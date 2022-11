Cómo la palabra blockchain quedó corrompida y contaminada para siempre

La debacle con FTX está siendo una vergüenza difícil de justificar. Incluso los defensores más acérrimos de las criptomonedas ven inaceptable lo que ha ocurrido con el que era el tercer exchange más grande del mundo. Muchos analistas alertaban de los riesgos y la volatilidad del mercado cripto, pero lo que está ocurriendo tiene un impacto en algo mucho más complicado de recuperar: la confianza.

El error de asociar blockchain solo con las criptomonedas. Las cadenas de bloques, más popularmente conocido por su término en inglés, son el pilar del Bitcoin pero su uso va mucho más allá. Esta tecnología prometía una transformación de la economía basada en la descentralización, pero su visibilidad y éxito se ha acabado asociando las propias criptomonedas.

Cuando el Bitcoin subía parecía que el blockchain iba a implementarse en miles de empresas, mientras que cuando las criptomonedas han caído se ha despreciado esta tecnología. Una asociación errónea, pues las ventajas técnicas del blockchain son totalmente independientes del valor de las cripto.

Los nuevos referentes no están a la altura. Vitalik Buterin creó Ethereum, Gavin Andresen creó las bases de Bitcoin Core y la Fundación Bitcoin, Gavin Wood creó Polkadot y Charles Hoskinson desarrolló Cardano. Son algunos de los grandes referentes del mundo cripto durante su primera época. Todos ellos con conocimientos técnicos y un estilo más próximo al mundo académico.

Sin embargo, desde hace unos años los mayores nombres conocidos del ecosistema cripto están más cerca del mundo financiero. Lo hemos visto con Michael Saylor, Changpeng Zhao, Nayib Bukele o el propio Sam Bankman-Fried, del que se llegó a considerar como el "Warren Buffett" de las criptomonedas.

For the first time ever, I feel like I have nothing to stand on when I say crypto is good for the world