Las nuevas sanciones a China de EEUU agreden a NVIDIA. Sorprendentemente su esperanza ahora es Donald Trump

El Gobierno de EEUU liderado por Joe Biden ha oficializado el que probablemente será su último paquete de prohibiciones destinado prioritariamente a China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Estas sanciones persiguen bloquear la exportación a estos países de los semiconductores utilizados en las aplicaciones de inteligencia artificial (IA), así como otros circuitos integrados de vanguardia. Y también aspiran a reforzar el dominio global de EEUU en el ámbito de la IA.

Solo sus aliados podrán presumiblemente acceder a los chips avanzados controlados por la Administración estadounidense y diseñados o fabricados por NVIDIA, AMD, Intel o Broadcom, entre otras compañías. "EEUU lidera actualmente tanto el desarrollo como el diseño de chips para IA, y es fundamental que esta situación se mantenga", ha declarado Gina Raimondo, la Secretaria del Departamento de Comercio de EEUU.

La nueva regulación divide el planeta en tres niveles. En el primero de ellos están incluidos 18 países, entre los que se encuentran Reino Unido, Corea del Sur, Japón o Países Bajos. Las sanciones no les afectan lo más mínimo. El segundo nivel recoge otros 120 países, como Singapur, Israel, Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí. Estos estados estarán sometidos a algunas prohibiciones, por lo que no podrán importar y utilizar los chips para IA a su antojo. Y, por último, al tercer nivel pertenecen los países que he mencionado en el primer párrafo. No recibirán tecnología de EEUU.

La Administración de Donald Trump será la encargada de aplicar esta regulación

El Gobierno de Joe Biden ya ha publicado oficialmente las nuevas normas, pero no entrarán en vigor hasta dentro de 120 días. Donald Trump llegará a la Casa Blanca el próximo 20 de enero, por lo que en la práctica será su Administración la que se encargará de aplicar la nueva regulación. Meghan Harris, exfuncionaria de seguridad nacional, ha declarado en este contexto que "la efectividad de las nuevas reglas durante los próximos 10 o 15 años dependerá de las decisiones que tome el Gobierno entrante".

Además Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional, ha recordado que la IA tiene la capacidad de mejorar el acceso a la atención médica, la educación y los alimentos, pero también puede ser utilizada para desarrollar armas, apoyar ciberataques y degradar los derechos humanos. Por esta razón, la regulación establece que las empresas con sede en EEUU que tengan una autorización para operar globalmente solo podrán desplegar el 50% de su capacidad de computación en IA fuera del país; como mucho el 25% fuera de los países de nivel 1 y no más del 7% en un único país no perteneciente al nivel 1.

Presumiblemente el Gobierno liderado por Donald Trump estará alineado con la estrategia de su predecesor. Aun así, Ned Finkle, vicepresidente de asuntos gubernamentales de NVIDIA, ha insinuado que su compañía tiene la esperanza de que la Administración de Trump modere estas reglas: "Aunque la regulación no será aplicable hasta dentro de 120 días ya está perjudicando los intereses de EEUU. Como demostró la primera Administración Trump, EEUU gana favoreciendo la innovación, la competencia y compartiendo nuestras tecnologías con el mundo, y no refugiándose tras un muro de excesiva intervención gubernamental".

