40 expertos se encerraron para resolver un problema: cómo evitar que la sociedad colapse por culpa de la IA

Todo el mundo parece tener claro que la IA va a tener un impacto en el mercado laboral, el problema es que no se ponen de acuerdo en cómo será ese impacto. Mientras unos dicen que destruirá muchos empleos, otros vaticinan que creará muchos más. En medio de esta discusión, un grupo de expertos se reunieron para tratar de imaginar cómo será el mundo en 2030. Spoiler: no pinta bien.

La reunión. Lo cuentan en el Wall Street Journal. La semana pasada, 40 expertos en áreas como tecnología, economía y políticas públicas se reunieron en un edificio en Washington. En el encuentro analizaron escenarios sobre cómo la IA transformará habrá transformado la sociedad estadounidense para 2030. Su objetivo era plantear estrategias para minimizar el impacto negativo a nivel social, porque asumen que lo habrá.

La reunión fue organizada por Windfall Trust, una organización independiente que busca anticipar y gestionar los cambios que planteará la IA, diseñando políticas y marcos legales para que la riqueza se distribuya de forma justa.

Prosperidad macro. El escenario que se planteó en el encuentro se llamó 'Prosperidad sobre el papel'. En él, estos expertos dibujan una economía floreciente en los indicadores macro, pero que esconde un problema social importante. En este escenario, la IA casi ha conseguido duplicar el PIB de EEUU, la productividad laboral está disparada y el índice S&P500 está subiendo.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Esta Nintendo Switch 2 podría ser tuya Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 19 de junio y entra en el sorteo

Precariedad micro. Sobre el papel todo es perfecto, pero la realidad es que la sociedad está atravesando un grave problema de empleo, ya no por la subida del desempleo (que también) sino por lo que llaman "subempleo", que prevén que pase del 8 al 14%. Muchas personas tienen trabajos ocasionales, a tiempo parcial o se ven obligadas a aceptar trabajos para los que están sobrecualificadas.

Trabajos de cuello azul. Parece claro que el impacto de la IA en el empleo afectará sobre todo a trabajadores de cuello blanco, es decir, de oficina. Muchos ven una oportunidad en los trabajos de cuello azul como por ejemplo fontanería, electricidad o albañilería. Sin embargo, según estos expertos, aunque habrá un aumento de demanda y salarios para estas profesiones, será algo temporal. Todos esos trabajadores de oficina acudirán en masa a aprender oficios tradicionales, lo que provocará un aumento de la oferta y que baje su valor.

Casi todo mal. Los expertos vaticinan que este contraste entre lo que dicen los datos y la realidad de la clase trabajadora hará que se dispare el malestar político, que se agrande la brecha generacional y también que baje la natalidad debido al descontento de los jóvenes. Pero no todo será malo, también prevén que la sanidad y la educación sean más baratas gracias a las herramientas de IA y que la gente tenga más tiempo libre para hacer actividades creativas.

Entonces qué. El objetivo de la reunión era plantear posibles políticas para evitar que este escenario se produzca y los asistentes tuvieron varias ideas. Las propuestas se concentran en dos grandes frentes: por un lado, un esfuerzo de recualificación y formación de los trabajadores, y por otro crear mecanismos que permitan redistribuir la riqueza que genere la IA, como la renta básica universal que llegó a mencionar el propio Elon Musk, impuestos específicos a las empresas de IA e incluso crear un fondo soberano donde vayan parte de los beneficios.

Los propios asistentes admitían que la polarización política hará muy difícil aprobar reformas de este calibre, aunque tienen claro que dejar las cosas como están probablemente salga mucho más caro.

Imagen | Xataka con Gemini

En Xataka | Está por ver si la IA te quitará el trabajo algún día. Hasta entonces, estas son las mejores herramientas de búsqueda de empleo