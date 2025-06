El primer procesador sin un solo átomo de silicio está listo. Es un prototipo y aun así sus prestaciones son un sueño

Los circuitos integrados de 2 nm van a desembarcar en el mercado por todo lo alto durante 2025. Los usuarios sabemos que los nanómetros han perdido buena parte de su utilidad, y que, en realidad, representan una categoría de semiconductores. De hecho, ya no reflejan fielmente la longitud de las puertas lógicas u otro parámetro físico, como la distancia entre los transistores. No obstante, el rapidísimo desarrollo de los chips nos recuerda que cada paso que damos nos coloca un poco más cerca del límite físico de la tecnología del silicio, aunque, en realidad, este desafío no es nuevo.

Los principales fabricantes de circuitos integrados y numerosos grupos de investigación vinculados a algunas de las universidades más importantes del planeta llevan muchos años trabajando en una solución a este reto. Décadas, incluso. Actualmente hay varias líneas de investigación abiertas, y posiblemente la solución requerirá apostar por una de ellas, pero es incluso más probable que el camino a seguir nos invite a permitir que convivan varias de las propuestas en las que están trabajando actualmente los investigadores.

Ya está aquí el primer ordenador 2D del mundo

Un equipo de investigadores de la Universidad de Pensilvania (EEUU) ha publicado en Nature un artículo interesantísimo en el que explica el procedimiento que ha seguido para fabricar el primer procesador CMOS funcional utilizando materiales bidimensionales (2D) de un solo átomo de grosor. Lo realmente revolucionario es que han utilizado disulfuro de molibdeno y diseleniuro de tungsteno con el propósito de producir más de 2.000 transistores capaces de ejecutar operaciones lógicas. No han usado un solo átomo de silicio.

"Hemos demostrado por primera vez un procesador CMOS construido completamente con materiales 2D"

No obstante, también es importante que no pasemos por alto que los materiales que han utilizado, que, como he mencionado, tienen un solo átomo de espesor, mantienen sus propiedades a esa escala, a diferencia del silicio. El líder de este proyecto, el profesor Saptarshi Das, ha señalado que "el silicio ha impulsado avances notables en la electrónica durante décadas al permitir la miniaturización continua de los transistores de efecto de campo (FET o Field-Effect Transistors)".

"Sin embargo, a medida que los dispositivos de silicio se miniaturizan su rendimiento comienza a degradarse. Los materiales 2D, en cambio, mantienen unas propiedades electrónica excepcionales a nivel atómico, colocando ante nosotros un camino prometedor", explica Das. "Hemos demostrado por primera vez un procesador CMOS construido completamente con materiales 2D combinando transistores de disulfuro de molibdeno y diseleniuro de tungsteno cultivados en grandes áreas".

Todo esto suena muy bien, pero no cabe duda de que para los usuarios lo más relevante es saber qué impacto tendrá esta tecnología en nuestra experiencia si llega a popularizarse. "Nuestro procesador CMOS 2D opera con bajos voltajes de alimentación, un consumo mínimo de energía y puede ejecutar operaciones lógicas simples a frecuencias de hasta 25 kHz", ha precisado Subir Ghosh, uno de los responsables del proyecto. Este es el meollo del asunto.

Estamos tan solo en los albores de la tecnología conocida más allá del silicio, pero presumiblemente los chips con transistores de disulfuro de molibdeno y diseleniuro de tungsteno permitirán la fabricación de ordenadores mucho más rápidos y compactos que los actuales, así como perceptiblemente más eficientes desde un punto de vista energético.

