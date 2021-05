Las memecoins son puro reflejo de las criptomonedas: Dogecoin no sube y se desploma solo, Shiba y Coshi se apuntan a la locura

Billy Markus, cocreador de Dogecoin, reconocía recientemente que en 2015, dos años después de crear la criptomoneda, vendió todos sus valores para comprarse un Honda Civic. Unos 10.000 dólares que en la época parecían toda una fortuna para lo que al final no dejaba de ser un meme, pero una decisión financiera catastrófica teniendo en cuenta que por aquel entonces la moneda era prácticamente desconocida y actualmente su cotización supera a empresas como Nintendo, el banco Santander o la propia Honda.

Ni siquiera los creadores de Dogecoin pudieron anticipar el boom que ha experimentado la criptomoneda. Basada en el Litecoin, su principal característica es el carisma. El que parece tener Doge, un perro Shiba Inu que ha recibido el apoyo público de celebridades como Elon Musk y ha sido catalogada como "la criptomoneda del pueblo". Ahora, otras criptomonedas quieren repetir la fórmula del Dogecoin. Son las denominadas como memecoins. Y conllevan múltiples riesgos.

Shiba Inu (SHIB) es una criptomoneda que puede adquirirse en las plataformas Uniswap y 1Inch. También se puede conseguir el token en su propia plataforma descentralizada ShibaSwap. Se trata de una nueva criptomoneda que durante la última semana creció un 1600% y durante el último mes lo ha hecho en casi un 27.000%, según datos de Coinbase. Números de locura que ejemplifican la velocidad con la que estos activos se revalorizan y aparentemente son un valor con una gran rentabilidad.

Shiba Inu está inspirada en Dogecoin, extrae su nombre de la misma raza de perro y de hecho se presenta como la "Dogecoin Killer". Una memecoin para derrotar a otra memecoin.

Si el Dogecoin utilizó la imagen del perro en referencia al meme, ahora se da un paso más y se opta por repetir la imagen del Shiba Inu. Una vuelta de tuerca al meme que muestra que el recorrido de estas criptomonedas está siendo suficiente largo como para que se generen comunidades alternativas.

"Los precios de SHIB durante el fin de semana muestran claramente que la industria de las criptomonedas aún tiene margen para nuevas memecoins con temas caninos", explica Rick Delaney, analista de OKEx Insights.

Además de Shiba también han aparecido otras memecoins como Coshi Inu (COSHI), Akita Inu (AKITA) o Dogelon Mars (ELON), todas ellas con un meme o referencia detrás para intentar atraer la atención.

Entre las advertencias de Binance estaba que el top 1 disponía del 50,5% de los valores de Shiba, mientras que los top 2 y 5 tenían un 7 y 3% respectivamente. Este aviso y la alerta de volatilidad ha acabado siendo profético, pues esta misma semana se descubría quién era la persona detrás de la mitad de los valores de Shiba.

Si Dogecoin tenía a Elon Musk como principal impulsor, Shiba tenía en la figura del inversor Charles Xue Biqun uno de sus defensores. Y si Twitter es la vía de Musk para promocionar Doge, Weibo es la red por excelencia de los defensores de Shiba Inu.

Con más de 11 millones de seguidores, el 'influencer' chino era una de las figuras más relevantes para entender el fenómeno de Shiba Inu. Sin embargo, finalmente ha acabado mostrándose que este inversor no era la "ballena" oculta en Shiba. Un término utilizado para denominar a aquellos inversores que disponen de una gran cantidad de acciones y pueden alterar el valor de la criptomoneda con sus decisiones y/o ventas.

A medida que Shiba iba creciendo en popularidad y su valor iba disparándose, más personas se animaron a entrar. Esta locura por Shiba provocó que la 'gas fee' alcanzara valores muy altos, ya que a diferencia de Dogecoin, Shiba está basada en Ethereum.

