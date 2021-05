Bitcoin cae en picado, y una vez más el motivo son los comentarios de Elon Musk

Hace apenas un mes un bitcoin llegaba a rozar la barrera de los 65.000 dólares. En el momento de escribir estas líneas está rondando los 45.000, pero durante las últimas horas ha estado incluso más bajo, por debajo de 43.000 dólares. ¿Que está pasando?

El principal factor que está influyendo en esta caída parece estar en Elon Musk. Hace unos días Tesla daba marcha atrás y afirmaba que ya no se podrían comprar sus coches como bitcoin, pero además este fin de semana se sugirió que la firma iba a vender parte de los bitcoins que había adquirido hace meses. Musk pareció confirmarlo para luego negarlo hace unas horas, y el precio ahora está dando verdaderos botes.

El efecto de los comentarios de Elon Musk es demoledor en el precio de esta y otras criptodivisas. Lo hemos comprobado en el pasado, pero ahora vuelve a ocurrir y en el transcurso de unas pocas horas esa montaña rusa ha vuelto a hacer de las suyas.

Todo comenzaba con un rumor que sugería el usuario @cryptowhale, que sugería que Tesla se había deshecho de su inversión en bitcoin y había vendido esos activos. Como muchos recordarán, la empresa invirtió 1.500 millones de dólares en esta criptodivisa a principios de año.

Musk le respondía poco después con un 'Indeed' ('En efecto'), lo que provocaba una nueva sacudida en el precio de bitcoin, que hasta ese momento había rondado los 48.000 dólares. Su valor cayó en picado, y hace unas horas llegaba a estar por debajo de los 43.000 dólares.

To clarify speculation, Tesla has not sold any Bitcoin