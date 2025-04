"No podemos ceder la Luna a China": la NASA respira aliviada, Jared Isaacman no es un títere de Elon Musk

Nunca ha trabajado en la NASA. No tiene background científico, ni estudios universitarios. Nada de eso importa. Ha volado dos veces al espacio en misiones que él mismo financió. Es un emprendedor audaz y multimillonario; los valores que conquistaron a Donald Trump, posiblemente bajo el asesoramiento de Elon Musk. Ahora Jared Isaacman está a un paso de ser confirmado como el administrador más joven que la NASA ha tenido jamás.

La prioridad es llegar a Marte. En su audiencia ante el Senado de Estados Unidos, que confirmará su elección como cabeza de la NASA, Isaacman no se ha desviado de la consigna de Trump, quien designó la conquista de Marte como el "destino manifiesto" de Estados Unidos en su discurso inaugural.

"Como declaró el presidente, priorizaremos el envío de astronautas estadounidenses a Marte", dijo el empresario ante el Comité Senatorial de Comercio, Ciencia y Transporte. En el público también estaban los cuatro tripulantes de la futura misión Artemis II a la Luna.

Pero se desliga de Elon Musk. El hombre más rico del mundo sorprendió a la NASA a principios de año diciendo que "la Luna era una distracción", y que SpaceX se centraría en la conquista de Marte. Teniendo en cuenta que SpaceX es un contratista clave en el regreso de la NASA al satélite, la industria se lo tomó como una señal de que las misiones Artemis podrían cancelarse, dejando en manos de China la oportunidad de mandar a la primera mujer a la Luna.

Durante su audiencia, Isaacman fue inquirido en múltiples ocasiones acerca de los vuelos tripulados a la Luna. La senadora Tammy Duckworth le preguntó si estaba de acuerdo en mantener los objetivos lunares de la NASA a largo plazo. "Creo que es imperativo que hagamos ambas cosas", dijo Isaacman. "Creo que podemos llegar a la Luna, a Marte y más allá".

Ted Cruz fue más directo: le preguntó si se comprometía a llevar astronautas estadounidenses a la superficie de la Luna antes de que Trump deje de ser presidente. Isaacman defendió la idea de usarla como trampolín: "Quiero que regresemos a la Luna mientras avanzamos también hacia Marte". Cruz reformuló la pregunta: "Si China nos adelanta en la conquista de la Luna, ¿qué consecuencias podría enfrentar Estados Unidos?". "Ciertamente, no podemos perder", dijo Isaacman. "El espacio es la máxima ventaja; no podemos permitirnos cederlo".

Otro punto en el que Isaacman se desligó de Musk fue en su idea de destruir la Estación Espacial Internacional antes de tiempo. "¿Está usted a favor de mantener una presencia sostenida en la órbita baja terrestre?", le preguntaron. "Sí, la reutilización es una vía sostenible para enviar astronautas estadounidenses a la órbita, me gustaría entender las razones que tiene Elon Musk para desorbitar la Estación Espacial internacional antes de 2030", dijo.

No mantiene contacto con Musk. El miedo a perder batallas simbólicas contra China, como enviar a la primera mujer a la Luna o mantener la presencia en la órbita baja terrestre, fue una constante durante toda la audiencia. Pero los momentos más tensos ocurrieron cuando Isaacman tuvo que responder preguntas sobre su relación con Elon Musk. Al fin y al cabo, hay una relación directa entre el nominado a dirigir la NASA y SpaceX, empresa con la que se asoció para las misiones Inspiration4 y Polaris.

Isaacman negó haber estado en contacto con Elon Musk para hablar de la NASA, y señaló que no debe lealtad al empresario sino a Estados Unidos. Pero cuando el senador Ed Markey preguntó insistentemente si Elon Musk estuvo en la reunión que Isaacman tuvo con Trump para su nominación, Isaacman no fue honesto. Contestó siempre con la misma frase: "senador, mi reunión fue con el presidente de los Estados Unidos". No negó ni confirmó que Musk estuviera en la habitación (dando a entender que, obviamente, sí estaba).

Hay dinero para hacerlo todo. No parece que Isaacman se vaya a quejar de los recortes que DOGE, el Departamento de Eficiencia Gubernamental dirigido por Elon Musk, está aplicando a la NASA. El joven empresario cree que hay dinero suficiente para llegar rápido a la Luna mientras se avanza en los planes de conquistar Marte cuanto antes.

La velocidad es la clave en los planes de Isaacman, que quiere revitalizar la cultura "mission first" del programa Apolo. Neil Armstrong pisó la Luna apenas ocho años después de que Alan Shepard se convirtiera en el primer estadounidense en volar al espacio, recordó el nominado a dirigir la NASA. En cambio, no parece que le entusiasme mucho la idea de lanzar la estación lunar Gateway o construir una base lunar, como busca China. No lo dijo expresamente, pero comentó que habrá que "determinar los beneficios científicos, económicos y de seguridad nacional de mantener una presencia en la superficie lunar".

En cuanto al SLS y la nave Orion. Boeing puede respirar tranquila, al menos por unos meses. Parece que Isaacman está dispuesto a respetar la arquitectura actual de las misiones Artemis, por muy cara e ineficiente que sea, al menos de momento, mientras se desarrolla una arquitectura alternativa.

"Es el plan actual. Creo que es la mejor y más rápida manera de lograrlo", dijo Isaacman. Pero luego añadió que esta arquitectura no es el camino a seguir para vuelos de alta frecuencia hacia la Luna, un claro guiño a las opciones de lanzamiento del New Space: la Starship de SpaceX y la nave Blue Moon de Blue Origin, que se lanzará a bordo del cohete New Glenn.

