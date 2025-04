Tras entrar en pánico por los aranceles, Apple tomó una decisión: fletar 600 toneladas de iPhone desde la India, según Reuters

Hace dos días The Times of India indicaba que Apple había fletado vuelos llenos de iPhone desde la India hacia EEUU. El objetivo no era otro que mitigar el impacto de los aranceles anunciados por Donald Trump, que se activaron días después. Ahora es Reuters la que afirma lo mismo y da algunos datos más. Por ejemplo, que no fueron cinco vuelos, sino seis.

600 toneladas de iPhone por avión. Según fuentes de Reuters, Apple contrató varios vuelos charter para enviar 600 toneladas de iPhone desde India hasta Estados Unidos. Antes de hacerlo también incrementó la producción de estos smartphones para poder enviarlos de forma urgente y así poder mitigar los aranceles del presidente Donald Trump.

1,5 millones de teléfonos más en su inventario. Esas 600 toneladas equivalen según Reuters a 1,5 millones de iPhone, una cifra especialmente llamativa. Según Reuters "cerca de seis aviones de carga con una capacidad de 100 toneladas cada uno han volado desde marzo, y uno de ellos lo hizo esta semana justo cuando los aranceles se activaron".

Fabricando hasta los domingos. En Reuters también indican que Apple aceleró la producción de iPhone en la India en un 20%. Para ello añadió trabajadores y también extendió la operativa de la fábrica de Foxconn más importante de la India para que no hubiera descanso ningún día: los trabajadores también trabajaron el domingo. Dos "fuentes directas" confirmaron que la fábrica de Foxconn en Chennai está funcionando el domingo, que normalmente es fiesta.

En realidad no son tantos. Según estimaciones de Business of Apps, Apple vendió 100,4 millones de iPhone en 2024 en el continente americano. Nuestras estimaciones según los resultados fiscales de Apple sitúan las ventas trimestrales en EEUU en 2024 entre 18 y 28 millones.

Aunque el iPhone es un producto cuyas ventas varían notablemente según la época, podemos obviar ese dato y establecer que cada mes vende de media algo más de 8 millones de móviles. Esos 1,5 millones son una cifra sin duda llamativa, pero no suponen tanto para las ventas totales de Apple. Aun así, habrían ayudado a mitigar el impacto de los aranceles, que en el caso de India es del 26% aunque ahora han quedado temporalmente desactivados por la tregua anunciada de forma sorpresa por Trump hace unas horas.

Se nota el toque de Cook. Si por algo se distingue Tim Cook es por su dominio de la cadena de suministro y su búsqueda de la optimización (económica también) y la eficiencia en esos procesos. Si lo que indican en Reuters es cierto, él probablemente fue quien tomó la decisión de acelerar la producción de iPhones en India y luego enviarlos a toda prisa por avión a EEUU para adelantarse a los aranceles.

La estrategia llevaba meses en preparación. Una fuente del gobierno de la India indicó cómo Apple llevaba en realidad ocho meses preparando el terreno para que sus pedidos pasaran rápidamente por aduanas en Chennai. Hasta el gobierno del primer ministro Narendra Modi pidió a los responsables de este área que apoyarn a Apple con esos envíos, indican en Reuters. Cook se reunió con Modi en abril de 2023 con el objetivo de impulsar la fabricación de sus iPhone en este país.

