"HODL" o cómo un error tipográfico acabó siendo uno de los lemas (y memes) más populares del mundo de las criptomonedas

Pregúntale a cualquier persona que tenga criptomonedas qué hacer cuando una criptodivisa baja de precio y, seguramente, te responda con un rotundo "HODL!". Si no estás dentro del mundillo, seguramente pienses dos cosas: una, que ha querido decir "Hold" ("aguantar" o "mantener" en inglés) y dos, que seguramente sea algún tipo de jerga criptomonedil. Cual examen tipo test, la respuesta es "c) Las dos son correctas".

En el mundo de las criptos hay varios memes (y memecoins, todo un submundo fascinante), como el ya mencionado "HODL!", el "To the moon" o cualquier cosa que Elon Musk diga en su Twitter. Hoy vamos a conocer la historia y significado del primero, "HODL!", un palabro de lo más peculiar cuyo origen se remonta a 2013 y que comienza con algo tan simple como un error tipográfico en un foro.

"I AM HODLING"

Nos remontamos a 2013, un año de lo más interesante para la criptomoneda por excelencia, el Bitcoin. El Bitcoin comenzó el año con un valor de 13,40 dólares y se vio afectado por dos burbujas enormes. La primera sucedió a principios de abril, cuando su precio se disparó a 220 dólares y bajó bruscamente hasta los 70 dólares para finales de mes.

La segunda sucedió a finales de año. A principio de octubre el Bitcoin cotizaba a 123,20 dólares, un precio que se disparó en diciembre hasta los 1.156,10 dólares. Una locura, un crecimiento espectacular y que duró más bien poco, ya que el precio cayó a 760 dólares pocos días después.

Fue precisamente en diciembre cuando GameKyuubi, un usuario del foro Bitcointalk, publicó el mensaje que daría vida a uno de los memes más conocidos del mundo de las criptos. Su título: "I AM HODLING". Su contenido: una explicación de por qué mantenía sus criptomonedas a pesar de que el precio se estaba desplomando. Este dice lo siguiente:

Escribí ese título dos veces porque sabía que estaba mal la primera vez. Todavía está mal. Da igual. Mi novia está fuera en un bar de lesbianas, BTC se está estrellando. ¿Por qué estoy aguantando? TE DIRÉ POR QUÉ. Es porque soy un mal trader y porque sé que soy un mal trader. Si ustedes, los buenos traders, pueden detectar los altos y los bajos pit piffy wing wong wang así como así y hacer un millón de dólares, seguro, no hay problema, hermano. De la misma manera, las manos flojas son como "OH NO, ESTO VA A BAJAR, voy a vender, je, je", y luego son como "OH DIOS, MI CULO" cuando los traders inteligentes que SABEN LO QUE ESTÁN HACIENDO compran de nuevo, pero ¿sabes qué? Yo no soy parte de ese grupo. ¡Cuando los traders vuelven a comprar ya seré parte del capital del mercado así que ADIVINA QUIÉNES SON LOS DAY TRADERS QUE TE ENGAÑAN -NO YO-! Esos hilos de burla diciendo "OHH DEBERIAS HABER VENDIDO", SÍ, UNA MIERDA. UNA MIERDA DEBERÍA HABER VENDIDO. DEBERÍA HABER VENDIDO MOMENTOS ANTES DE CADA VENTA Y HABER COMPRADO MOMENTOS ANTES DE CADA COMPRA PERO ¿SABES QUÉ? NO TODO EL MUNDO ES TAN GENIAL COMO TÚ. Solo vendes en un mercado bajista si eres un buen day trader o un iluso noob. La gente entre medias aguanta. En un juego de suma cero como éste, los traders sólo pueden llevarse tu dinero si vendes. Bueno, he tomado un poco de whisky. De hecho, en la botella pone whisky. Da igual, demándame."

Lo que el bueno de GameKyuubi quería decir es que él no iba a vender. Él no era un buen trader y no sabía identificar picos de subidas y bajadas para vender o comprar en el momento exacto. En su lugar, el usuario optó por una decisión más moderada: mantener su cartera de Bitcoin. "To hold", en inglés.

Y es que "hodlear" es una estrategia de inversión como cualquier otra. En lugar de estar pendiente de las subidas y bajadas propias de una activo de riesgo como las criptomonedas, los "hodlers" mantienen sus activos con independencia de las variaciones de precio con el objetivo de obtener una rentabilidad a largo plazo cuando el precio se estabilice o llegue a cierta cifra.

Lo contrario son los traders, que mueven sus activos en función de su valor para obtener rentabilidad más a corto plazo. Si la anterior estrategia de inversión requiere de cierta mente fría para no tomar decisiones precipitadas, esta estrategia implica tener ciertos conocimientos del mercado de valores y saber cuándo vender (caro) y volver a comprar (barato).