Hasta 30.000 Pa de potencia de succión, pero más pequeños para pasar por huecos estrechos: así son los nuevos Roomba de iRobot

Habemus nuevos Roomba. Los nuevos robot aspiradores de iRobot ya se pueden comprar en España (con una excepción que llegará este mismo mes) y, como de costumbre, todos tienen sus puntos fuertes. Os vamos a hablar de los nuevos modelos, concretamente de sus versiones que están disponibles en Amazon. Estas son idénticas en prestaciones a las que podemos encontrar en la tienda oficial de la marca, pero tienen dos diferencias: el nombre y que incluyen más accesorios.

Roomba Plus 416 Combo con Base AutoWash

Empezamos con el más económico de todos, el Roomba Plus 416 Combo. Esta nueva generación tiene un diseño un 21 % más fino, lo que hace que lo tenga más fácil para pasar por huecos estrechos o debajo de los muebles. Aspira y friega en una sola pasada y cuenta con una goma antienredos que es especialmente efectiva con pelos de mascota. Además, cuenta con mapeo LiDAR y cuenta con una tecnología llamada SmartScrub que aplica presión adicional para eliminar esos restos que se resisten a desparecer.

A todo esto, hay que sumarle la base que incluye, que reduce (y mucho) el mantenimiento que necesita el robot aspirador. Parte de los 549 euros y, como hemos comentado antes, viene con accesorios extra que no trae el modelo 415 Combo. Concretamente, son seis: tres bolsas de residuos y tres juegos de mopas giratorias para la fregona. Estos son los mismos que traen los dos próximos modelos.

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Roomba Plus 416 Combo Base AutoWash Hoy en Amazon — 549,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Roomba Plus 516 Combo con Base AutoWash

Seguimos con el siguiente modelo, en este caso el Roomba Plus 516 Combo. Se trata de un robot aspirador que está un peldaño por encima del anterior, con un sistema LiDAR mejorado para detectar obstáculos y un diseño aún más fino. Su potencia de succión llega hasta los 22.000 Pa, por lo que es especialmente efectivo en casas o pisos donde tengamos mascotas. A todo esto hay que sumarle que la base lava las mopas con agua caliente. Cuesta 649 euros.

iRobot Roomba Plus 516 Combo Base AutoWash multifunción autolimpiable, 22KPa, Mopas DualClean Elevables y Extensible, Lava 75º, Seca 45º, Clearview LiDAR, Autonomía 90 Días, Accesorios Extra, Negro Hoy en Amazon — 649,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Roomba Plus 576 Combo con Base AutoWash

El siguiente es el Roomba Plus 576 Combo, que cuenta con mayor potencia de succión todavía (25.000 Pa). La principal diferencia de este modelo frente a los anteriores es que, además del sistema LiDAR, también reconoce objetos y obstáculos con inteligencia artificial. De esta forma, su desplazamiento por el hogar es mucho más limpio. Es especialmente recomendable en casas grandes donde viven niños y su precio es de 749 euros. Eso sí, hay que tener en cuenta que el envío para este modelo se espera a partir del 20 de julio.

iRobot Roomba Plus 576 Combo y Base AutoWash multifunción, 25KPa, Mopas DualClean PerfectEdge, Lavado/Secado Calor, IA, PrecisionVision, Clearview Pro LiDAR, 90 días autonomía,Accesorios Extra, Negro Hoy en Amazon — 749,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | iRobot

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