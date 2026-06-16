"Nuestra misión no es batallar por precio' - Haier presenta su gama de televisores 2026 con dos obsesiones: MiniLED y teles gigantes

El mercado de televisores en España tuvo uno de sus peores años en 2025. Según Haier, los españoles compraron un 15% menos televisores que el año anterior, y los fabricantes acumularon tanto stock sin vender que la brecha entre lo que pusieron en las tiendas y lo que la gente realmente compró rozó el 30%. Un drama.

En ese contexto, el fabricante chino, que lleva apenas tres años compitiendo en el mercado de TV en España, cerró el año con un crecimiento del 15%. Y por eso en este 2026 hay muchas miradas y esperanzas puestas en el mercado de televisores: con el Mundial como gran catalizador de ventas, todos están poniendo la carne en el asador para recuperar el terreno perdido.

Haier pretende seguir creciendo y sus nuevos televisores para 2026 dejan claro que su estrategia se apoya en dos pilares: pantallas de hasta 115 pulgadas y MiniLED como tecnología favorita. Javier Juristo, director de la unidad de negocio de TV de Haier en España, lo resume en una frase: "Nuestra misión no es batallar por precio".

Haier lee el mercado al revés

Haier quiere convencer de que su crecimiento no es una anomalía, sino la consecuencia de haber leído bien el mercado. La compañía parte de una idea sencilla: en televisores ya no gana quien más aprieta el precio, sino quien ofrece una propuesta más atractiva en imagen, sonido, tamaño y conectividad. Por eso Juristo marca distancias con el resto de fabricantes chinos y saca pecho al señalar que no son sólo número uno en China, sino también en Estados Unidos, donde dieron un golpe encima de la mesa al comprar General Electric hace diez años.

En Europa reconocen que el mercado es más complejo porque cada país tiene sus propios hábitos de consumo. Y creen que el secreto es saber adaptarse a lo que el público quiere en cada región. Por eso su expansión está yendo poco a poco. En España sus teles llegaron en 2023, pero no ha sido hasta este mismo 2026 que han decidido ir a por el mercado de TV de Portugal, Italia, Polonia, Francia y Reino Unido.

También por eso dejan claro que su batalla no es el precio, sino competir en gama media-alta y premium, algo que les permite colocarse en un segmento menos masificado y, sobre todo, menos dependiente de la guerra de precios. Esto es relevante en un entorno tan desafiante como el actual, donde la crisis de componentes va a complicar aún más las cosas, con precios al alza para casi toda la electrónica de consumo. "Se viene un final de año movidito", confesaba Juristo.

Las teles Haier de 2026, de un vistazo

Haier ha ordenado su gama 2026 de una forma bastante fácil de leer: de la tele de entrada a la gran diagonal sin dar muchos rodeos. Vamos a repasar brevemente lo que ofrece cada una de ellas:

La K85 es la puerta de entrada. Es una LED 4K que va de 32 a 55 pulgadas y que, aun así, no renuncia a ponerse al día con Google TV, Gemini y un procesador nuevo de MediaTek. No pretende deslumbrar, pero sí dejar claro que incluso la gama más asequible ya tiene que venir conectada y con funciones inteligentes. Parte de los 399 €, aunque ya hay oferta por 329 €.

La S80 es la que han pensado para el público masivo y por eso es la que más opciones de tamaño ofrece. Cubre desde 32 hasta 85 pulgadas y es la familia QLED más amplia de la gama, así que ahí Haier juega en el terreno más cómodo: el de la tele para casi todo el mundo. Diseño fino, Dolby Vision y una horquilla de tamaños enorme para atacar desde el salón pequeño hasta diagonales ya bastante serias. El modelo de 50 pulgadas parte de 519 €, en oferta por 429 € en su web oficial.

TV QLED 50" - Haier S80G Series H50S80GUX, QLED 4K HDR10, Google TV, AI Picture Quality, Gaming 120Hz, Negro PVP en MediaMarkt — 313,22 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

La S85 afina más el tiro. Se centra en 50, 55 y 65 pulgadas, justo en el rango más disputado del mercado, y añade el control por voz con Gemini como principal argumento diferencial. No es la más espectacular de la gama, pero sí una forma de subir el nivel sin entrar todavía en el territorio más caro. El modelo de 50 pulgadas parte de los 559 €.

La S90 ya abre otra conversación. Sigue siendo QLED, pero suma sonido KEF, una marca británica de audio hi-fi con buena reputación entre los aficionados a este mundo por su enfoque técnico y su experiencia en altavoces. Además, ofrece más músculo para gaming y tamaños de 55, 65 y 75 pulgadas. Es la serie para los que empiezan a querer algo más en una tele sin gastarse un pastizal. El modelo de 55 pulgadas empieza en 729 €, aunque ya hay oferta por 599 €.

S90 Series - QLED, tamaño de pantalla 55, Google TV, resolución 4K PVP en Haier — 599,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Luego está el bloque MiniLED, donde Haier pone buena parte de su músculo. La M90 y la M92 apuestan por más brillo, más contraste y una sensación más premium, con tamaños de hasta 85 pulgadas y detalles como UltraSense AI, su capa de inteligencia artificial para controlar ajustes automáticamente, sonido KEF y diseño Zero Gap (su término para prometer que entre la pared y la tele hay menos de 40 milímetros). Para que te hagas una idea de los precios, el modelo M92 de 75 pulgadas parte de 1699 €, en oferta por 1399 €.

Y por encima queda la M96, que directamente juega en otra liga: 100 y 115 pulgadas para quien ya no quiere una tele grande, sino una tele enorme. Y se paga, claro. La de 100 pulgadas parte de los 2849 €, aunque hay una promoción ahora en su web por 1999 €.

TV Mini-LED 100" - Haier S90 Series H100S90FUX, 4K, Google TV, Dolby Atmos, Sonido KEF, Gaming 144Hz, Negro PVP en MediaMarkt — 1.800,82 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

SERIE PANEL PULGADAS PUNTOS FUERTES k85 LED 4K 32, 43, 50 y 55" Gama de entrada con Google TV y Gemini s80 QLED 32, 43, 50, 55, 65, 75 y 85" Diseño Silver Slim, Dolby Vision S85 QLED 50, 55 y 65" Dolby Vision, Dolby Atmos s90 QLED 55, 65 y 75" Sonido KEF, 144 Hz y control por voz 100s90 Mini LED 100" Pantalla mate antirreflejos y mando solar m90 Mini LED 55, 65, 75 y 85" UltraSense AI y sonido KEF M92 Mini LED 65, 75 y 85 Diseño Zero Gap y wallmount incluido m96 QD-Mini LED 100 - 115" Flagship, gran formato y sonido KEF c9 (2025) OLED 55, 65 y 77" sonido Harman Kardon





Gran pulgada, MiniLED y mucha IA

Hay algo en lo que han insistido en la presentación de sus nuevas teles para 2026: más tamaño, más inteligencia y más integración con el hogar conectado. En la parte de imagen, la marca deja claro que su foco está en LED, QLED y QD-Mini LED Ultra, con MiniLED como la tecnología que más peso gana en los modelos altos. Es una estrategia en la que no quieren dejar a nadie fuera, por eso cubren desde la gama de entrada hasta las teles más grandes del salón, pero haciendo mucho hincapié en brillo, contraste y buenos acabados.

La gran pulgada es una de sus principales apuestas, y no solo como argumento comercial, sino como señal de hacia dónde creen que se mueve el mercado. Haier insiste en diagonales de 75, 85, 100 y hasta 115 pulgadas, con la M96 como abanderada. Y para ayudar a convencernos de que una tele de esas dimensiones es buena idea para nuestro salón, mencionan soluciones como Zero Gap, que, como mencioné más arriba, es la manera que tienen de referirse a dejar un hueco muy reducido entre la pared y la tele.

La otra gran pata es UltraSense AI, que actúa como capa transversal sobre casi toda la gama. Aquí Haier ha puesto diferentes ejemplos: la IA detecta escenas, iluminación y movimiento para ajustar la imagen de forma automática, y han destacado su papel en el escalado 4K "porque buena parte del contenido que vemos todavía no está en 4K nativo", según Antonio Puig, Product Manager TV de Haier Smart Home Iberia. Esta capa de IA también entra en el modo gaming, donde el televisor modifica parámetros de imagen para adaptarse mejor al juego, y en el sonido, donde la IA ayuda a separar voces y a controlar mejor el volumen para evitar que los anuncios suenen más alto que el contenido.

La conectividad también tiene bastante peso en la estrategia. Desde junio, las teles de Haier incorporan Gemini en prácticamente toda la gama, y eso abre la puerta al control por voz en modelos como la S85. A eso se suma Google TV como base de la experiencia y la app propia de Haier, hOn, como capa de ecosistema para conectar los distintos dispositivos de la marca. Por otro lado, Haicast permite enviar contenido desde Windows y Android directamente al televisor, una función que encaja bien en una propuesta pensada para integrar salón, móvil y PC con menos fricción.

Por debajo de todo eso hay otra capa menos visible pero importante: el hardware. Haier explica que utiliza procesadores MediaTek, y que no han escatimado a la hora de elegir sus mejores chips (de la serie 700 en adelante) para la gran mayoría de sus nuevas teles, además de que todos los paneles son PVA "para ganar contraste y calidad de visión". También insiste en la protección visual con tecnología Low Blue Light, que al parecer filtra solo la luz azul nociva para no alterar demasiado la calidad de la imagen.

¿Y el OLED y el Micro RGB?

Haier no ha renovado su gama OLED en 2026, por lo que los modelos que puedes encontrar de la marca ahora mismo son de 2025. Javier Juristo nos explicaba que han preferido empezar por los televisores con panel LED, QLED y Mini LED para pulir bien sus próximos OLED, "un terreno muy exigente y competido". Esperan presentar sus nuevos OLED a finales de este año, aunque no llegarán al mercado hasta la primavera de 2027.

¿Y sobre el Micro RGB? La mayor parte de fabricantes están presentando sus modelos y Haier ya nos adelanta que esperan presentar su apuesta por esta tecnología en IFA 2026, el próximo mes de septiembre.

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