Tesla Cybertruck: el nuevo coche eléctrico llega con un precio un 50% superior a lo prometido y menos autonomía

Tesla presentó anoche su Cybertruck. Elon Musk fue el maestro de ceremonias durante la entrega de las primeras unidades del gigantesco coche eléctrico que aspira a rivalizar con el Ford F-150 Lightning en un mercado, el del pick-up, que es el más importante de Estados Unidos.

El camino para llegar hasta aquí ha sido complicado para Tesla. La camioneta eléctrica fue anunciada en 2019, con la promesa de que llegaría en 2021 con un precio de partida de 39.900 dólares. Finalmente ha llegado en 2023, con un precio de salida de 60.990 dólares y con el aviso de que las primeras unidades no llegarán hasta 2025.

Esto es todo lo que se vio y lo que sabemos de la gran camioneta eléctrica de Tesla.

Todo sobre el Tesla Cybertruck

Quedaba mucho por desvelar con el nuevo Tesla Cybertruck. En el tortuoso camino del que hemos hablado, la compañía de Elon Musk pidió a sus potenciales compradores que reservaran la camioneta eléctrica por 100 dólares. Se prometía que el precio final estaría entre 39.900 dólares y 69.900 dólares. Precios que atrajeron a más de un millón de clientes dispuestos a esperar lo último de Tesla.

En 2021, cuando se debían realizar las primeras entregas, desapareció por completo toda información relativa al modelo. Ni precio, ni posibilidad de reservar. Esto último ha ido cambiando, con avisos de que se podría volver a reservar el modelo "cuando se acerque la fecha de producción".

El año pasado, sin embargo, Elon Musk prometió que, finalmente, el modelo llegaría en 2023. Lo hizo en la inauguración de la nueva Gigafactoría de la firma en Texas. Y, aunque con un puñado de entregas, Tesla ha terminado por cumplir, aunque los que quieran una tendrán que esperar más de un año para recibir las suyas. Si los datos de reservas son ciertos, se ha llegado a hablar de entregas a 10 años.

Por fin, cuatro años después de su anuncio, sabemos qué le han entregado a los primeros clientes y a qué podrán optar quienes deseen el último vehículo de Tesla.

Tesla Cybertruck Tracción trasera tracción a las cuatro ruedas cyberbeast tamaño (en metros) 5,689x2,413x1,791 5,689x2,413x1,791 5,689x2,413x1,791 peso Por determinar 2995 kg 3.104 kg AUTONOMÍA 402 kilómetros 547 kilómetros y más de 755 kilómetros con range extender 515 kilómetros y más de 705 kilómetros con range extender carga Por determinar 250 kW 250 kW VELOCIDAD MÁXIMA 180 km/h 180 km/h 209 km/h ACELERACIÓN (0 A 100 KM/H) 6,7 segundos 4,3 segundos 2,7 segundos Pantallas Por determinar Táctil central de 18,5 pulgadas y trasera de 9,4 pulgadas Táctil central de 18,5 pulgadas y trasera de 9,4 pulgadas CAPACIDAD DE REMOLQUE 3.402 kg 4.990 kg 4.990 kg Espacio de carga Por determinar 3.423 litros 3.423 litros Precio 60.990 dólares 79.990 dólares 99.990 dólares Disponibilidad 2025 2024 2024

La presentación, además, estuvo llena de "momentos Musk". Tesla demostró el poder de aceleración de la versión Beast en una carrera con un Porsche 911. Además de alcanzar más rápido la meta, el último plano dejaba un último giro dee humor: el Tesla Cybertruck había ganado al Porsche... mientras remolcaba otro Porsche.

Lo mismo sucedía en una competición con un Ford F-150 Lightning, presumiendo de que el Tesla Cybertruck es capaz de remolcar pesos con los que el modelo de Ford no puede. También se trató de demostrar que la carrocería es a prueba de balas y se lanzó una bola de beisbol contra el cristal a más de 100 km/h para demostrar que no se rompía. Eso sí, no se repitió la escena con la famosa bola de hierro que durante la presentación de 2019 rompió el "irrompible" cristal de la camioneta.

De todas estas pruebas sólo se mostraron vídeos pero no se dieron dato concretos que confirmen la fiabilidad de las pruebas. Hay que recordar que a la compañía ya se le ha acusado de hacer publicidad engañosa en algunos de sus vídeos promocionales.

Sin muchos más datos concretos, queda por ver cómo Tesla solventa la fabricación del Tesla Cybertruck, si va cumpliendo los plazos previstos y qué impacto económico le genera. Hace tan solo unos días, el propio Musk reconoció que tardarán en hacer del Cybertruck un vehículo rentable. Al menos, 18 meses.

El mayor problema de Tesla está en su exoesqueleto de acero inoxidable. Esta carrocería es muy complicada de producir y montar pero la compañía defiende su uso alegando que es un material extremadamente duro, más resistente a roturas, abolladuras y más sencillo de reparar.

El nuevo vehículo también llega con suspensión neumática y eje trasero direccionable para mejorar las maniobras. No se explicó en qué consiste ese range extender. Musk señaló en X (antes Twitter) que este añadido ocupará un tercio del espacio de carga, pero no se dieron más detalles.

Con todo, el mercado del pick-up eléctrico puede ser enorme. Se trata del tipo de carrocería más vendido en Estados Unidos y el volumen de reservas certifica que hay un enorme interés en el vehículo. A partir de 2025, la compañía quiere producir a un ritmo de 250.000 unidades al año.

