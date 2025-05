A NVIDIA le toca lidiar con la desconfianza absoluta de varios legisladores de EEUU. Su plan en China peligra

La disputa que sostienen EEUU y China está condicionando profundamente el negocio de muchas empresas chinas, como Huawei, SMIC o Hua Hong Semiconductor, pero también está afectando de una forma muy importante a algunas compañías occidentales. La neerlandesa ASML y la estadounidense NVIDIA son con toda probabilidad las que se están enfrentando a los mayores desafíos como resultado del pulso que mantienen las Administraciones estadounidense y china.

El mercado chino es fundamental para ambas, pero las sanciones que han aprobado los Gobiernos de EEUU y Países Bajos les impiden vender a sus clientes del país liderado por Xi Jinping buena parte de su porfolio de productos. Aun así, ambas compañías están haciendo lo que está en su mano para defender sus intereses económicos y comerciales, y prescindir del mercado chino no es una de sus opciones. De hecho, NVIDIA ha oficializado su intención de poner a punto en Shanghái (China) una instalación especializada en el diseño de circuitos integrados.

Algunos legisladores consideran que el plan de NVIDIA es una amenaza para EEUU

El diario The Wall Street Journal se ha hecho con una carta en la que el senador republicano por Indiana Jim Banks y la senadora demócrata por Massachusetts Elizabeth Warren se dirigen directamente a Jensen Huang, el director general de NVIDIA. En este texto estos legisladores sostienen que la instalación que NVIDIA planea abrir en Shanghái representa una amenaza directa a la seguridad nacional de EEUU debido a la posibilidad de que China adquiera la capacidad de diseñar GPU de vanguardia para inteligencia artificial (IA).

"Ninguna empresa estadounidense debería estar ayudando al Partido Comunista Chino a cerrar la brecha en inteligencia artificial"

NVIDIA ha respondido inmediatamente. Hay demasiado en juego para tomarse esta llamada de atención a la ligera. Un portavoz de esta compañía ha expresado que su propósito "es simplemente alquilar un nuevo espacio que puedan utilizar los empleados de la empresa que lo necesitan tras el regreso al trabajo después de la pandemia de coronavirus. El alcance del trabajo no cambiará". No obstante, la justificación oficial de NVIDIA no parece resultar convincente para Warren y Banks.

De hecho, este último legislador ha declarado que "ninguna empresa estadounidense debería estar ayudando al Partido Comunista Chino a cerrar la brecha en inteligencia artificial". Es evidente que esta es una acusación a NVIDIA en toda regla. Una acusación muy seria que complica los planes futuros de la compañía liderada por Jensen Huang en China si tenemos presente que el manifiesto está respaldado al menos por un senador del Partido Republicano y una senadora del Partido Demócrata.

Además, esta reclamación llega en un momento muy importante para NVIDIA. Los ingenieros de esta compañía acaban de concluir el desarrollo de una GPU con microarquitectura Blackwell destinada a reemplazar al chip H20 cuya venta en China ha sido prohibida por el último paquete de sanciones del Departamento de Comercio. El plan de NVIDIA consiste en que TSMC inicie la fabricación de esta GPU destinada expresamente al mercado chino en junio, pero en la coyuntura actual no sería en absoluto sorprendente que el Departamento de Comercio impida su entrega a los clientes chinos de NVIDIA. Ya veremos qué sucede finalmente, pero el panorama no pinta nada bien para la compañía liderada por Jensen Huang.

