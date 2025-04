Si alguna vez has tenido miedo de que te persiga un robot, China ha organizado una media maratón para que respires tranquilo

El pasado sábado se celebró en Pekín una media maratón popular en la que hubo unos participantes singulares: 21 robots se unieron a miles de corredores humanos para intentar completar los 21.097 metros del recorrido urbano. El evento ha permitido arrojar algunas conclusiones sobre el estado del arte de la robótica, pero también ha generado nuevas preguntas.

Robots variados. En la carrera participaron robots humanoides de fabricantes chinos como DroidVP o Noetix Robotix. Los diseños y tamaños variaban sensiblemente, y había desde modelos de 1,2 m de altura hasta otros que medían 1,8 metros. Uno de ellos imitó de forma notable el aspecto humano en un robot que incluso guiñaba los ojos o sonreía.

Tú por tu lado, yo por el mío. Aunque los organizadores sacaron pecho afirmando que era la primera carrera en la que humanos y robots corrían al mismo tiempo, en realidad la ruta de los robots estaba separada de la de los corredores humanos. Los robots además fueron acompañados de equipos de ingenieros que vigilaban que su funcionamiento fuera correcto (o que les cambiaban las baterías durante la carrera).

Lentos. De momento el rendimiento de los robots bípedos en la carrera fue modesto, y todos corrieron claramente más despacio que los corredores humanos. El robot más rápido fue el Tiangong Ultra de la empresa UBTech en colaboración con el Centro de Innovación de Robots Humanoides de Pekín. Terminó el recorrido en 2:40 horas tras intercambiar sus baterías tres veces y caer en una ocasión. Solo seis de los robots acabaron cruzando la línea de meta, y la mayoría no duró mucho en la prueba.

Aún lejos de los humanos. Fue el único que terminó antes de que se cumpliese el tiempo límite para terminar la prueba para los corredores humanos, que era de 3:10 horas. El récord del mundo está en 56 minutos y 42 segundos, mientras que un buen tiempo para los corredores amateur humanos es de 1:45 horas para hombres y 2 horas para mujeres aproximadamente.

Desastres variados. Como señalan en Wired, el Tiangong Ultra y el segundo clasificado, el N2 de Noetix Robotics al menos lograron acabar a un ritmo lento pero consistente. Otros fueron un desastre. Ocurrió con un robot llamado Huanhuan que se desplazaba a velocidad de caracol mientras movía la cabeza de forma incontrolable. Otro llamado Shennong debió ser descalificado (usaba pequeñas ruedas) pero lo grave fue que giró sobre sí mismo tras comenzar la carrera y se cayó junto a sus operadores humanos. En algunos casos los operadores usaron cinta adhesiva para proteger los "pies" de los robots, pero también para pegar la cabeza de uno de ellos cuando se cayó durante la carrera.

Autonomía discutible. Además, los robots estuvieron acompañados como decíamos de operadores humanos. Unos tenían paneles de control para ir dirigiendo a los robots, y otros iban por delante para señalarles el camino y quitarles obstáculos de enmedio. Durante la emisión varios espectadores comentaron cómo los operadores parecían exhaustos con toda esa operativa para ayudar a los robots a avanzar.

Pero es que correr no es lo suyo. Lo cierto es que estos robots no están diseñados para correr, sino que el objetivo de las empresas que los diseñan es el de poder ejecutar una variedad de tareas que no tiene que ver con moverse rápido. Aun así los expertos indican que esta prueba demuestra la evolución del mercado, porque hace unos años era difícil hasta verlos andar. Hasta Elon Musk lanzó una oferta de trabajo para "enseñar a caminar" al robot Optimus de Tesla. Que algunos ya puedan correr una media maratón es una buena prueba de que algunas empresas han creado modelos especialmente robustos.

Ausencias importantes. En la carrera participaron fabricantes chinos, pero estuvieron ausentes muchas empresas de referencia en el mercado. No estuvo por ejemplo el Optimus de Tesla, pero tampoco el Atlas de Boston Dynamics, el Figure O2 de Figure AI o el Apollo de Apptronik. También hubo ausencias de grandes empresas chinas de robótica como Unitree (que no participó oficialmente, aunque dos fueron usados por otras instituciones), Agibot, o el robot corredor STAR1 de Robot Era.

¿Sirve esto de algo? La prueba organizada por instituciones chinas sirvió para demostrar los avances de algunas de las empresas de robótica, pero también fue una clara demostración de las limitaciones de estos robots. Como comentábamos, estas empresas no diseñan estos robots con este tipo de propósito, y la especialización suele ser un aspecto clave de los robots actuales. Puede no obstante que esta media maratón sirva para impulsar nuevas ideas entre los desarrolladores de robots, que sin duda deben perseguir también esa capacidad motora intensiva para sus proyectos.

Imagen | Weibo

