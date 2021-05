Bitcoin como desastre medioambiental: que sea el mayor despilfarro energético de la historia depende de su futuro

"Si bitcoin fera un país, su consumo energético estaría al nivel del que se produce en Noruega". Este tipo de comparaciones son frecuentes a la hora de hablar del gasto energético que genera esta criptodivisa, pero lo cierto es que este tema tiene muchas aristas.

La polémica sobre ese consumo se ha vuelto a activar tras la decisión de Tesla, que deja de aceptar compras con bitcoin tras aceptarlas hace unas semanas. Se escudan en el alto consumo energético, pero la realidad es ciertamente más delicada. He aquí los mitos y realidades sobre el consumo energético de bitcoin.

Los últimos estudios revelan que la red bitcoin genera un consumo anual de 129 TWh, una cifra que además de representar el 0,6% del consumo energético mundial, está ligeramente por encima de la de toda Islandia Suiza Noruega, con 124 TWh de consumo estimados. En la lista de países del mundo por consumo anual, estaría en el puesto 29 (España, por ejemplo, está en el puesto 16).

En Tesla aludían a ese elevadísimo consumo y al hecho de que además de la influencia del carbón —claro contaminante— como fuente de energía para su producción.

La división por regiones del estudio que se realizó en la Universidad de Cambridge en septiembre de 2020 (PDF) revela que este mineral es especialmente importante en Asia, donde precisamente se centra buena parte de la minería de bitcoin.

Sin embargo Dan Held, analista y experto en la criptodivisa, trataba de desmentir las frecuentes acusaciones del impacto que la minería de bitcoin tiene en el consumo energético mundial.

