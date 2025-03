Operar con bitcoin en bancos como el BBVA es estupendo salvo por una cosa: la pelota estará siempre en tu tejado

El BBVA acaba de convertirse en el primer gran banco tradicional en permitir a sus clientes operar con criptomonedas. Lo anunciaba esta semana tras recibir la llamada licencia MiCA (Markets in Crypto Assets), la regulación europea que se aprobó en abril de 2023. Esto son aparentemente buenas noticias para la entidad, los clientes y el mundo de las criptodivisas, pero cuidado.

Compra bitcoins como si fueran acciones. Los clientes del BBVA podrán a partir de ahora acceder a la compraventa de criptomonedas como bitcoin o ETH (Ethereum) directamente desde la misma app que ya usan para operar con su dinero y productos financieros. Todo se unifica bajo la misma interfaz, y el banco asegura la custodia de las claves criptográficas para evitar cualquier tipo de problema en ese sentido. Pero es que hay otros potenciales problemas. Y muy importantes.

Tú te lo guisas, tú te lo comes. El BBVA deja claro en su comunicado oficial que "el banco no realizará ninguna labor de asesoramiento y solo se podrá acceder al servicio a iniciativa del cliente". Es decir: los clientes no podrán por tanto recibir consejo sobre si es buen momento para comprar o vender o qué presupuesto dedicar a ello, por ejemplo.

Echando balones fuera. Es el cliente el que tendrá toda la responsabilidad sobre esas operaciones, y aquí el banco simplemente echa balones fuera. El CEO de CaixaBank, Gonzalo Cortázar, también señalaba lo mismo al decir que "el bitcoin tiene una volatilidad que todos conocemos y otras criptomonedas, también. Es difícil poder asesorar sobre los fundamentales del bitcoin. Yo no sabría hacerlo y nuestros equipos, en este momento, tampoco". La entidad de momento no ofrece la opción de operar con criptomonedas, pero no descarta hacerlo en el futuro si sus clientes lo demandan.

MiFID no es MiCA. Como señalan en Cinco Días, hay una directiva de la Unión Europea llamada MIFID II que trata de proteger a los inversores en activos de riesgo. Para lograrlo usa un método sencillo y directo: cada cliente que quiere invertir debe rellenar un cuestionario identificando sus conocimientos, su experiencia previa y sus objetivos con la inversión. Eso permite que a partir de esos datos la entidad pueda asesorar sobre esos activos de riesgo. MiCA no tiene ese requisito para las criptomonedas.

Pero habrá avisos. Aun así, expertos citados en Cinco Días destacan que teóricamente muchos bancos están trabajando en incluir algún tipo de evaluación de conocimientos. Así, teóricamente los clientes verán avisos que les permitirán identificar los riesgos de operar con criptodivisas. BBVA no ha confirmado si adoptará esos procesos.

MiCA 2 a la vista. Gloria Hernández Aler, socia cofundadora de finReg360, comentaba en esa noticia cómo el el Reino Unido el regulador requiere de este tipo de entidades que sí hagan un test de conveniencia a los clientes antes de poder invertir en criptoactivos. De hecho apunta a que si aparece un MiCA 2, "incluyan un test de conveniencia incluso para la compraventa de criptos".

Precaución, amigo comprador de bitcoin en bancos. Desde Xataka nuestra recomendación es tomar precauciones especiales a la hora de invertir en el mercado de criptodivisas: la volatilidad de estos activos digitales sigue siendo enorme, y el riesgo es claramente más alto que con inversiones en los mercados tradicionales. Esperemos que entidades como BBVA adviertan de forma clara de esos riesgos en esos procesos.

En Revolut o Bit2Me tienes que pasar un pequeño test. Estas dos entidades permiten desde hace tiempo operar con criptomonedas, pero como señalan en Cinco Días, ambas obligan al usuario por procesos que ayudan a esos usuarios a comprender los riesgos. En Revolut el usuario debe seleccionar entre diversas opciones y contestar a algunas preguntas. Según las respuestas algunos usuarios pueden llegar a ver restringido el acceso a productos más complejos. En Bit2Me los clientes deben someterse a un test de idoneidad antes de poder comenzar a operar.

