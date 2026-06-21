Mejores chollos en dispositivos de Amazon: Echo, Fire TV stick, Kindle y más en oferta antes del Prime Day

El Prime Day 2026 está a la vuelta de la esquina, y como es costumbre Amazon ha lanzado un pequeño adelanto con ofertas en sus propios dispositivos. Hay bastante donde elegir, por lo que vamos a hacer un repaso de los mejores chollos en Kindle, Fire TV Stick, Echo y más.

Fire TV Stick HD por 21,99 euros, un dongle muy económico para convertir casi cualquier tele en inteligente.

por 21,99 euros, un dongle muy económico para convertir casi cualquier tele en inteligente. Echo Dot por 29,99 euros, un altavoz inteligente que sirve como base para la domótica de la casa.

por 29,99 euros, un altavoz inteligente que sirve como base para la domótica de la casa. Kindle Colorsoft Signature Edition (pack) por 256,97 euros, un pack que incluye tanto el eReader como una funda y una base de carga.

por 256,97 euros, un pack que incluye tanto el eReader como una funda y una base de carga. Ring Cámara interior Plus por 29,99 euros, una cámara de vigilancia para interiores.

por 29,99 euros, una cámara de vigilancia para interiores. Echo Show 11 por 154,99 euros, un altavoz inteligente que integra una pantalla de 11 pulgadas.

Fire TV Stick HD

Amazon ha decidido bajar el precio de los Fire TV Stick y el modelo más económico vuelve a ser el Fire TV Stick HD, que por 21,99 euros (antes 44,99 euros) es ideal para quienes quieran convertir una tele "tonta" en inteligente. Evidentemente, su resolución es Full HD, por lo que si tienes una tele 4K, la mejor opción es el Fire TV Stick 4K Select, que también está de oferta por un precio similar de 23,99 euros (antes 54,99 euros).

Echo Dot

También podemos encontrar de oferta el Echo Dot, el modelo que tiene un diseño esférico. Su precio ha bajado hasta los 29,99 euros (antes 64,99 euros), por lo que es el mejor altavoz inteligente para tenerlo como base para la domótica de casa. Cuenta con el asistente de Alexa y también es compatible con Alexa+. Lo puedes utilizar como altavoz Bluetooth para el móvil e incluso consolas como Nintendo Switch.

Kindle Colorsoft Signature Edition (pack)

Con Kindle la cosa es muy diferente. No hay ninguna oferta en los eReaders de Amazon, salvo por una excepción: el Kindle Colorsoft Signature Edition ha bajado de precio en un pack que incluye una funda (hay varios colores a elegir) junto con una base de carga inalámbrica. Todo ello por 256,97 euros (antes 341,08 euros). Modelos por sí solos, sin añadidos, no hay de oferta, por lo que este pack se queda más barato que si ahora mismo compras el mismo lector sin nada más.

Ring Cámara interior Plus

Por supuesto, no pueden faltar los dispositivos Ring. Hay muchísimo donde elegir, pero nos parece muy interesante el precio de la Ring Camara Interior Plus, que se queda por 29,99 euros (antes 59,99 euros). Se trata de una cámara de seguridad para interiores que ofrece resolución 2K, es compatible con Alexa y cuenta con comunicación bidireccional.

Echo Show 11

Por último, el Echo Show 11 también ha bajado de precio, en este caso hasta los 154,99 euros (antes 239,99 euros). Se trata de un dispositivo similar al Echo Dot porque hablamos de un altavoz inteligente, pero tiene la particularidad de contar con una pantalla. Esta pantalla muestra información que podemos configurar, como la temperatura, pero además también permite reproducir contenido de plataformas como Netflix o Prime Video.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Amazon

En Xataka | Qué Kindle comprar: guía de compra con recomendaciones para acertar con los lectores de libros electrónicos de Amazon

En Xataka | Mejores Amazon Fire TV. Cuál comprar y modelos recomendados para convertir tu TV en un smart TV en función del uso