Los millonarios han inventado su deporte más raro: carreras de espermatozoides con repeticiones y estadísticas en directo

En el mundo de los multimillonarios, las ideas extravagantes parecen no tener límites. Lo último en entretenimiento exclusivo no es una competición de velocidad, de resistencia o de habilidad.

En realidad, los contendientes pueden estar descansando tranquilamente, mientras una parte de ellos se alza con la victoria: han llegado las carreras de espermatozoides para millonarios.

Una carrera por tu vida. La iniciativa parte de la startup Sperm Racing, que ya ha recaudado un millón y medio de dólares para organizar este evento sin precedentes. El escenario elegido es el histórico Hollywood Palladium de Los Ángeles, donde el 25 de abril a las 18 horas (26 de abril a las 3:00 hora peninsular española) se celebrará la primera carrera de espermatozoides de la historia.

Según la organización, está previsto que más de 4.000 asistentes presenciarán en directo cómo dos muestras de esperma compiten en una pista de carreras especialmente diseñada para simular el sistema reproductivo femenino.

Los "contendientes". El evento consiste en enfrentar las muestras de esperma de Tristan y Asher, dos vigorosos universitarios de UCLA y USC, entidades con una especial rivalidad. Tal y como se detalla en el manifiesto de la competición, sus espermatozoides recorrerán una pista de 20 centímetros de largo, en la que se han dispuesto una serie de " señales químicas, dinámica de fluidos y salidas sincronizadas señales", todo pensado para reproducir las condiciones reales del cuerpo humano.

El movimiento de los diminutos contendientes, que miden apenas 0,05 milímetros, será captado por "cámaras de alta resolución rastrean cada movimiento microscópico. Todo se transmite en vivo, con estadísticas, tablas de clasificación y repeticiones instantáneas".

El espectáculo está servido. Para que el público pueda seguir el desarrollo de la carrera, la imagen se ampliará 40 veces, permitiendo rastrear el progreso de cada muestra. Teniendo en cuenta que los espermatozoides suelen nadar a unos cinco milímetros por minuto, cada carrera durará al menos 40 minutos en completar los 20 centímetros hasta la meta.

El espermatozoide que antes cruce la meta será el ganador, otorgando a su donante la gloria en este peculiar torneo.

El trasfondo no es una tontería. Eric Zhu, el joven cofundador de Sperm Racing, sostiene que esta carrera no es solo una broma viral, sino un intento serio de concienciar sobre la salud reproductiva masculina. "Las carreras de esperma no se limitan a competir con los mejores ejemplares, aunque, siendo sinceros, es divertidísimo", aseguraba Zhu en su manifiesto. "Se trata de hacer de la fertilidad masculina algo de lo que la gente realmente quiera hablar, seguir y mejorar".

Más allá del espectáculo y la curiosidad de la nueva disciplina competitiva, lo cierto es que la ciencia ya ha certificadoque la calidad del semen de los hombres occidentales ha descendido. En los 70, la media de recuento se situaba en los 99 millones de gametos, comparados con los 47 millones que de media se contabilizaban a principios del siglo XXI.

El cuidado de los atletas. Un estudio del Instituto Bernabeu, basado en 8.000 muestras analizadas durante los últimos cinco años, revela que el recuento de espermatozoides por mililitro ha caído un 16,75%, y su motilidad ha descendido un 12%.

Como bromeaban en The Cut, teniendo en cuenta el empeño de Elon Musk por tener hijos, no sería extraño que se aficionara a este deporte para incentivar la natalidad en todo el planeta.

