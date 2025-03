Los robots de China representan una amenaza existencial para EEUU, según los expertos de SemiAnalysis

"Esta es una llamada a la acción para EEUU y Occidente. Nos encontramos en el umbral de una transformación no lineal de la sociedad industrial, pero la base sobre la que se sostiene EEUU es inestable. La automatización y la robótica están atravesando una revolución que permitirá la automatización total de todas las industrias estratégicas y de fabricación. Estos sistemas robóticos inteligentes serán la primera pieza industrial que no será complementaria, sino completamente aditiva: trabajo 24/7 con un rendimiento superior al de cualquier ser humano [...]".

"Actualmente el único país posicionado para capturar este nivel de automatización es China, y, si lo logra sin que EEUU siga el mismo camino, la expansión de la producción será exclusiva para China, lo que representará una amenaza existencial para EEUU al verse superado en todas sus capacidades". Este texto lo firman Dylan Patel, Reyk Knuhtsen, Niko Ciminelli, Jeremie Eliahou Ontiveros, Joe Ryu y Robert Ghilduta, seis expertos de SemiAnalysis. Esta consultora estadounidense está especializada en el análisis de las industrias de los semiconductores y la inteligencia artificial (IA), y sus estudios suelen ser razonablemente certeros.

El ritmo de desarrollo tecnológico y científico de China es abrumador

Las líneas del informe de SemiAnalysis que acabo de citar contienen mucha información interesante, pero sin duda la reflexión más contundente de cuantas ponen encima de la mesa no es otra que la gran capacidad que tiene China en los ámbitos tecnológico, científico, y, por supuesto, económico. Es evidente que todos ellos van de la mano, pero esta llamada de atención difícilmente va a coger desprevenidas a las Administraciones de EEUU y los países occidentales. Podemos estar seguros de que su lentitud de reflejos no está provocada por la ignorancia.

China tiene la capacidad y los recursos necesarios para disputar a EEUU su posición de liderazgo mundial

El Gobierno estadounidense liderado por Joe Biden reconoció abiertamente en el documento que recoge su estrategia de seguridad nacional de octubre de 2022 que China tiene la capacidad y los recursos necesarios para disputar a EEUU su posición de liderazgo mundial. El desarrollo social, económico, militar y tecnológico que ha experimentado el país liderado por Xi Jinping durante las últimas dos décadas avala esta conclusión. El siguiente extracto literal de este documento refleja con mucha claridad por qué el Gobierno de EEUU considera a China una amenaza:

"La República Popular de China (RPC) es el único competidor que tiene tanto la intención de remodelar el orden internacional como, cada vez más, la capacidad económica, diplomática, militar y tecnológica para hacerlo. Pekín tiene la ambición de crear una amplia esfera de influencia en las regiones del Índico y el Pacífico, así como de llegar a ser la potencia mundial líder". Estas líneas condensan a la perfección la historia de fondo que ha desencadenado la coyuntura internacional en la que nos encontramos.

Sea como sea, como acabamos de ver, los expertos de SemiAnalysis hacen mucho hincapié en el desarrollo que están experimentando la robótica y las tecnologías de automatización en China. En su texto no hablan de la posibilidad de que el país de Xi Jinping utilice robots para aplicaciones militares; lo que sostienen es que esta tecnología representa una amenaza existencial para EEUU debido a su capacidad de transformar radicalmente el modelo industrial del que viven no solo el país liderado actualmente por Donald Trump, sino también Japón, Corea del Sur, Taiwán o buena parte de los países europeos, entre otras naciones. En la coyuntura actual quedarse atrás en un terreno estratégico como este no es una opción.

Imagen | Generada por Xataka con DALL-E

Más información | SemiAnalysis

En Xataka | Unos científicos chinos aseguran haber creado algo rompedor: el transistor más rápido y eficiente que existe