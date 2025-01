El director general de NVIDIA visita China con un plan: estrechar lazos ante las sanciones más agresivas de EEUU

En apenas 120 días NVIDIA y otros diseñadores y fabricantes de semiconductores estadounidenses tendrán que lidiar con el último paquete de sanciones a China desplegado por el Gobierno de Joe Biden. Ese es el plazo que transcurrirá hasta que las prohibiciones entren en vigor, por lo que en la práctica será la Administración liderada por Donald Trump la que se encargará de aplicar la nueva regulación.

Estas sanciones persiguen bloquear la exportación a China, Rusia, Irán, Corea del Norte y otros países de los semiconductores utilizados en las aplicaciones de inteligencia artificial (IA), así como otros circuitos integrados de vanguardia. Y también aspiran a reforzar el dominio global de EEUU en el ámbito de la IA. Meghan Harris, exfuncionaria de seguridad nacional, ha declarado que "la efectividad de las nuevas reglas durante los próximos 10 o 15 años dependerá de las decisiones que tome el Gobierno entrante".

NVIDIA ya se ha puesto en marcha

Para NVIDIA la entrada en vigor de las nuevas prohibiciones en las que trabaja la Administración estadounidense puede representar un golpe difícil de encajar. La compañía liderada por Jensen Huang no puede vender a sus clientes chinos los chips para IA más avanzados que produce, pero por el momento sí puede entregarles algunos circuitos integrados con prestaciones limitadas, como, por ejemplo, la GPU H20 que, por cierto, se está vendiendo como rosquillas en China.

"Aunque la regulación no será aplicable hasta dentro de 120 días ya está perjudicando los intereses de EEUU"

Perder del todo este mercado sería un golpe duro para NVIDIA. Presumiblemente esta es la razón por la que, como os contamos ayer, Ned Finkle, vicepresidente de asuntos gubernamentales de NVIDIA, ha insinuado que su compañía tiene la esperanza de que la Administración de Trump modere estas reglas: "Aunque la regulación no será aplicable hasta dentro de 120 días ya está perjudicando los intereses de EEUU. Como demostró la primera Administración Trump, EEUU gana favoreciendo la innovación, la competencia y compartiendo nuestras tecnologías con el mundo, y no refugiándose tras un muro de excesiva intervención gubernamental".

Jensen Huang, el cofundador y director general de NVIDIA, siempre actúa con prudencia, pero esto no significa que no tenga nada que decir. De hecho, esta semana visitará las ciudades chinas de Shenzhen, Shanghái y Pekín antes de volar a Taipéi (Taiwán) para cerrar su periplo asiático. Por el momento no ha trascendido si se reunirá con las autoridades chinas durante este viaje, pero en la coyuntura actual parece razonable prever que será así. Resulta difícil creer que Huang vaya a dejar escapar la oportunidad de defender los intereses de su compañía.

Y es que, además del conflicto entre los Gobiernos de EEUU y China en el que NVIDIA y otras compañías de semiconductores se han visto involucradas, la firma de Jensen Huang está siendo investigada por la Administración de Xi Jinping para determinar si ha incurrido en prácticas monopolísticas al llevar a cabo hace cuatro años una adquisición que previamente había sido aprobada por el Gobierno de Pekín. El horizonte de NVIDIA en China está repleto de nubarrones, y el viaje que está realizando ahora mismo Huang a este país asiático persigue con toda seguridad, entre otros objetivos, limar asperezas con la Administración liderada por Xi Jinping. Hay mucho en juego.

