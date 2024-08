Tesla quiere que su robot Optimus se mueva como un humano y para eso necesita humanos (y datos), así que ya los está contratando

Fue alrededor de dos años cuando Tesla mostró por primera vez el prototipo de Optimus, su robot humanoide. Este robot, que de acuerdo a la compañía, tendrá un importante papel en el futuro, ha pasado por varias versiones y lo hemos visto mejorar con el tiempo, pero todavía queda un pelín lejos. Que se mueva como un humano de forma fluida requiere de muchos datos y desde Tesla han pensado que la mejor forma de extraerlos es acudir a la fuente original: los humanos. Así que la empresa ha empezado a contratar a personas para capturar sus movimientos.

No es algo nuevo... del todo. La captura de movimiento no es algo novedoso ni rompedor. Es más, si juegas a videojuegos es probable que las animaciones de los personajes se hayan hecho registrando los movimientos de un actor real. Hasta los movimientos de los jugadores en 'FIFA 22' se recogieron en un partido real entre el Atlético Sanluqueño y el CD Gerena de Sevilla. Por no hablar del cine, donde esto es algo muy frecuente. No obstante, sí es interesante que Tesla lo haga a gran escala con el fin de entrenar un robot humanoide.

Data Collection Operator. Ese es el nombre que recibe este rol dentro de Tesla, el cual se puede consultar desde el portal de empleo de la firma. Según detalla la oferta, "los objetivos principales de este puesto son recopilar datos, ayudar con las solicitudes de ingeniería e informar sobre los resultados de los equipos [...] Buscamos a alguien con entusiasmo por el campo de la robótica y un fuerte deseo de contribuir al desarrollo de Tesla Bot".

¿En qué consiste el trabajo? En pocas palabras, en llevar un traje de captura de movimiento y unas gafas de realidad virtual, andar un buen rato todos los días, llevar a cabo ciertas acciones y registrarlo todo. En cuanto a requisitos, el potencial empleado debe, entre otras cosas:

Ser capaz de caminar más de siete horas al día mientras carga 30 libras (13,6 kilos).

Tener una altura de entre 1,7 y 1,8 metros (tiene sentido, el robot Optimus mide 1,72 metros).

Llevar y utilizar un traje de captura de movimiento y auriculares de realidad virtual durante largos periodos de tiempo.

Tener una coordinación mano/ojo continua y manipulación fina, coordinación corporal y conciencia cinestésica y capacidad para subir/bajar escaleras

Tener capacidad para permanecer de pie, sentado, caminar, agacharse, doblarse, alcanzar objetos, agacharse y girar durante todo el día.

Tener capacidad para trabajar en un horario flexible: turno de día/noche y 1 día de fin de semana + horas extras cuando sea necesario.

El robot Optimus doblando una camiseta | Imagen: Elon Musk

Dinero, dinero. El trabajo va por turnos y hay tres huecos: de 8:00 a 16:30; de 16:00 a 00:30 y de 00:00 a 8:30. El pago oscila entre los 25,25 a los 48 dólares por hora, por lo que a ocho horas al día, cinco días a la semana, estamos hablando de entre unos 4.000 y 7.700 dólares al mes. El salario medio en Palo Alto (California), donde se oferta este empleo, es de 34,4 dólares la hora.

Datos y más datos. Según reporta Business Insider, más de 50 personas diferentes han pasado por este rol a lo largo del pasado año. Citando a Jonathan Aitken, experto en robótica de la Universidad de Sheffield, Tesla está haciendo exactamente lo mismo que con Autopilot, "pero en lugar de recopilar datos de su flota de coches, pagan a personas para que vayan a la fábrica o a un lugar de trabajo y realicen estas tareas".

Optimus en las instalaciones de Tesla | Imagen: Optimus

Animesh Garg, investigador senior de NVIDIA Research y profesor de robótica en el Georige Institute of Technology, opina que Tesla debería registrar entre cientos de miles y millones de horas de datos. En su opinión, tal y como recoge BI, "la cantidad de datos recopilados que se necesitaría ascendería fácilmente a 500 millones de dólares, y la verdadera pregunta es: incluso si se hace eso, ¿se tendrá éxito? Porque no hay garantía de éxito".

Las fechas de Optimus. Elon Musk es optimista con su robot humanoide. El magnate afirmó que el robot llegará a las fábricas a principios de 2025 y que, para 2026, estará disponible para clientes externos. Ya lo están usando a nivel interno (ya hay dos robots Optimus haciendo cosas de forma autónoma en las fábricas de Tesla), pero todo apunta a que todavía nos queda bastante para tener un robot asistente en casa que haga la comida, recoja la casa y pase la fregona.

Imagen | Tesla

