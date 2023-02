Ofensiva total de EEUU contra las cripto: la SEC empieza a bloquear sin temor a provocar el colapso completo

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) está moviendo ficha. Tras varios años estudiando cómo regular las criptomonedas, parece que ya se va aclarando su posición. Y no son buenas noticias para los defensores de las cripto. En menos de una semana, la agencia ha activado varias prohibiciones contra algunas de las principales empresas del sector. Pero no es esto lo que preocupa, sino que los argumentos para el bloqueo apuntan contra conceptos y tecnologías básicas asociadas a las criptomonedas.

Sentencia contra Kraken y adiós a su 'staking'. La SEC ha llegado aun acuerdo con el exchange para que paguen una multa de 30 millones de dólares y cierren su servicio de 'staking'. Se trata de una decisión que por el momento afecta únicamente a Kraken, pero marca la posición sobre el lo que se consideraba como el sucesor de la minería de criptomonedas.

El sistema de 'staking', impulsado desde Ethereum 2.0, permite que sean los usuarios quienes validan las transacciones en base a su participación. Como una especie de dividendos, pero aplicado a las cripto. Sin embargo, la SEC ha considerado que bajo este mecanismo "los usuarios perdieron el control", tenían "muy poca protección" y no se ofreció información completa a los inversores.

¿Prohibición total del 'staking'? El movimiento con Kraken puede ser simplemente la punta del iceberg. Desde entonces ya se habla abiertamente de que la SEC quiere bloquear el 'staking' para todas las empresas.

Garry Gensler, presidente de la SEC, ha explicado en un vídeo, por qué la agencia está contra este servicio, se llamen 'staking, APIs, servicios de préstamo o recompensas". Y lanza una advertencia:"recuerda, si tienes un trozo de tarta para dos y la cortas en tres pedazos, sigue siendo la misma cantidad de pastel".

El 'staking' es una forma de convertir al usuario en inversor de la plataforma, según opinan desde la SEC. Esto puede ser interesante para muchos, pero supone un riesgo si esa plataforma quiebra, como se ha visto con FTX.

Coinbase se defenderá con uñas y dientes. Tal es así que Brian Armstrong, CEO de Coinbase, se ha anticipado a publicar un comunicado oficial al respecto.

Desde Coinbase defienden que hay muchos productos cripto basados en 'staking'. El propio exchange lo ofrece a través de su programa Coinbase Earn y alertan que "sería un terrible camino para los Estados Unidos si eso sucede" a la vez que avisan que "defenderán en los juzgados su posición". Según los últimos datos de Coinbase, el 'staking' supone algo más del 10% de los beneficios de la compañía.

Kristin Smith, CEO de la Blockchain Association, opina que "el acuerdo de hoy no es una ley, pero es otro ejemplo de por qué necesitamos que el Congreso, no los reguladores, determinen la legislación apropiada para esta nueva tecnología".

La SEC demanda a Paxos y apunta contra otro concepto clave: las stablecoins. El WSJ explica que la SEC también ha decidido demandar al emisor de stablecoins Paxos Trust. En concreto en relación a que se ofrece Binance USD, un valor no registrado según la SEC.

La stablecoin, que no está emitida directamente por Binance, está respaldada con dólares 1 a 1 y se presenta como un valor refugio. De hecho, hablamos de la tercera mayor stablecoin mundial, con más de 6,2 millones de inversores y una capitalización por valor de 16.100 millones de dólares.

La posición de la SEC respecto a Paxos no se ha oficializado, pero no gira alrededor del propio concepto de stablecoin, sino al hecho de que se tengan que registrar. Como apunta Jason Gottlieb, abogado especializado en criptomonedas, la nueva posición de la SEC es que "todos los proyectos cripto deben acercarse y registrarse". Pero esto supone un problema para decenas de proyectos, ya que en su opinión, "cuando se acercan lo único que reciben es un no por parte del regulador".

"Que nadie se sorprenda si las cripto se van a cero". La SEC no está sola en esta nueva cruzada. Christopher Wallet, gobernador de la Reserva Federal (FED), ha alertado de que los inversores no deberían esperar que el gobierno se haga cargo de sus pérdidas. Y apunta directamente contra las criptomonedas, a las que compara con activos especulativos como los cromos de baseball.

Desde la FED explican que no sería sorprendente que el precio de las criptomonedas se vaya a cero, como ya pasó con FTX, Luna o UST. La agencia bancaria estadounidense ya ha detectado en una gran cantidad de estafas y plataformas corruptas en el sector cripto y, de manera equivalente al Banco Central Europeo, teme que la industria cripto acabe corrompiendo el sistema financiero.

Por lo que se está viendo, desde la SEC parecen querer tomar cartas en el asunto. El criptoinvierno puede acabar siendo muy cálido en comparación con la primavera que se acerca.