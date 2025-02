La debacle de la demografía japonesa, ilustrada en un gráfico que habla por sí mismo

La crisis demográfica japonesa viene de lejos. En 2019, ya comentábamos que Japón se estaba extinguiendo. En 2018 se produjeron 921.000 nacimientos en el país, un número preocupante si tenemos en cuenta que fallecieron más de 1,3 millones de japoneses. Esa tasa de fertilidad excepcionalmente baja está directamente relacionada con una población muy envejecida, tanto que ya se ha bautizado como un “invierno demográfico”.

Y es algo que se plasma a la perfección en este gráfico elaborado por Visual Capitalist. Y las previsiones no son buenas.

Desalentador. Podemos apreciar los datos desde la década de 1950 para ver una tendencia clara que parece que no va a cambiar. Al contrario, todo apunta a un empeoramiento de una situación crítica en el país. Hay dos momentos muy marcados en la curva demográfica japonesa. Por un lado, el boom de población que se dio tras la Segunda Guerra Mundial. Por otro, el imparable aumento de la población mayor de 65 años debido a las mejoras en calidad de vida.

Sin embargo, a comienzos del siglo XXI, la curva demográfica se empezó a torcer. Es cuando vemos que la cantidad de población empieza a disminuir a medida que la cantidad de población envejecida toma carrerilla en una pendiente que parece no tener fin.

Previsión. Los datos en los que se basan para la creación de este gráfico proceden de la Oficina de Estadística de Japón y, más allá del panorama pasado y actual, nos ofrece una estimación del futuro demográfico del país. No es bueno y, en esta tabla, podemos ver la proporción entre la población total y los mayores de 65 años hasta ahora, así como la proyección de cara a 2045:

Año Población en millones Población de más de 65 años en millones Porcentaje 1950 83 4 4,9% 1955 89 5 5,2% 1960 93 5 5,7% 1965 98 6 6,3% 1970 105 7 7,3% 1975 112 10 8,4% 1980 117 19 10,1% 1985 121 14 11,8% 1990 124 16 13% 1995 126 19 15% 2000 127 22 17,4% 2005 128 25 19,6% 2010 128 29 22,8% 2015 127 33 26,3% 2020 126 36 28,6% 2023 124 36 29,4% 2024 124 36 29,3% 2030 123 37 30,1% 2035 120 38 21,9% 2040 117 41 34,8% 2045 113 41 36,4%

Consecuencias. No hace falta esperarse a ese 36,4% de población mayor de 65 años para ver las consecuencias: es algo que la sociedad japonesa ya está experimentando. Un ejemplo claro son las escuelas: ante la falta de niños, hay escuelas que se están reconvirtiendo en otros espacios, como acuarios o fábricas de sake.

Es tan demoledor que se estima que 450 centros cierran cada año. Entre los años 2002 y 2020, echaron el cierre casi 9.000 y, si la tendencia continúa, hay quien estima que, el 5 de enero del 2720, sólo habrá un niño menor de 14 años en el país y mucho antes, todos los japoneses se apedillarán igual.

Es un escenario apocalíptico, casi idéntico al visto en la película ‘Hijos de los hombres’, pero esto no afecta sólo a las escuelas. Ante la falta de empleados jóvenes, hay empresas que ya están delegando en los robots para hacer el trabajo y empresas de pañales se han reinventado como empresas de pañales para adultos. Por no hablar del sistema de pensiones: sin trabajadores jóvenes que lo sustenten, la pirámide se derrumba.

Medidas. Desde el Gobierno, claro, están tomando medidas. Un ejemplo es que, en un movimiento curioso, quieren atraer a nómadas digitales. También han abierto a algo insólito: empresas como McDonald’s han abierto los brazos a los trabajadores con el pelo de colores. Hasta hace no tanto, la compañía prohibía que sus trabajadores se tiñeran el pelo y tuvieran ciertas barbas, unas medidas que han tenido que relajar debido a ese embudo demográfico.

También hay medidas gubernamentales, como las guarderías gratis en Tokio para fomentar la natalidad y la semana laboral de cuatro días para apoyar la conciliación familiar. Yuriko Koike, gobernadora de Tokio, afirmó que no había tiempo que perder y reconoció que la crisis no va a desaparecer por sí misma.

Casos de éxito. Falta tiempo para ver los brotes verdes de las nuevas políticas y actitudes del Gobierno y empresas en materia de natalidad, pero hay ejemplos dentro de la propia sociedad japonesa que pueden dar alas a la recuperación. Uno de ellos es el de Nagi. Se trata de un pequeño pueblo que lleva años colocando el problema de la natalidad en la zona superior de su agenda.

Aparte de las ayudas para la crianza y guarderías, no pagan libros o materiales escolares. También hay incentivos como como alquileres de casas familiares por una tarifa mensual de unos 345 euros al cambio o gastos médicos totalmente cubiertos para los menores. Eso sí, no lo lograron de un día para otro y conseguir una tasa cercana a los tres puntos (cuando el país está más cerca de un solo punto) es algo que les llevó dos décadas y sacrificios, como el recorte en proyectos de obras públicas.

No son los únicos. El cambio de pensamiento y modelo de Nagi no ha sido sencillo y hay otras medidas implicadas, como cobrar a los turistas por entrar a contemplar el “milagro” en el pueblo y el incentivo a parejas jóvenes que quieran mudarse a Nagi. Falta ver cómo ese caso de éxito individual puede ampliarse a un país, pero Japón no es el único caso dramático a nivel mundial y, sobre todo, en el territorio asiático.

Corea del Sur es un ejemplo, con un 20% de la población mayor de 65 años y un debate nacional esclarecedor: a qué edad alguien es ‘anciano’. En China tampoco se libran y, a pesar de sus esfuerzos, ventajas fiscales, ayudas, alicientes e incluso su empeño por hacer campaña a favor del amor y los matrimonios, 2024 se cerró como el tercer año consecutivo perdiendo población.

Una solución rápida parece la inmigración, algo que varios países están experimentando, pero sin duda es un problema cuya solución no es sencilla y que no se resolverá de la noche a la mañana.

