

El Samsung Galaxy S26 Ultra tiene un precio recomendado de 1.399 euros, por lo que no es especialmente barato. No obstante, ahora se puede comprar de oferta, aunque no estará rebajado durante mucho tiempo porque el Día sin IVA de MediaMarkt finaliza mañana 17 de junio a las 09:00 horas.

Este móvil viene con la nueva pantalla de privacidad, que evita que se pueda ver si se mira desde los lados. Pero sobre todo destaca porque cuenta con una diagonal de 6,9 pulgadas, su resolución es QHD+, ofrece una tasa de refresco de 1 a 120 Hz y cuenta con tratamiento antirreflejos.

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A nivel interno viene con el Snapdragon 8 Elite Gen 5, el procesador más potente actualmente en móviles Android. Su batería soporta una carga rápida de 60W, viene con 256 GB de almacenamiento interno y cuenta con un doble teleobjetivo en el módulo de cámaras trasero: un teleobjetivo 3x de 10 MP y otro teleobjetivo 5x de 50 MP.

⚡ EN RESUMEN: oferta del samsung galaxy 26 ultra hoy

 LO MEJOR

  • Su precio: hablamos del precio mínimo histórico de MediaMarkt hasta la fecha.
  • Su pantalla. ofrece una muy buena calidad, tanto por su resolución como por la tasa de refresco o el tratamiento antirreflejos.

❌ LO PEOR

  • Su precio: sí, está de oferta, pero sigue siendo un móvil especialmente caro.
  • Las cámaras: las cámaras pecan de poca ambición.

💡 CÓMPRALO SI... Quieres un móvil muy potente y con una gran pantalla, sobre todo si tienes un buen presupuesto.

⛔ NO LO COMPRES SI... No te quieres gastar tanto en un móvil y buscas que cuente con una batería más grande, ya que la de este modelo es de 5.000 mAh.
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