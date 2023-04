Europa aprueba MiCA: así es la gran regulación que quiere poner fin al "salvaje oeste" con las criptomonedas

Europa acaba de situarse a la vanguardia de la regulación cripto en el mundo. El Parlamento Europeo ha aprobado hoy el 'Markets in Crypto Assets', más conocido como MiCA.

El "salvaje oeste" del mundo cripto, como han llegado a definirlo algunos europarlamentarios, tendrá a partir de ahora una legislación que aportará seguridad jurídica, intentando dar una mayor confianza a las empresas del sector, así como estableciendo una serie de normas para evitar abusos.

El boom del Bitcoin dejó claro la necesidad de un gran Reglamento. En 2020 fue cuando la Comisión Europea planteó su primer texto. Ahora, tres años más tarde, el Parlamento ha aprobado el texto final del 'Reglamento Europeo relativo a los mercados de criptoactivos'. Pero todo empezó antes, fue con el boom del Bitcoin de 2017 cuando en las instituciones europeas se dieron cuenta de la importancia de las criptomonedas.

Una vez aprobado el texto se prevé su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea durante las próximas semanas. Para algunas de las nuevas disposiciones habrá un margen de entre 12 y 18 meses para su aplicación. Es decir, no será hasta principios de 2025 cuando veremos todos los efectos de MiCA.

Definiendo lo que es cripto. Uno de los problemas es que el propio concepto de criptomonedas es muy complejo, además tenemos múltiples entes y mecanismos. El nuevo Reglamento ha intentado definirlo. Así queda la definición de activo cripto según MiCA:

"Una representación digital de valor o derechos que puede transferirse y almacenarse electrónicamente, mediante la tecnología de registro descentralizado o una tecnología similar"

Dentro ya se diferencia entre criptomonedas, stablecoins o tokens. También se definen actividades como la "custodia y administración, operación de una plataforma de negociación o intercambio, ejecución, asesoramiento y concertación".

Buscando evitar casos como el de FTX. Stefan Berger, uno de los europarlamentarios que han llevado a cabo esta regulación, explica que MiCA quiere "restaurar la confianza que fue dañada por el caso FTX". Precisamente esta regulación implementa una serie de responsabilidades para evitar posibles casos de corrupción como el de FTX. "Muchas de las prácticas que se vieron con FTX no estarán permitidas".

Una de las obligaciones para los prestadores de servicios es la de contar con procedimientos efectivos para la detección, gestión y revelación de posibles conflictos de interés. También se les obligará a contar con procedimientos efectivos de gestión de reclamaciones.

Europa podrá intervenir si detectar riesgos. MiCA crea la figura de los 'Crypto-asset service providers' (CASP). Estos proveedores podrán ser intervenidos en caso de que se detecten peligros operativos por la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM).

El texto establece reglas concretas anticorrupción para regular que no se aprovechan sus criptoactivos para financiar el terrorismo ni el blanqueo de capitales. También se establecen requisitos de transparencia medioambiental que serán exigidos a los exchanges más grandes.

Una de las ventajas para estos proveedores es que no necesitarán el permiso de cada país de la Unión Europea para funcionar, sino que se habilita un registro comunitario. Algunos exchanges como Coinbase, Gemini o más recientemente Kraken ya han recibido la autorización.

Tokens y DeFi se quedan fuera. No todo lo cripto estará sujeto a la regulación europea ni deberá registrarse para cumplir con los requisitos exigidos.

MiCA no aplicará en los activos cripto que se ofrezcan gratuitamente. Tampoco a los "criptoactivos que son únicos y no fungibles con otros criptoactivos, incluidos el arte digital y los objetos de colección". Es decir, los NFTS no estarán incluidos salvo que sirvan como "llaves de acceso a servicios". Desde la firma especializada en blockchain y cripto ATH21 explican que "será necesario realizar un análisis previo del activo en cuestión para poder excluirlo de MiCA".

La ley tampoco cubrirá las transacciones inferiores a 1000 € desde monederos fríos, ni aquellas transacciones entre personas realizadas sin intervención de ningún proveedor y que actúan en nombre propio. Es decir, el DeFi también queda fuera del ámbito de aplicación de MiCA.

Margen para que el BCE cree su criptomoneda. MiCA tampoco exige lo mismo a las CBDCs, las monedas virtuales creadas por los bancos centrales. Puede verse como un guiño para que el Banco Central Europeo decida durante los próximos años lanzarse a crear su propia stablecoin.

La industria cripto aplaude a MiCA. Al contrario que en Estados Unidos, Europa acaba de ofrecer a las empresas cripto un cuadro bastante claro de lo que pretende permitir y lo que no, con cierto margen de acción.

Desde la industria cripto está siendo bien recibida. Javier García de la Torre, Director de Binance España y Portugal, apunta que "el panorama normativo se ha desplazado hacia delante y eso es algo positivo para los usuarios y la industria. MiCA aportará claridad regulatoria a uno de los mayores mercados del mundo. En general creemos que se trata de una solución pragmática a los retos a los que se enfrenta la industria".

Joâo Augusto Teixeira, Chief Compliance Officer de Bit2Me, explica que "uno de los objetivos de este nuevo Reglamento MiCa es la protección al consumidor y al inversor y establece medidas de prevención de abusos de mercado y situaciones que afecten a la integridad del mercado".

Las cripto quedan reguladas, pero varios pasos por debajo del resto de activos financieros. Europa ha dado el primer paso en poner coto a las criptomonedas, pero podría haber sido considerablemente más estricta. Así lo señala Rodrigo Buenaventura, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): "no es un bálsamo arreglatorio. No elimina los riesgos y no será instantáneo".

"MiCA es una versión en miniatura de MiFID. Toca todos los temas, pero los regula uno, dos o tres escalones por debajo del nivel de exigencia de los activos financieros regulados. Habrá que seguir advirtiendo que son productos con menos mecanismos de protección".

