Por alguna razón, hay gente intentando estrellar Teslas contra un muro. Tiene más sentido del que parece

Un Tesla Model Y, un muro que simula una carretera, un youtuber de 65,8 millones de seguidores, su reputación. La reputación de Tesla, sus sistemas de seguridad y la conducción semiautónoma. Otro youtube. Un Tesla Cybertruck. Otro muro con otra carretera pintada.

Efectivamente, hay gente lanzando sus Tesla contra un muro: ¿qué está pasando?

El juego del Coyote y el Correcaminos. "Estoy en mi Tesla a 64 km/h con el Autopilot activado lanzado contra una pared falsa al estilo del Coyote y el Correcaminos". Así es como comienza el vídeo de Mark Rober, conocido ingeniero de la NASA con un canal de youtube en el que se contabilizan 65,8 millones de suscriptores.

Rober viaja en su coche lanzado contra una pared falsa en la que ha simulado que la carretera por la que circula continúa y simula a la perfección lo que es en realidad: un decorado. El objetivo es comprobar si su Tesla Model Y equipado exclusivamente con cámaras ofrece un mejor o peor rendimiento que un coche equipado con un sistema LiDAR en lo que a sistemas de conducción autónoma se refiere.

Los antecedentes. Rober utiliza su vídeo para explicar las diferencias entre un coche que basa su conducción semiautónoma en las cámaras exclusivamente y aquellos que utilizan el sistema LiDAR. En 2021, Tesla ya adelantó que basaría todo su sistema de ayuda a la conducción en las cámaras. En 2022 se confirmó que la compañía dejaría de montar radares y sensores.

La compañía asegura que su software es capaz de analizar todo lo que sucede exclusivamente utilizando cámaras con una fiabilidad que iguala la de los radares y los sensores. Por el camino, evidentemente, se ahorra el coste de montar estos componentes que encarecen irremediablemente el coste final del vehículo.

Para comprobar si esto es cierto, Rober pone a prueba un Tesla Model Y que solo utiliza cámaras en su sistema Autopilot y a un Lexus RX equipado con sensor LiDAR de la compañía Luminar. Los coches son lanzados con las funciones de conducción semiautónoma activadas (Autopilot en el caso del Tesla y el control de crucero adaptativo en el Lexus) para comprobar qué sucede en diferentes escenarios. Entre ellos, niños que aparecen en la trayectoria del coche o lluvias muy intensas.

El muro. Durante sus pruebas, el vehículo equipado con LiDAR deceleró y salvó a un niño de ser atropellado si ya se encontraba en el camino, si aparecía detrás de un obstáculo, en casos de niebla y lluvia intensa o si era deslumbrado por una luz intensa. Y sí, también si había un muro en el camino pintado con la simulación de una carretera.

El Tesla Model Y no pudo decir lo mismo y las cámaras no superaron las pruebas de la niebla, la lluvia... y el famoso muro. En este último caso, el coche fue engañado y pensó que la carretera continuaba, no deteniéndose en absoluto.

Y ha estallado la polémica. El vídeo Mark Rober ha hecho estallar la polémica en redes sociales por diversos motivos. El primero y más evidente: ¿tiene sentido una prueba de este tipo? ¿Cuándo puede encontrarse un coche con un muro que tapa por completo una carretera simulando que ésta continúa más adelante?

Más allá de que esto tiene que valorarlo cada uno, lo que sí es cierto es que Rober activa el Autopilot unos pocos segundos antes de llegar hasta el muro y en el vídeo se observa cómo el sistema está desactivado cuando va a chocar. Rober ha sido acusado de apagar el sistema pero se ha defendido en redes sociales publicando un vídeo completo en el que se ve cómo el sistema se desactiva instantes antes del choque. Una crítica que ha sido reiterada a los vehículos de Tesla, acusando a la compañía de lavarse las manos ante las autoridades.

Pero no solo eso, Rober también ha sido criticado por utilizar un vehículo con Autopilot y no con Full Self Driving (FSD), el sistema de conducción autónoma más avanzado de Tesla mientras que el Lexus estaba equipado con LiDAR, una de las tecnologías más caras en estos momentos.

Cámaras vs LiDAR. El experimento tiene algo de interesante aunque no de resolutivo. Lo cierto es que uno podría esperar que un sistema basado en cámaras sea menos efectivo que uno acompañado por un LiDAR. La sola combinación de montar una cámara y un radar se ha demostrado la opción más efectiva hasta ahora tanto de día como de noche.

Las cámaras analizan con imágenes lo que tienen delante pero un LiDAR envía pulsos de luz constantemente a su alrededor. Esa luz rebota en el objeto y vuelve al LiDAR. Con el tiempo que ha pasado desde el envío del pulso de luz hasta que lo recibe de nuevo puede crear un mapa 3D que, en el caso del muro, le sirve para comprobar que hay un obstáculo en el camino aunque éste pueda engañar a la cámara.

Autopilot y FSD. La otra gran crítica que se le ha hecho a Rober es que utiliza un coche equipado con Autopilot pero no con el FSD, el sistema de conducción de ayuda a la conducción más avanzado de Tesla. El FSD se ofrece como una opción adicional por medio de una suscripción y permite al conductor desentenderse de la conducción (incluso en entornos urbanos) siempre y cuando permanezca atento a lo que sucede delante de sus ojos.

Por ejemplo, el Autopilot exige al conductor la confirmación de cambio de carril pero el FSD navega entre las calles por sí mismo, sin necesidad de las validaciones del conductor. De hecho, en Estados Unidos permite que el coche recorra 65 metros sin un conductor en su interior. Así, podemos pedirle a un Tesla aparcado que venga a recogernos desde la distancia.

Y hay gente lanzando sus coches contra un muro. El experimento de Rober ha dado alas a otros youtuber que han salido a defender a la compañía. Como respuesta, Kyle Paul, quien tiene 237.000 suscriptores en su canal de youtube y está especializado en vídeos de Tesla, ha publicado su propia prueba.

El objetivo ha sido el mismo: ¿frenará su Tesla Cybertruck ante un muro que simula la continuación de la carretera? Y su respuesta es que si el coche tiene activado Autopilot no se lleva por delante el muro. O eso es lo que parece porque, de nuevo, hay polémica.

Y ha estallado la polémica (2). Porque... ¿es del todo cierto que el coche no se llevaría por delante el muro? El problema es que en el vídeo de Kyle Paul la prueba está realizada al caer la tarde. No es solo que la recreación de la carretera en el muro sea de peor calidad, además es más fácil llamar la atención de las cámaras

Si la luz cae, la teoría dice que las cámaras funcionan peor en este caso la caída de luz en el entorno es muy probable que ayude a que las cámaras identifiquen que tienen un obstáculo delante y lo detecten con mayor claridad. Especialmente si tenemos en cuenta que la luz ambiental ya es lo suficientemente deficiente como para tener que activar las del vehículo.

¿Sirve todo esto para algo? Sí y no. Podríamos decir que no porque si se trata de demostrar que un sistema LiDAR funciona mejor que las cámaras (siempre que éstas no se acompañen de otros aparatos) es algo que ya sabíamos y que estaba demostrado. De hecho, el verdadero reto para Tesla es demostrar que sus sistemas de inteligencia artificial y las cámaras pueden igualar su funcionamiento gastando menos dinero.

Y sí. Porque Tesla quiere poner en las calles coches sin conductor en un servicio de robotaxis que funcione con sus sistemas de conducción autónoma más avanzados. Hasta hace muy poco las autoridades tenían claro que no estaba al nivel de Mercedes, que puede ofrecer un nivel de conducción autónoma nivel 3 (no requiere atención del conductor en algunas situaciones), pero ya ha recibido el visto bueno de California para realizar pruebas en sus calles, siempre y cuando lo haga con sus propios empleados.

Foto | Carter Baran

