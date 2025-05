EEUU quiere acabar con los chips para IA chinos que se venden en el extranjero. Y China sabe cómo defenderse

El Departamento de Comercio de EEUU dio a mediados de este mes de mayo un paso hacia delante muy importante en su ofensiva contra el negocio de Huawei fuera de China. Durante las últimas semanas esta compañía china ha presentado dos chips para inteligencia artificial (IA), el Ascend 910D y el Ascend 920, con los que persigue ocupar los huecos en el mercado chino que presumiblemente va a dejar libres NVIDIA como consecuencia de las últimas sanciones a China desplegadas por EEUU.

La compañía estadounidense liderada por Jensen Huang ya no puede entregar a sus clientes chinos su GPU H20, y, precisamente, Huawei aspira a hacerse con esa porción de mercado con su nuevo chip Ascend 920. La otra GPU, el chip Ascend 910D, presumiblemente entrega un rendimiento equiparable al de la GPU H100 de NVIDIA, por lo que aspira a consolidarse como una alternativa sólida a esta última. EEUU no puede controlar la presencia de Huawei en China, pero ha dado un paso hacia delante muy importante para cercenar su presencia fuera de su país de origen.

EEUU está decidido a impedir la venta de chips para IA chinos fuera de China

Con frecuencia algunos lectores nos preguntáis por qué EEUU tiene la potestad de impedir que ASML, que es una compañía de Países Bajos, venda sus equipos de litografía más avanzados a sus clientes chinos. Este derecho reside sobre un principio fundamental: las máquinas más avanzadas que produce ASML, como, por ejemplo, sus equipos de fotolitografía de ultravioleta extremo (UVE) o ultravioleta profundo (UVP) utilizan tecnologías estadounidenses. Una de las más importantes es la innovación que permite a estas máquinas generar la radiación ultravioleta con la longitud de onda adecuada.

Si EEUU aplica esta regulación, China activará su ley antisanciones

Este es en esencia el mismo principio al que ha recurrido el Departamento de Comercio de EEUU para aprobar una resolución por la cual ningún país del planeta puede comprar las GPU para IA Ascend de Huawei. Según esta institución estadounidense esta compañía china ha producido estos chips utilizando de forma ilegal tecnologías de EEUU, por lo que su exportación fuera de las fronteras del país gobernado por Xi Jinping viola los controles de exportación del Departamento de Comercio.

No obstante, esto no es todo. Y es que la semana pasada el Gobierno de EEUU anunció que esta prohibición ha adquirido un carácter global, por lo que ya no se limita solo a las GPU para IA que produce Huawei, sino que afecta a todos los chips para IA desarrollados por las compañías chinas. Como cabe esperar, el Gobierno de Pekín se lo ha tomado como una agresión. Y ha respondido a EEUU con menos moderación que en otras ocasiones. Su primera medida ha consistido en anunciar que si EEUU aplica esta regulación, China activará su ley antisanciones.

Según Xin Qiang, profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Fudan, en Shanghái, "las contramedidas de China contra esta nueva restricción de chips impactarán a las empresas tecnológicas estadounidenses con grandes negocios en China [...] Estas empresas tecnológicas tienen una gran influencia en Washington". No cabe duda de que la Administración liderada por Xi Jinping tiene la capacidad de responder a su homólogo estadounidense. De hecho, Qiang sostiene que "Pekín está esencialmente siguiendo los movimientos de EEUU: tú escalas, yo escalo; tú reduces, yo reduzco". Y no podemos pasar por alto que China aún tiene margen para presionar a EEUU y sus aliados endureciendo todavía más sus controles de exportación de los minerales críticos.

