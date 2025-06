Insólita tomadura de pelo a la NASA: Jared Isaacman ha sido apartado tras la salida de Elon Musk de la Casa Blanca

Todo estaba listo para que el multimillonario Jared Isaacman, que ha volado dos veces al espacio con SpaceX, tomase el timón de la NASA. La Administración Trump retiró su nominación el mismo día que Elon Musk salió de la Casa Blanca.

Le han dado la patada. Según The Washington Post, Isaacman fue informado el viernes de que su nominación como futuro administrador de la NASA, que se hizo pública en diciembre, sería rescindida, a pesar de haber recibido ya la aprobación del Comité de Comercio del Senado.

"Los últimos seis meses han sido enriquecedores y, sinceramente, emocionantes", escribió Isaacman en su perfil de X tras hacerse pública la noticia. "He adquirido una comprensión mucho más profunda de las complejidades del gobierno y del peso que tienen nuestros líderes políticos. El presidente, la NASA y el pueblo estadounidense merecen lo mejor: un administrador dispuesto a reorganizar, reconstruir y reunir a las mentes más brillantes para generar los titulares que cambian el mundo".

Qué ocurrió entre bambalinas. Isaacman era visto como un aceleracionista de las misiones lunares y marcianas, dispuesto a enfrentar a China en la exploración del sistema solar con un presupuesto más reducido gracias a la colaboración público-privada. Pero también como un evidente socio de Elon Musk; recomendado por el propio empresario, a pesar del conflicto de interés.

La Casa Blanca emitió el sábado un comunicado con algunas pistas: "La misión del presidente Trump de plantar la bandera estadounidense en el planeta Marte" sigue en pie. Pero Isaacman no era suficientemente trumpista, y pasó el corte por la influencia de Musk, quien había donado 275 millones de dólares para la campaña de Donald Trump: "Es esencial que el próximo líder de la NASA esté en completo alineamiento con la agenda America First del presidente".

El presupuesto más bajo en 65 años. Los históricos recortes que, de ser aprobados por el Congreso, reducirían en un 24% el presupuesto de la NASA han sido parte del problema, pues Jared Isaacman, al igual que Musk, se posicionaba en contra de eliminar misiones científicas, las más afectadas.

Isaacman habría tenido que dirigir la NASA con el presupuesto más bajo desde 1961. La propuesta presidencial para 2026 plantea un recorte de casi el 47% para toda la división de Ciencia de la agencia, pasando de 7.334 millones de dólares a unos escasos 3.907 millones. Esta masacre supondría la cancelación inmediata de hasta 40 misiones, muchas de ellas activas y otras futuras, tachadas de "baja prioridad" a pesar de la eficiencia de la NASA en esta rama.

Quién va a ser el jefe de la NASA. Donald Trump lo anunciará en breve, pero Ars Technica publica que hay un candidato en consideración: el ex teniente general de la Fuerza Aérea Steven L. Kwast, un militar políticamente leal a Trump que "parece más orientado a ver el espacio como un campo de batalla que como un lugar para la cooperación y la exploración pacífica".

Hasta que no se haga oficial, el futuro de la NASA es una gran incógnita. En cualquier caso, la salida de Isaacman no parece estar vinculada con el lobby de Boeing y Lockheed Martin, que está funcionando a toda máquina tras la cancelación del cohete SLS y la nave Orion. "Si Kwast es el candidato", dice el periodista Eric Berger, "definitivamente no es partidario de la industria espacial tradicional, es un firme defensor de la industria espacial comercial".

Imagen | SpaceX

En Xataka | Un millonario acaba de llegar adonde solo había llegado la NASA. Es un aviso de lo que le espera al espacio en el futuro