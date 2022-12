Si queremos colonizar Marte debemos aprender a cultivar en Marte. Y ya trabajamos en cápsulas para lograrlo

La colonización de la Luna o Marte no plantea solo un reto tecnológico. En gran medida lo es también para la logística. Si queremos ver misiones tripuladas y de larga duración con destino a nuestro satélite o el planeta rojo debemos solucionar antes unos cuantos desafíos de calado: ¿Cómo alimentar a los astronautas? ¿Hay alguna forma de mejorar nuestros sistemas de soporte vital? ¿Sería posible, por ejemplo, sacar adelante cultivos en órbita o incluso en otros mundos?

Las preguntas no son nuevas. Los trabajos para darles respuesta, tampoco.

En ese empeño destaca —entre otras iniciativas— la labor de Interstellar Lab, compañía fundada en 2018 por la emprendedora e inversora Barbara Belvisi y que está embarcada en un reto apasionante: la fabricación de cápsulas agrícolas, sofisticados invernaderos capaces de reproducir las condiciones necesarias para el cultivo de especies vegetales incluso en los entornos más inhóspitos, como el espacio. El objetivo, como comenta Belvisi a Wired, es recrear “las condiciones climáticas y atmosféricas perfectas para la vida”, ya sea aquí, en la Tierra, en órbita u otros planetas.

En octubre la startup presentó su primer prototipo funcional de BioPod, “una granja de ambiente controlado” que actúa como una suerte de cápsula en la que se generan las “condiciones climáticas óptimas” para el cultivo sostenible de vegetales. La unidad lanzada este mismo otoño es la primera una decena que la compañía plantea ir instalando a lo largo del próximo año mientras trabajaba, en paralelo, en una factoría que le permita acelerar la producción ya para el año que viene.

“BioPod se inspira en las tecnologías espaciales para ofrecer un sistema de producción totalmente sellado, protegido de las condiciones climáticas y estaciones. Se despliega con rapidez y no requiere cimientos ni acceso al agua”, detalla la compañía antes de desgranar la ficha de su dispositivo, capaz de garantizar el equilibrio climático en su interior, controlando factores como la temperatura, niveles de CO2 o humedad, y condiciones lumínicas, lo que implica la intensidad de la luz o fotosíntesis.

Las BioPod —abunda la compañía— también controla el aporte de nutrientes e incorpora un software de gestión y seguimiento basado en inteligencia artificial, además de servicio de reposición.

Sus creadores aseguran que un BioPod, de 55 metros cuadrados y con una altura que no pasa de los cinco metros, es capaz de multiplicar de forma exponencial el rendimiento de los cultivos, reducir en un 98% el consumo de agua y recortar hasta 20 veces el gasto de energía. A mayores, captura una tonelada anual de dióxido carbono y acelera el crecimiento de los propios vegetales.

Semejante despliegue… ¿Para qué?

Interstellar Lab tiene dos retos en mente: uno aquí, en la Tierra; el otro, sobre nuestras cabezas.

Just another normal day 🤩 at @InterstellarLA with a BioPod running and our farmers 👨‍🌾🌸✨working on it 🌱🌎🌕 #RealLife #NotScifi pic.twitter.com/zHgfu5BtBj