Estamos enviando muestras de cannabis al espacio. Van a ser claves para saber si podemos colonizar la Luna o Marte

A lo largo de nuestra corta carrera espacial hemos enviado al espacio cosas de lo más variopintas: desde pelotas de golf hasta 2.000 pequeñas medusas (que volvieron siendo 60.000), pasando por tardígrados, un trozo del avión de los hermanos Wright, un coche eléctrico, un disfraz de gorila y una pizza. Hoy a esta peculiar lista tenemos que sumar unas 150 semillas de cannabis. ¿Los motivos? Estrictamente científicos.

MayaSat-1. Ese es el nombre que reciben tanto la misión (integrada dentro de Mission Possible 2025) como la incubadora a bordo de la cual han viajado semillas, algas y ADN humano, entre otras cosas. En total, 980 muestras de 11 clientes diferentes. La incubadora ha sido desarrollada por el Genoplant Research Institute de Eslovenia, pero quien ha decidido enviar semillas de cannabis al espacio ha sido Martian Grow.

Transporter-14 | Imagen: Genoplant

MayaSat-1 | Imagen: Genoplant

Tres vueltas. Antes de abordar el por qué del cannabis, conviene entender en qué ha consistido la misión, cuya duración ha sido de tres horas. MayaSat-1 despegó el lunes 23 a las 23:50 a bordo de un Falcon 9 de SpaceX desde la Vandenberg Space Force Base en California. Alcanzó una altura de 520 kilómetros (120 kilómetros más que la Estación Espacial Internacional) y completó tres vueltas alrededor de nuestro planeta. Concretamente, a través de las zonas polares. ¿Por qué? Porque en los polos Norte y Sur la exposición a la radiación es muy, muy superior a la del ecuador debido al campo magnético.

Los objetivos. Son varios, pero se pueden resumir de la siguiente forma:

Observar la supervivencia de las muestras a la radiación, la microgravedad y las temperaturas del espacio para tener una idea de su capacidad para resistir condiciones extremas.

Investigar posibles adaptaciones, como cambios genéticos o estructurales, que puedan haberse producido en respuesta a los factores de estrés ambiental del espacio.

Estudiar las posibles implicaciones para el cultivo de plantas en el espacio o avances en la medicina.

Servir como prueba de concepto para la realización de experimentos biológicos en el espacio.

Y ahora sí, cannabis. Božidar Radišič lidera la iniciativa Martian Grow y trabaja como consultor en el Research Nature Institute de Eslovenia. En declaraciones recogidas por Wired, Radišič opina que "tarde o temprano, tendremos bases lunares y el cannabis, con su versatilidad, es la planta ideal para abastecer esos proyectos". En sus propias palabras, el cannabis "puede ser fuente de alimentos, proteínas, materiales de construcción, textiles, cáñamo, plástico y medicinas. No creo que muchas otras plantas nos den todas estas cosas".

Pero el cannabis... Sí, está asociado a un uso recreativo muy diferente, pero su potencial como planta es tremendo. La Cannabis Sativa L produce THC (tetrahidrocannabinol, el principal compuesto psicoactivo) y CBD (cannabidiol, no tiene efectos psicoactivos), pero estos son solo dos de los más de 550 compuestos químicos encontrados hasta la fecha. Y aunque no sabemos qué efectos tienen todos y cada uno de ellos, sí sabemos que la planta es sorprendentemente resistente.

Imagen | CRYSTALWEED cannabis

Aguanta lo que le eches. La Cannabis Sativa es una planta que resiste bien a los rayos ultravioleta y a la radiación gamma (de hecho, se usa en su producción a nivel industrial para descontaminarla). También es extremadamente versátil, siendo capaz de crecer tanto en México como en India, Nepal, Países Bajos o Afganistán a pesar de que su origen está en el Himalaya. Tampoco es una planta que necesite demasiada agua y se puede cultivar en diferentes tipos de suelos. Sus papeletas para ser un cultivo espacial exitoso son, por lo tanto, abundantes sobre el papel.

¿Y por qué enviar semillas al espacio? Sabemos que la radiación y la mutación genética es capaz de generar nuevas variedades de especies con diferentes propiedades. "Hasta el momento se han desarrollado más de 3.400 nuevas variedades de más de 210 especies de plantas usando variación genética inducida por la radiación y el mejoramiento por mutaciones", explican desde la International Atomic Energy Agency.

Para Radišič, esa es precisamente la clave: "Se trata de averiguar si las condiciones cósmicas afectan a la genética del cannabis, y cómo lo hacen, y puede que sólo lo descubramos tras varias generaciones". La exposición a la radiación puede provocar mutaciones, no todas negativas, no todas positivas. La clave es detectar las que puedan jugar a favor de la humanidad. El problema, claro, es que necesitamos más información.

Imagen | Genoplant

Más lejos. Ya hemos cultivado lechugas en la Estación Espacial Internacional, Arabidopsis thaliana en suelo lunar y enviado semillas al espacio, pero toda exposición a la radiación ha sido en órbita baja (hasta 2.000 kilómetros de altura). Las respuestas a la radiación de una planta en la Estación Espacial Internacional pueden no ser las mismas que las de una planta en la Luna (a 388.400 kilómetros de distancia) o en Marte (54,6 millones de kilómetros). Uno de los proyectos que buscan explorar cómo responden las plantas cultivadas en la Luna es LEAF, una misión de la NASA que viajará a nuestro satélite en la misión Artemis III en 2027.

Siguientes pasos. Cuando la cápsula vuelva, el equipo de Božidar Radišič y la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Ljubljana estudiarán las semillas, sus posibles mutaciones y adaptaciones para obtener resultados y ver qué compuestos se han alterado y cómo. "Tanto si hay cambios como si no, ambos resultados serán importantes para el futuro, para que sepamos cómo cultivar cannabis en el entorno espacial", asegura Radišič a Wired.

Un trabajo importante. Colonizar la Luna o Marte no es solo un reto tecnológico, sino también logístico. No es viable transportar comida para mantener a la población de otro planeta, por lo que es capital aprender a cultivar en los suelos lunares y marcianos, completamente inhóspitos y hostiles. Ha habido avances e investigaciones con diferentes propuestas desde hace bastantes años, pero todavía no hay una solución que parezca perfecta.

Imágenes | Genoplant

