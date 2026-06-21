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Mejores chollos en dispositivos de Amazon: Echo, Fire TV stick, Kindle y más en oferta antes del Prime Day

Repasamos las mejores ofertas que hay ahora mismo en Amazon, antes de que de comienzo su campaña

Kindle Y Fire Tv Stick
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Alberto García

Editor - Xataka Selección
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El Prime Day 2026 está a la vuelta de la esquina, y como es costumbre Amazon ha lanzado un pequeño adelanto con ofertas en sus propios dispositivos. Hay bastante donde elegir, por lo que vamos a hacer un repaso de los mejores chollos en Kindle, Fire TV Stick, Echo y más.

  • Fire TV Stick HD por 21,99 euros, un dongle muy económico para convertir casi cualquier tele en inteligente.
  • Echo Dot por 29,99 euros, un altavoz inteligente que sirve como base para la domótica de la casa.
  • Kindle Colorsoft Signature Edition (pack) por 256,97 euros, un pack que incluye tanto el eReader como una funda y una base de carga.
  • Ring Cámara interior Plus por 29,99 euros, una cámara de vigilancia para interiores.
  • Echo Show 11 por 154,99 euros, un altavoz inteligente que integra una pantalla de 11 pulgadas.
Kindle Colorsoft Signature Edition (pack)

Kindle Colorsoft Signature Edition (pack)

Amazon — 256,97 Acaba en 1 días 12 h
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Fire TV Stick HD

Fire Tv Stick Hd

Amazon ha decidido bajar el precio de los Fire TV Stick y el modelo más económico vuelve a ser el Fire TV Stick HD, que por 21,99 euros (antes 44,99 euros) es ideal para quienes quieran convertir una tele "tonta" en inteligente. Evidentemente, su resolución es Full HD, por lo que si tienes una tele 4K, la mejor opción es el Fire TV Stick 4K Select, que también está de oferta por un precio similar de 23,99 euros (antes 54,99 euros).

Fire TV Stick HD

Fire TV Stick HD

Con Amazon Prime — 21,99 Acaba en 5 días 12 h MediaMarkt — 44,99 PcComponentes — 44,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Echo Dot

Echo Dot

También podemos encontrar de oferta el Echo Dot, el modelo que tiene un diseño esférico. Su precio ha bajado hasta los 29,99 euros (antes 64,99 euros), por lo que es el mejor altavoz inteligente para tenerlo como base para la domótica de casa. Cuenta con el asistente de Alexa y también es compatible con Alexa+. Lo puedes utilizar como altavoz Bluetooth para el móvil e incluso consolas como Nintendo Switch.

Echo Dot

Echo Dot

Con Amazon Prime — 29,99 Acaba en 5 días 12 h MediaMarkt — 64,99 PcComponentes — 64,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Kindle Colorsoft Signature Edition (pack)

Kindle Colorsoft Signature Edition

Con Kindle la cosa es muy diferente. No hay ninguna oferta en los eReaders de Amazon, salvo por una excepción: el Kindle Colorsoft Signature Edition ha bajado de precio en un pack que incluye una funda (hay varios colores a elegir) junto con una base de carga inalámbrica. Todo ello por 256,97 euros (antes 341,08 euros). Modelos por sí solos, sin añadidos, no hay de oferta, por lo que este pack se queda más barato que si ahora mismo compras el mismo lector sin nada más.

Kindle Colorsoft Signature Edition (pack)

Kindle Colorsoft Signature Edition (pack)

Amazon — 256,97 Acaba en 1 días 12 h
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Ring Cámara interior Plus

Ring Camara Interior Plus

Por supuesto, no pueden faltar los dispositivos Ring. Hay muchísimo donde elegir, pero nos parece muy interesante el precio de la Ring Camara Interior Plus, que se queda por 29,99 euros (antes 59,99 euros). Se trata de una cámara de seguridad para interiores que ofrece resolución 2K, es compatible con Alexa y cuenta con comunicación bidireccional.

Ring Cámara interior Plus (Indoor Camera Plus)

Ring Cámara interior Plus (Indoor Camera Plus)

Amazon — 29,99 Acaba en 5 días 12 h
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Echo Show 11

Echo Show 11

Por último, el Echo Show 11 también ha bajado de precio, en este caso hasta los 154,99 euros (antes 239,99 euros). Se trata de un dispositivo similar al Echo Dot porque hablamos de un altavoz inteligente, pero tiene la particularidad de contar con una pantalla. Esta pantalla muestra información que podemos configurar, como la temperatura, pero además también permite reproducir contenido de plataformas como Netflix o Prime Video.

Echo Show 11

Echo Show 11

Amazon — 154,99 Acaba en 5 días 12 h MediaMarkt — 239,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
Mejores altavoces "inteligentes" Amazon Echo. Cuál comprar y recomendaciones en función del uso
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