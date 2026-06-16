El Mundial solo acaba de empezar: todavía quedan 88 partidos por ver. Y esta es la forma más barata para ello

Puede que estemos todavía un poco de bajón por el empate de ayer de España, pero queda mucho Mundial por delante. RTVE está ofreciendo varios partidos en abierto y gratis, aunque si queremos verlo todo, entonces tenemos que suscribirnos a DAZN. ¿Y cuánto cuesta eso? Si lo haces de una forma determinada, te puede salir por un total de 35,97 euros. Te contamos cómo hacerlo.

Dos meses 'Made in USA' + todo el Mundial de fútbol PVP en DAZN — 35,97 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Los planes con permanencia de DAZN no merecen la pena para ver el Mundial

El mundial de Qatar, que también fue emitido de forma íntegra por DAZN, costó un total de 19,99 euros. Más allá del precio, lo importante de este evento fue que no era necesario tener una suscripción activa de esta plataforma. Bastaba con pagar dicha cifra y ya podías ver con tu cuenta todo el Mundial. Eso no ocurre con este Mundial de 2026.

Vayamos por partes. Hay dos formas de ver el Mundial: o elegir el Plan Prémium de DAZN (que incluye el Mundial y otras competiciones, como la F1, la Moto GP o algunos partidos de LaLiga) o suscribirte a alguno de los otros planes de DAZN y añadir a estos el paquete del Mundial. Spoiler: esta última opción es lo que sale más barato.

Como podéis ver en la imagen de más arriba, el plan Premium tiene un precio de 25,99 euros al mes. El problema es que, para acceder a este precio, tendremos una permanencia de 12 meses. Si queremos evitar esto, tendremos que pagar 44,99 euros al mes y, como nos tenemos que suscribir durante dos meses para ver todo el Mundial (estamos a 16 de junio y acaba el 19 de junio), tendríamos que pagar un total de 89,98 euros).

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Esto se puede evitar. Para ello, lo ideal es coger el plan más barato que tiene DAZN (ahora mismo, es el llamado 'Made in USA') y añadir el paquete del Mundial. Este sería el desglose:

Plan ' Made in USA : sin permanencia, cuesta 7,99 euros al mes.

: sin permanencia, cuesta 7,99 euros al mes. Paquete ' Mundial 2026 ': cuesta 19,99 euros y te da acceso a toda la competición al completo.

': cuesta 19,99 euros y te da acceso a toda la competición al completo. Total: Como son dos meses, tendríamos que pagar un total de 15,98 euros más los 19,99 euros del paquete del Mundial. Es decir, 35,97 euros.

Eso sí, hay que tener en cuenta que DAZN exige a todos sus usuarios un preaviso de 30 días para darnos de baja. Es importante cumplir con esto, puesto que de lo contrario tendríamos que pagar un mes más y el precio final se encarecería.

⚡ EN RESUMEN: mundial en dazn ✅ LO MEJOR Son casi 90 partidos los que quedan: Si te gusta el fútbol, todavía vas a poder ver 88 partidos.

Si te gusta el fútbol, todavía vas a poder ver 88 partidos. Los puedes ver en la tele, el móvil o la tablet: La app de DAZN está disponible para multitud de dispositivos, ideal si quieres ver algún partido fuera de casa. ❌ LO PEOR Más caro que el anterior Mundial: Incluso suscribiéndote de la forma más barata posible, el precio para ver el Mundial se ha duplicado casi con respecto al de Qatar.

Incluso suscribiéndote de la forma más barata posible, el precio para ver el Mundial se ha duplicado casi con respecto al de Qatar. Hay partidos de madrugada: Hay algunos partidos que se están celebrando después de las 12 de la noche, lo que hace díficil verlos todos. 💡SUSCRÍBETE SI... Quieres ver más partidos de los que se emiten en abierto, incluso los que son de madrugada. ⛔ NO LO SUSCRIBAS SI... Te parece demasiado caro o no crees que vayas a ver los partidos que son en un mal horario en España.

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Imágenes | DAZN

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