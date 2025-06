China ya no quiere chips de NVIDIA: Xi Jinping acaba de decretar el divorcio tecnológico definitivo con Estados Unidos

Los ingenieros de NVIDIA casi han finalizado el desarrollo de una GPU con microarquitectura Blackwell con un solo propósito: poder sustituir al chip H20 que no podrán vender en China. El Departamento de Comercio de EEUU vetó tal tipo de exportaciones, así que la firma liderada por Jensen Huang buscó una salida con un chip adaptado a las exigencias del gobierno. Se espera que TSMC comience a fabricar esta GPU este mismo mes, pero puede que incluso ese esfuerzo no sirva de nada. No es que NVIDIA esté lidiando con la desconfianza absoluta de los legisladores de EEUU: es que China le está dando la espalda.

Como indican en SCMP, ese chip para el mercado chino aún no está listo. En la conferencia para inversores que Jensen Huang dio la pasada semana indicó que "la clave es entender los límites y saber si podemos conseguir desarrollar productos interesantes que puedan seguir siendo útiles para el mercado chino. No tenemos nada que anunciar de momento, pero lo estamos considerando".

Xi Jinping quiere eliminar la dependencia software y hardware de EEUU, y va camino de conseguirlo

Huang hizo un viaje sorpresa a China cuando se anunció el veto a esas exportaciones a mediados de abril, y se reunió con varios altos funcionarios chinos para expresar su compromiso con este mercado. El nuevo chip que teóricamente preparan para China será significativamente más barato que el H20, pero esas declaraciones del CEO de NVIDIA ya dejó claro que no estaría basado en dicha microarquitectura.

Para NVIDIA ese esfuerzo es lógico: durante el último ejercicio fiscal que terminó el 26 de enero de 2025, China representó cerca del 13% de sus ingresos globales: unos 17.000 millones de dólares. Es el tercer mejor cliente de la empresa, solo por detrás de EEUU y Taiwán, pero las sanciones que está desplegando el Gobierno de Estados Unidos eran una de las grandes amenazas a la supervivencia de NVIDIA en el gigante asiático. La otra es aún más preocupante.

Xi Jinping dejó claro en una sesión con el Politburo chino que el objetivo de China es "desamericanizar" el conjunto de tecnologías de IA del país

Mientras tanto, China sigue trabajando sin descanso para eliminar totalmente su tradicional dependencia de Estados Unidos en este segmento. Son decenas las empresas que están diseñando GPUs para juegos e inteligencia artificial (IA), y el Gobierno chino está subvencionándolas de forma notable tras las sanciones de EEUU. Compañías como Huawei, MetaX, Biren Technology, Moore Threads, Innosilicon, Zhaoxin, Iluvatar oreX, DenglinAI, Lisuan Technology o VastAI Tech trabajan en ese campo.

De hecho, el problema para Huang y para NIVDIA es que Xi Jinping dejó claro en una sesión con el Politburo chino que el objetivo de China es "desamericanizar" el conjunto de tecnologías de IA del país. Todo el desarrollo de IA china, tanto software como hardware, debe acabar dependiendo de soluciones desarrolladas en el país. Así pues, da igual los esfuerzos que NVIDIA pueda hacer para crear chips de IA adaptados al mercado chino: el presidente de China quiere depender solo de tecnología china para impulsar el desarrollo de su IA, y eso supone una preocupante noticia para NVIDIA.

