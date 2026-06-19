Hielo en los testículos, boxers de algodón orgánico y nada de porno: bienvenidos al "sperm-maxxing"

Últimamente todas las obsesiones que se hacen virales llevan el sufijo 'maxxing'; que si el fibermaxxing, el looksmaxxing, el cozymaxxing o el solomaxxing. Podemos sumarle una más: el sperm-maxxing. Son hombres que intentan mejorar la calidad de su semen para vencer la infertilidad. Es una práctica sana que está poniendo en el centro la a menudo ignorada infertilidad masculina, pero también forma parte de la obsesión por monitorizarlo todo y seguir consejos no respaldados por la ciencia.

Los sperm-maxxers. Hace poco hablamos NoFap, un movimiento de hombres que han abandonado la masturbación para subir su testosterona y que detrás tiene un fuerte trasfondo religioso. Aunque con ciertas similitudes, el sperm-maxxing apuesta por otro enfoque. El movimiento nace de la mano de creadores del mundillo gymbro y fanáticos de la longevidad como Bryan Johnson (que por cierto hace poco presumía de haber eliminado el 85% de microplásticos de su esperma). Son hombres que ya monitorizan el sueño, el ejercicio y han convertido la calidad de su esperma en una métrica más que controlar. En el otro lado, el de los seguidores, hay hombres que están teniendo problemas para concebir y buscan mejorar su fertilidad siguiendo los consejos de estos gurús.

Hackeando la fertilidad. Muchos consejos del sperm-maxxing son muy beneficiosos y efectivos, como por ejemplo seguir una dieta mediterránea, eliminar malos hábitos como el tabaco o el alcohol, practicar entrenamiento de fuerza y dormir mejor. Sin embargo, también hay otros muy cuestionables que no están respaldados por la ciencia e incluso algunos que directamente son perjudiciales como comer grandes cantidades de carne roja.

Otras recomendaciones de dudosa efectividad incluyen gastar un dineral en todo tipo de suplementos (zinc, ácido fólico, coenzima Q10...), usar solamente calzoncillos de algodón orgánico o evitar el porno para no eyacular y que así la calidad del semen mejore. Esto último tiene un enlace directo con el movimiento NoFap y parte de un estudio que ya ha sido refutado; la recomendación para mejorar la calidad del semen es justo la contraria: eyacular más.

Lo del frío. Entre los consejos más locos de este movimiento está el de poner hielo o directamente sumergir los testículos en agua helada. La recomendación parte de la base de que los testículos deben estar a una temperatura más baja que la del cuerpo. "Se encuentran fuera del cuerpo por una razón concreta", dice el Ramy Abou Ghayda, urólogo del banco de semen Legacy. Hay evidencia de que el calor excesivo en los testículos puede afectar a la producción de esperma. Ante esto, se ve que alguien pensó que si se ponía frío conseguiría justo lo contrario. Spoiler: no funciona así.

La falta de evidencia no ha impedido que haya marcas que usen esta creencia para vender productos que prometen "potenciar tu fertilidad". Por ejemplo hay una empresa que se llama Snowballs (sublime) y te vende dos calzoncillos "refrigerados" por el módico precio de 56 dólares. También está Underdog, que directamente vende dos packs de hielo con una forma ergonómica para colocar en la entrepierna por 40 dólares.

Un problema real. Magufadas a parte, el sperm-maxxing pone en el centro una cuestión con fundamento real: la fertilidad masculina está en declive. Un meta-análisis publicado en 2023 descubrió que, entre 1973 y 2018, la concentración de espermatozoides había disminuido un 51,6% y el recuento total había caído un 62,3%. Entre las causas que han provocado este descenso está la exposición a contaminantes y disruptores endocrinos, además de malos hábitos como consumo de tabaco o alcohol, llevar una dieta poco saludable, el sedentarismo, el estrés y la falta de sueño.

Una cuestión social. Los problemas de fertilidad masculinos causan entre el 30 y el 50% de los casos de infertilidad. Sin embargo, tal y como señalan en Wired, sólo se realizan pruebas a los hombres en uno de cada cuatro casos, centrando los esfuerzos diagnósticos casi exclusivamente en la infertilidad de la mujer.

Cuentan en un reportaje de The Guardian que la falta de diagnóstico de la infertilidad masculina lleva a muchas parejas a iniciar tratamientos FIV innecesarios. La fertilidad masculina se ha infravalorado hasta el punto de que un 80% de médicos de familia en Reino Unido no han recibido ningún tipo de formación al respecto. Es evidente que existe un vacío de información sobre el tema, uno que muchos hombres están tratando de llenar con suplementos milagro y métricas de optimización del esperma.

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