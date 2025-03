Shaquille O’Neal ha revelado cómo logró cuadruplicar su fortuna: aplicando la filosofía de inversión de Jeff Bezos

Shaquille O’Neal es uno de los deportistas internacionales más queridos por el público gracias al carisma que ha demostrado tanto dentro como fuera de la cancha. Sus 19 años de carrera deportiva le aportaron los más prestigiosos trofeos y galardones, pero atribuye su gran fortuna a un consejo de Jeff Bezos.

El efecto Jeff Bezos. Según el medio estadounidense Celebrity Net Worth, Shaquille O’Neal tiene un patrimonio estimado de 500 millones de dólares. El popular exjugador de la NBA, revelaba en una entrevista para The Wall Street Journal cómo logró multiplicar por cuatro su fortuna.

El secreto de su éxito financiero radica en un cambio significativo en su forma de invertir. O’Neal decidió adoptar la filosofía de inversión del fundador de Amazon, Jeff Bezos. "Escuché a Jeff Bezos decir una vez que hace sus inversiones basándose en si van a cambiar la vida de las personas. Una vez que comencé a usar esa estrategia, creo que probablemente cuadrupliqué mi patrimonio", explicaba el exdeportista.

Invertir en aquello que crees. El cambio de enfoque inspirado por Bezos llevó a O’Neal a valorar más el sentido de las inversiones y no tanto la rentabilidad a corto plazo. Tal y como explicaba en la entrevista, el deportista intenta invertir en aquellas propuestas que se alinean con sus valores y gustos personales. "Cuando hago negocios nunca se trata del aspecto económico. Se trata de cambiar la vida de las personas", aseguraba el exjugador de los Lakers.

Eso le llevó a invertir en empresas que hacían productos que le gustaban. Entre su cartera de inversiones encontramos la tecnológica Apple, las pizzas de Papa John's, las hamburguesas de Five Guys o los desayunos de Krispy Kreme. “Krispy Kreme hace unos donuts fabulosos. Los conocí en la universidad y he estado enamorado de sus rosquillas desde entonces y ahora tengo algunas de sus franquicias. Intentaré conseguir algunas más. Quiero ser parte de ese negocio", confesó O’Neal.

El milagro de Google. Durante su entrevista, O’Neal confesó que una de sus mejores inversiones con diferencia fue casi por casualidad. Alguien vino a hablarle de una nueva empresa tecnológica que estaba despegando. Resultó ser Google.

El millonario no dio detalles sobre la cuantía de la inversión, pero según datos del portal de inversiones The Montley Fool, una inversión de 10.000 dólares en Google en 2004, hoy estaría valorada en más de 300.000 dólares. "Invertí en ello y me olvidé por completo. Al cabo del tiempo leí un artículo sobre el gran éxito de los primeros inversores", señalaba el cuatro veces campeón de la NBA.

Jeff Bezos le llevó a Amazon. El consejo de Jeff Bezos hizo que, por los azares del destino, Shaquille O’Neal hiciera un buen negocio a costa de Amazon.

O’Neal quería mejorar la seguridad de su casa, así que decidió probar algunos productos para el hogar de Ring. Lo que vio le gustó tanto que no solo compró los productos, sino que invirtió en la compañía. En 2018, Amazon compró Ring por 1.000 millones, multiplicando la inversión inicial de O’Neal.

Invertir en empresas, no en beneficios. La filosofía de inversión que ha llevado al éxito a Shaquille O’Neal no es muy diferente de la que ha venido sosteniendo durante seis décadas la fortuna de uno de los inversores más respetados de Wall Street: Warren Buffett.

Según Buffett, el secreto para acertar es invertir en modelos de negocio, con características económicas estables y gerentes fiables, manteniendo sus posiciones durante largos periodos, en lugar de operar basándose en las fluctuaciones de precios a corto plazo. Al igual que O’Neal, Buffett lleva décadas invirtiendo en productos que consume personalmente, como en Coca-Cola, la marca que fabrica su refresco favorito.

