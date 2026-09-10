El lunes, 14 de septiembre, llega a Lidl la parrilla tres en uno que no sólo es barata: hasta incluye recetas

Lidl es un supermercado donde puedes encontrar numerosos productos, incluso algunos dispositivos que están orientados a la cocina. Su sección de Bazar se renueva cada poco tiempo, y el próximo lunes 14 de septiembre llegará la parrilla tres en uno de Silvercrest por un precio de 34,99 euros.

Como alternativa, en Amazon podemos encontrar la Philips 5.000 por 43,99 euros. Es un poco más cara que la que se vende en Lidl, pero a cambio es un poco más compacta y viene con un asa para poder trasladarla.

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Una parrilla que incluye recetas

La parrilla tres en uno de Silvercrest cuenta con funciones de plancha de sobremesa, de contacto y sandwichera. Lo bueno es que no ocupa demasiado espacio, ya que sus dimensiones son de aproximadamente 35,7 x 36,5 x 15,5 cm y las planchas de grill miden aproximadamente 29 x 26 cm.

Este dispositivo cuenta con termostato regulable, además de placas de grill que se pueden desmontar y que cuentan con revestimiento antiadherente. La placa de grill se puede ajustar en cinco posiciones de altura y además viene con 10 propuestas de recetas para cocinar varios alimentos.

⚡ EN RESUMEN: Parrilla 3 en 1 de silvercrest ✅ LO MEJOR Cuenta con tres funciones en un único dispositivo.

en un único dispositivo. Su precio es bastante económico .

. Incluye recetas. ❌ LO PEOR Es ligeramente más grande que otras alternativas. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un dispositivo con el que puedas cocinar una buena variedad de alimentos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes poco espacio en casa. Hay alternativas que son más pequeñas.

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Imágenes | Lidl y Compradicción (cabecera), Silvercrest

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