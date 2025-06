Julio Verne tenía razón: hay tres veces más agua en las profundidades de la Tierra que en todos los océanos juntos

Julio Verne nos llevó en 'Viaje al centro de la Tierra' a un mundo perdido bajo nuestros pies, donde sus protagonistas descubrían un gigantesco mar interior. La realidad es menos literal, pero el escritor francés no iba desencaminado. Hay más agua a cientos de kilómetros bajo la superficie de la Tierra que en los océanos. Pero no se puede navegar por ella, porque no es líquida.

Un rumor entre los terremotos. Durante décadas, los geólogos se preguntaron por qué la Tierra tiene tanta agua en su superficie. Una de las hipótesis era la existencia de un "ciclo del agua profundo", un sistema que atrapa agua en el interior del planeta y la liberaba lentamente.

La confirmación llegó en 2014, cuando investigadores liderados por el geofísico Steve Jacobsen y el sismólogo Brandon Schmandt aportaron la primera prueba contundente. Utilizando el USArray, una red de más de 2.000 sismómetros repartidos por Estados Unidos, escucharon el eco de los terremotos para cartografiar el interior del planeta y encontraron algo a 660 km de profundidad.

Una esponja mineral subterránea. Escuchar a los terremotos reveló que hay enormes bolsas de magma a una profundidad en la que no deberían existir, ya que la mayor parte de la roca fundida se genera mucho más cerca de la superficie de la Tierra. La única explicación plausible es un fenómeno conocido como "fusión por deshidratación".

Aquí es donde entra en juego un mineral llamado ringwoodita. De un intenso color azul, actúa como una esponja que absorbe y retiene enormes cantidades de agua: no como líquido, hielo o vapor, sino como una cuarta forma, integrada en su estructura cristalina por la altísima presión y las temperaturas superiores a los 1.100 ºC.

El manto terrestre transpira mucha agua. Cuando esta ringwoodita "empapada en agua" es empujada hacia el manto inferior por los procesos tectónicos, la presión es tan brutal que ya no puede contener el agua. El mineral se exprime, liberando el H2​O, que a su vez provoca que la roca circundante se derrita parcialmente. Eso era el magma que Schmandt y Jacobsen detectaron.

¿De cuánta agua estamos hablando? Los cálculos son asombrosos. Si solo el 1% del peso de la roca en esta zona de transición fuera agua, su volumen total sería casi tres veces superior al de todos los océanos de la superficie terrestre juntos. Un océano oculto en el corazón de la Tierra.

La prueba que faltaba. La evidencia sísmica de 2014 era sólida, pero faltaba una prueba física, una muestra directa de ese entorno húmedo. Esa prueba llegó en 2022, y lo hizo de una manera brillante: dentro de un diamante extraído de una mina en Botsuana.

Los diamantes son cápsulas del tiempo que se forman a presiones y temperaturas extremas y, a veces, atrapan pequeños fragmentos de los minerales que las rodean en su viaje hacia la superficie. Un equipo dirigido por el gemólogo Tingting Gu analizó las imperfecciones de este diamante y descubrió inclusiones de ringwoodita en contacto con otros minerales como la ferropericlasa y, crucialmente, minerales hídricos, que se forman en presencia de agua.

Un submundo hidratado. El diamante de Botsuana confirmó que la ringwoodita de las profundidades de la Tierra realmente contiene agua, pero fue la presencia de todo un conjunto de minerales hídricos lo que confirmó que no se trata de una pequeña bolsa de agua localizada que se topó con el diamante por casualidad. Hay un gigantesco depósito de agua ahí abajo.

El agua de la superficie se filtra hacia el interior a través de la subducción de las placas tectónicas, queda almacenada en minerales como la ringwoodita y, con el tiempo, es liberada para volver a ascender a través de la actividad volcánica. Este "ciclo del agua profundo" no solo influye en los volcanes y terremotos, sino que revela a dónde va a parar toda el agua que la Tierra está tragando. Solo había que leer a Julio Verne para imaginarlo.

