SpaceX hace historia: envía a órbita con éxito la primera misión tripulada totalmente civil

Conseguido. SpaceX ha lanzado sin ningún aparente problema la misión Inspiration4 al espacio. Se trata de una misión particularmente especial como vimos hace unos días, al ser la primera que está compuesta sólo por civiles y sin ningún astronauta profesional.

Hace apenas unos minutos, a las 8:02 PM EMT desde el Kennedy Space Center en Florida, el Falcon 9 con la Dragon Crew ha despegado. En su interior un total de cuatro afortunados han viajado al espacio para permanecer ahí durante un total de tres días. La Dragon Crew orbitará la Tierra durante tres días, dando alrededor de 50 vueltas antes de caer de nuevo en la atmósfera.

El Falcon 9 de SpaceX, como es habitual, ha aterrizado de vuelta a la Tierra para ser reutilizado en el futuro. Una vez la segunda etapa se ha separado, el Falcon 9 ha descendido con el objetivo de aterrizar en la plataforma flotante de SpaceX en el Océano Atlántico. Mientras tanto, el motor principal de la segunda etapa se ha encendido para seguir impulsando la Dragon Crew hasta el espacio.

