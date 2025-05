China se apunta un éxito más: presumiblemente ya tiene lista su primera GPU de 6 nm para juegos íntegramente china

En China hay decenas de diseñadores de GPU para juegos e inteligencia artificial (IA). El Gobierno chino ha respaldado la proliferación de estas empresas con subvenciones muy jugosas en respuesta a las sanciones de EEUU. Huawei, MetaX, Biren Technology, Moore Threads, Innosilicon, Zhaoxin, Iluvatar CoreX, DenglinAI o Vast AI Tech son algunas de las más importantes, pero hay más. Muchas más. Y entre todas ellas una acaba de atraer merecidamente la atención de la industria de los semiconductores: Lisuan Technology.

Esta empresa emergente nació en 2021, en el mismo caldo de cultivo desencadenado por el conflicto que sostienen EEUU y China que también ha dado lugar a la constitución de otras empresas de hardware gráfico más conocidas, como Moore Threads o Biren Technology. Aunque, como acabamos de ver, es una firma muy joven, está respaldada por ingenieros veteranos que han desarrollado buena parte de su carrera profesional en EEUU. Es exactamente lo mismo que sucede con Moore Threads o Biren Technology, que cuentan en sus filas con exempleados de NVIDIA.

Lisuan ha anunciado que tiene una GPU tan potente como la GeForce RTX 4060

Esta semana esta compañía ha desvelado en su cuenta de WeChat algo importante: ya tiene una GPU para juegos tan potente como la GeForce RTX 4060 de NVIDIA. Esto es lo que dice la propia Lisuan, por lo que lo más prudente es que lo recojamos con reservas. Cuando este hardware gráfico finalmente esté disponible comprobaremos si esta afirmación es fidedigna o no. No obstante, esto no es todo. Lo más relevante es que esta empresa asegura que esta GPU, a la que ha bautizado como G100, es la primera fabricada íntegramente en China empleando la tecnología de integración de 6 nm.

SMIC ya está fabricando en sus nodos de 6 nm la GPU para IA Ascend 920 de Huawei

Lisuan no ha confirmado qué fabricante chino de semiconductores está produciendo este chip, pero con toda probabilidad se trata de SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corp), el mayor fabricante chino de circuitos integrados. Esta compañía ya está fabricando en sus nodos de 6 nm la GPU para IA Ascend 920 de Huawei, por lo que es perfectamente creíble que produzca en esos mismos nodos este chip para Lisuan Technology.

Para fabricar circuitos integrados de 6 y 7 nm empleando los equipos de fotolitografía de ultravioleta profundo (UVP) de la compañía neerlandesa ASML SMIC utiliza una técnica conocida como multiple patterning. Esta estrategia consiste en transferir el patrón a la oblea en varias pasadas con el propósito de incrementar la resolución del proceso litográfico. Funciona, pero es la responsable de que el rendimiento por oblea sea claramente mejorable.

En cualquier caso, Lisuan ha desvelado algunos datos más acerca de su GPU G100. Al parecer este procesador gráfico trabajará codo con codo con un mapa de memoria VRAM generoso (solo es una conjetura, pero posiblemente se tratará de 16 GB), tendrá un consumo energético moderado y será compatible con las API DirectX 12, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6 y OpenGL 3.0, por lo que debería ser capaz de lidiar con los videojuegos actuales sin problema siempre y cuando sus controladores estén a la altura. Sea como sea las primeras tarjetas gráficas equipadas con esta GPU estarán disponibles durante el tercer trimestre de este año, aunque es probable que la fabricación a gran escala llegue a principios de 2026.

