TSMC está siendo investigada por EEUU. Se enfrenta a una posible multa de 1.000 millones de dólares, según Reuters

TSMC está en una encrucijada. Este fabricante de semiconductores taiwanés, el mayor del planeta, está sometido a una investigación del Departamento de Comercio de EEUU desde octubre de 2024. La organización que entonces lideraba Gina Raimondo sospechaba que esta compañía podría haber llegado en secreto a acuerdos con Huawei para encargarse de la fabricación de sus semiconductores para smartphones y aplicaciones de inteligencia artificial (IA). En la coyuntura actual de tensión entre EEUU y China esta acusación es muy grave.

El Gobierno estadounidense incluyó definitivamente a Huawei en su lista negra en 2020, y una de las consecuencias inmediatas de esta decisión fue que TSMC debía dejar de producir semiconductores para esta compañía china. Dos años después, en octubre de 2022, la Administración de EEUU decidió incluir toda la industria china de los semiconductores en su lista negra, lo que recortó aún más la cartera de clientes de TSMC. Afortunadamente para esta empresa, todo pareció aclararse hace apenas un mes.

Finalmente es probable que TSMC no salga indemne de este conflicto

En diciembre de 2024 TSMC rompió su relación comercial con PowerAIR, una empresa de Singapur que, al parecer, era la responsable de entregar a Huawei el chip fabricado por TSMC que apareció en la tarjeta para IA Ascend 910B. Curiosamente, esta era la segunda compañía presumiblemente responsable de hacer llegar a Huawei circuitos integrados producidos por TSMC. En 2023 esta última empresa dejó de ofrecer su servicio de fabricación a la compañía china de diseño de chips Sophgo por mediar ilegalmente con Huawei.

El CSIS ha acusado a TSMC de haber fabricado indirectamente para Huawei dos millones de chips de IA Ascend 910

Sin embargo, sus problemas no acabaron aquí. A principios del pasado mes de marzo el CSIS (Center for Strategic and International Studies), una organización estadounidense que se dedica a elaborar estrategias que persiguen garantizar la seguridad de EEUU, acusó a TSMC de haber fabricado indirectamente para Huawei durante 2024 nada menos que dos millones de chips de IA Ascend 910. Con estos circuitos integrados esta compañía china podría haber producido una enorme cantidad de unidades de su solución Ascend 910C, que actualmente es su hardware para IA más avanzado.

Lo más interesante era que el CSIS sostenía que Huawei había recurrido una vez más a empresas "fantasma" que actuaron como intermediarias entre ella y TSMC. No obstante, el autor del informe no exculpó a la compañía taiwanesa: "TSMC fabricó grandes cantidades de chips Ascend 910B de Huawei en nombre de empresas fantasma y los envió a China, violando así los controles de exportación de EEUU".

Este es el motivo por el que, según Reuters, este fabricante de circuitos integrados podría recibir una multa de mil millones de dólares, o incluso más, del Departamento de Comercio. La regulación estadounidense establece que en este contexto la sanción puede ascender al doble del valor de las transacciones que han violado las restricciones de exportación, lo que podría colocar esta multa como una de las más altas de la historia por este tipo de infracción.

