Estados Unidos no es país para la industria cripto. Incluso Coinbase ya habla abiertamente de irse

La ofensiva total de la SEC puede acabar con un panorama desolador para el sector cripto en Estados Unidos. Tal es así que incluso Coinbase, su empresa más importante, ya habla abiertamente de irse. Más allá del valor de las distintas criptomonedas, el sector vive tiempos convulsos, sin saber bien cuál es la posición que decidirán tomar los distintos gobiernos y administraciones.

De la frustración a la relocalización. Durante una entrevista en el Finance Global Summit, el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, ha apuntado que "cualquier cosa está encima de la mesa, incluida la relocalización".

"Nos hemos reunido con ellos más de 30 veces en el último año... nunca recibimos un solo comentario sobre lo que podemos estar haciendo mejor o diferente", explica Armstrong resignado. "Como cualquier negocio tenemos un presupuesto y tenemos que decidir dónde destinarlo. Eso también significa en qué países queremos invertir".

La SEC persigue a las cripto, pero Estados Unidos sigue sin regular. La crítica de las empresas cripto, canalizada a través de las palabras del CEO de Coinbase, es que la SEC está acusando a múltiples exchanges pero no hay una regulación clara a la que atenderse.

Desde Coinbase apuntan que están preparados para ir a un juicio que puede durar años, con tal de que sean los jueces quienes aclaren hasta qué punto las cripto son valores no registrados y qué tipo de obligaciones tienen.

Mirando al resto del mundo. Coinbase se encuentra en pleno proceso de internacionalización. La empresa cotiza en Estados Unidos, pero también se ha expandido a Brasil y Singapur.

El 84% de los ingresos de la compañía vienen de clientes estadounidenses, pero relocalizarse en otro lugar no debería afectar a esa remuneración.

Próxima parada: Reino Unido. Esta semana, desde Coinbase han apuntado a Reino Unido como uno de los mercados potencialmente más interesados en cripto. Según sus datos, el 28% de los británicos tienen pensado operar con criptomonedas este año.

Recuerdan que en Reino Unido están trabajando en un marco regulatorio, desde el gobierno están abiertos a experimentar con proyectos blockchain y se pretende ofrecer claridad respecto a impuestos y tasas asociadas.

MiCA puede convertir a Europa en el destino más claro. También esta semana, la Unión Europea se prepara para aprobar la regulación 'Markets in Crypto Assets', más conocida por sus siglas MiCA. No significa que Europa vaya a dar vía libre a los proyectos cripto, pero sí se pretende definir de manera clara qué está permitido y qué no.

Es un marco regulatorio que empresas con Coinbase ven con muy buenos ojos, en contraposición con Estados Unidos donde las decisiones se están tomando de manera individual respecto a cada empresa.

Imagen | Alpha Photo