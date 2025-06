Taiwán desafía a China: estas son las consecuencias de la prohibición de venta de tecnología a Huawei y SMIC

A finales de octubre de 2024 el Departamento de Comercio de EEUU decidió investigar a TSMC. Y lo hizo debido a que sospechaba que esta gigantesca compañía taiwanesa podría haber llegado en secreto a acuerdos con Huawei para encargarse de la fabricación de sus semiconductores para smartphones y aplicaciones de inteligencia artificial (IA). En la coyuntura actual de tensión entre EEUU y China esta acusación es muy grave. Afortunadamente para TSMC todo se aclaró unos meses más tarde.

En diciembre de 2024 TSMC rompió su relación comercial con PowerAIR, una empresa de Singapur que, al parecer, era la responsable de entregar a Huawei el chip fabricado por TSMC que apareció en la tarjeta para IA Ascend 910B. Curiosamente, esta era la segunda compañía presumiblemente responsable de hacer llegar a Huawei circuitos integrados producidos por TSMC. En 2023 esta última empresa dejó de ofrecer su servicio de fabricación a la compañía china de diseño de chips Sophgo por mediar ilegalmente con Huawei.

No obstante, esta historia no acaba aquí. A mediados del pasado mes de marzo el CSIS (Center for Strategic and International Studies), una organización estadounidense que se dedica a elaborar estrategias que persiguen garantizar la seguridad de EEUU, acusó a TSMC de haber fabricado indirectamente para Huawei durante 2024 nada menos que dos millones de chips de IA Ascend 910. Con estos circuitos integrados presumiblemente esta compañía china pudo producir una enorme cantidad de unidades de su hardware para IA Ascend 910C.

El Gobierno de Taiwán se ha involucrado de forma directa en este conflicto

Este es el escenario en el que la Administración de Comercio del Ministerio de Economía de Taiwán ha decidido incluir a Huawei y SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corp) en su lista de control de exportaciones. TSMC, UMC y cualquier otra compañía taiwanesa que produzca bienes de valor estratégico, como los semiconductores, deberá solicitar forzosamente una licencia a la Administración de Comercio para poder vendérselos a sus clientes chinos. En la práctica esta medida es una prohibición en toda regla de la venta de chips y equipos de litografía y procesado de obleas a Huawei y SMIC.

Huawei y SMIC no son las únicas entidades penalizadas por el Gobierno de Taiwán en una muy probable connivencia con EEUU

Estas dos compañías son la punta de lanza de China en la industria de los circuitos integrados. No obstante, no son las únicas entidades penalizadas por el Gobierno de Taiwán en una muy probable connivencia con la Administración de EEUU. Y es que el Departamento de Comercio ha incluido en su lista negra un total de 601 entidades de China, Rusia, Pakistán, Irán y Myanmar. En su comunicado este organismo sostiene que "esta regulación persigue la prevención de la proliferación de armas y la protección de otras consideraciones de seguridad nacional".

"Los fabricantes deben cumplir con las regulaciones de control de exportaciones, así como con sus obligaciones de verificación y evaluación cuidadosa de los riesgos de las transacciones", expone la Administración de Comercio de Taiwán en su comunicado. Esta medida de Taiwán intenta cercenar definitivamente la llegada a China de bienes de alta tecnología procedentes de la isla tanto de forma directa como a través de las vías de exportación paralelas.

TSMC ya tenía prohibido fabricar semiconductores de vanguardia para Huawei y otras empresas chinas, pero ahora esta prohibición es más tajante que nunca. Con toda probabilidad la alianza de SMIC y Huawei se va a fortalecer porque ahora mismo son la mejor opción de China para sostener su industria de los chips frente a un aislamiento casi absoluto.

